Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) anuncia la compra de los derechos de autor de "Thank God I Got It" de Desiigner, lo que reafirma su cartera diversa y de primer nivel

NAPLES, Fla., Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), una empresa líder en la industria musical, se complace en anunciar la compra de los derechos de autor de "Thank God I Got It" del famoso artista Desiigner. La compra enfatiza el compromiso de Music Licensing, Inc. de diversificar su cartera con activos de gran calidad, que generan ingresos.

Esta compra estratégica se suma a una serie de adquisiciones por parte de Music Licensing, Inc., como por ejemplo las obras musicales de artistas icónicos como Elton John, Miley Cyrus, Lil Wayne, Rihanna, The Weeknd, Kanye West, Justin Bieber, Mike Posner, Halsey y muchos más. Estas adquisiciones se alinean con la estrategia de la empresa de invertir en una amplia gama de talentos y géneros musicales, lo que aumenta las ofertas y el atractivo para una audiencia a nivel mundial.

Jake P. Noch, director ejecutivo de Music Licensing, Inc., comentó sobre la compra: "Obtener los derechos de 'Thank God I Got It', junto con las obras de otros gigantes de la industria musical, fortalece nuestra cartera de manera significativa y nos posiciona para seguir creciendo. Cada uno de estos artistas aporta un sonido y un público único, lo que aumenta el potencial de sólidos pagos en regalías y enriquece la base de activos de nuestra empresa".

Agregar 'Thank God I Got It" al catálogo de Music Licensing, Inc. forma parte de la estrategia más amplia de la empresa de aprovechar obras de alto impacto musical que prometen ingresos sostenibles y relevancia cultural. Al invertir en una amplia variedad de regalías de música, la empresa se asegura una cartera dinámica que satisface los distintos gustos del público que escucha música y consolida su posición en el mercado como líder de la industria musical.

Escuche "Thank God I Got It" de Desiigner aquí.

Acerca de Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), conocida también como Pro Music Rights, es una sociedad tenedora de acciones diversificada y la quinta organización de derechos de ejecución pública (PRO) que se formó en Estados Unidos. Entre sus licenciatarios se encuentran empresas destacadas, como TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo y muchas otras. Pro Music Rights tiene una cuota de mercado estimada del 7,4 % en Estados Unidos y representa a más de 2.500.000 obras de artistas destacados como A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sauce Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert y un sinnúmero de otros, así como música creada por inteligencia artificial (I. A.).

Además, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) posee participaciones en los derechos de autor del enjuague bucal antiséptico Listerine y en obras musicales de artistas tales como The Weeknd, Justin Bieber, Kanye West, Elton John, Mike Posner, Blackbear, Lil Nas X, Lil Yachty, DaBaby, Stunna 4 Vegas, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Jeremih, Ty Dolla $ign, Eric Bellinger, Ne-Yo, MoneyBagg Yo, Halsey, Desiigner, DaniLeigh, Rihanna y muchos otros.

Declaraciones anticipadas:

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones anticipadas según lo estipulado en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas, y en la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, las que se consideran cubiertas por las protecciones legales creadas en virtud de estas. Se advierte a los inversores que todas las declaraciones anticipadas involucran riesgos e incertidumbre, como por ejemplo la capacidad de Music Licensing, Inc. y Pro Music Rights, Inc. de lograr el plan de negocios expresado. Music Licensing, Inc. y Pro Music Righs, Inc. cree que los supuestos que subyacen a las declaraciones anticipadas que se detallan en el presente son razonables, cualquiera de los supuestos podría ser inexacto y, por lo tanto, no se puede garantizar que las declaraciones anticipadas incluidas en este comunicado de prensa resultarán acertadas. A la luz de la importante incertidumbre inherente a las declaraciones anticipadas que se incluyen en el presente, la inclusión de dicha información no debe considerarse como una aseveración por parte de Pro Music Rights, Inc., Music Licensing, Inc., ni de ninguna otra persona.

Descargo de responsabilidad sobre ningún asesoramiento legal:

Este comunicado de prensa no constituye asesoramiento legal y se aconseja que los lectores busquen asesoramiento jurídico para cualquier asunto o cuestión legal relacionado con la información que contiene.

Descargo de responsabilidad en caso de inversión:

Esta comunicación es únicamente de carácter informativo y no implica ni constituye de ninguna manera una recomendación o solicitud de compra o venta de títulos valores, productos básicos, bonos, opciones, derivados o cualquier otro producto de inversión. Todas las decisiones relacionadas con inversiones se deben tomar luego de una investigación rigurosa y la consulta con un asesor financiero o profesional calificado. No aceptamos ninguna responsabilidad por las medidas tomadas o no tomadas según la información proporcionada en esta comunicación.

Contacto: investors@ProMusicRights.com

FUENTE: Music Licensing, Inc.

