شركة Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) تعلن استحواذها على حقوق ملكية أغنية "Thank God I Got It" للفنان Desiigner، مما يعزز محفظتها المتنوعة والزاخرة بالنجوم

نيبلز، فلوريدا،, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يَسُر شركة Music Licensing, Inc. (OTC: SONG)، وهي كيان رائد في صناعة الموسيقى، أن تعلن عن استحواذها على حقوق ملكية أغنية "Thank God I Got It" للفنان الشهير Desiigner. ويؤكد هذا الاستحواذ على التزام شركة Music Licensing, Inc. بتنويع محفظتها بأصول عالية الجودة ومُدرّة للإيرادات.

تُضَاف عملية الشراء الاستراتيجية هذه إلى سلسلة من عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها شركة Music Licensing, Inc. بما في ذلك أعمال موسيقية لفنانين مشهورين مثل Elton John وMiley Cyrus وLil Wayne وRihanna وThe Weeknd وKanye West وJustin Bieber وMike Posner وHalsey وغيرهم الكثير. وتتماشى عمليات الاستحواذ هذه مع استراتيجية الشركة للاستثمار في مجموعة واسعة من المواهب والأنماط الموسيقية، مما يعزز عروضها وجاذبيتها للجمهور العالمي.

وعلَّق Jake P. Noch، الرئيس التنفيذي لشركة Music Licensing, Inc. على عملية الاستحواذ قائلاً: "إن تأمين حقوق ملكية أغنية "Thank God I Got It" إلى جانب أعمال عمالقة صناعة الموسيقى الآخرين يُقوّي محفظتنا بشكل كبير ويضعنا في مكانة متميزة لمواصلة النمو. يقدم كل من هؤلاء الفنانين صوتًا مميزًا وقاعدة جماهيرية فريدة، مما يزيد من إمكانية تحقيق تدفقات نقدية قوية من العائدات ويثري قاعدة أصول شركتنا."

وتأتي إضافة أغنية "Thank God I Got It" إلى مكتبة أغاني شركة Music Licensing, Inc. كجزء من استراتيجية الشركة الأوسع نطاقاً للاستفادة من الأعمال الموسيقية عالية التأثير التي تعد بتحقيق إيرادات مستمرة وأهمية ثقافية. من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من حقوق الملكية الموسيقية، تضمن الشركة وجود حافظة ديناميكية تلبي مختلف الأذواق لجمهور مُستمعي الموسيقى وترسّخ مكانتها في السوق باعتبارها شركة رائدة في صناعة الموسيقى.

استمع إلى أغنية "Thank God I Got It" لـ Desiigner من هنا.

عن شركة Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com)

تشتهر شركة Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) أيضًا باسم Pro Music Rights، وهي شركة قابضة متنوعة وتُعد خامس منظمة لحقوق الأداء العام (PRO) يتم تأسيسها في الولايات المتحدة. وتشمل الجهات المُرَخص لها تحت إدارتها شركات بارزة مثل TikTok وiHeart Media وTriller وNapster و7Digital وVevo وغيرها الكثير. تستحوذ شركة Pro Music Rights على حصة سوقية تُقدَّر بـ 7.4% في الولايات المتحدة، حيث تمثل أكثر من 2,500,000 عمل فني لفنانين بارزين مثل A$AP Rocky وWiz Khalifa وPharrell وYoung Jeezy وJuelz Santana وLil Yachty وMoneyBagg Yo وLarry June وTrae Pound وSauce Walka وTrae Tha Truth وSosamann وSoulja Boy وLex Luger وTrauma Tone وLud Foe وSlowBucks وGunplay وOG Maco وRich The Kid وFat Trel وYoung Scooter وNipsey Hussle وFamous Dex وBoosie Badazz وShy Glizzy و2 Chainz وMigos وGucci Mane وYoung Dolph وTrinidad James وChingy وLil Gnar و3OhBlack وCurren$y وFall Out Boy وMoney Man وDej Loaf وLil Uzi Vert، وعدد لا يُحصى من الفنانين الآخرين، بالإضافة إلى الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) حصص ملكية في Listerine "Mouthwash" Antiseptic وأعمال موسيقية لفنانين مثل The Weeknd وJustin Bieber وKanye West وElton John وMike Posner وblackbear وLil Nas X وLil Yachty وDaBaby وStunna 4 Vegas وMiley Cyrus وLil Wayne وXXXTentacion وJeremih وTy Dolla $ign وEric Bellinger وNe-Yo وMoneyBagg Yo وHalsey وDesiigner وDaniLeigh وRihanna، والعديد من الفنانين الآخرين.

البيانات التطلعية:

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية بالمعنى الوارد في نص المادة 27 فقرة (أ) من قانون الأوراق المالية لسنة 1933 بصيغته المعدلة، والمادة 21 فقرة (هـ) من قانون الأوراق المالية لسنة 1934، والتي من المفترض أن تكون مشمولة ضمن قوانين الملاذ الآمن التي تم إصدارها بموجب ذلك. ويتم تحذير المستثمرين من أن جميع البيانات التطلعية تنطوي على مخاطر وعدم يقين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قدرة شركة Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc على إنجاز خطة عملها المُعلَنة. تعتقد شركة Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. أن الافتراضات التي تستند إليها البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي معقولة، وقد تكون أي من الافتراضات غير دقيقة، وبالتالي، لا يمكن ضمان دقة البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. وفي ضوء جوانب عدم اليقين الجوهرية الكامنة في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان، لا ينبغي اعتبار إدراج مثل هذه المعلومات بمثابة إقرار من قِبل شركة Pro Music Rights, Inc أو شركة Music Licensing, Inc. أو أي شخص آخر.

الإفصاح عن المشورة غير القانونية:

لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي مشورة قانونية، ويُنصَح القراء باستشارة مستشار قانوني بشأن أي مسائل أو أسئلة قانونية تتعلق بالمحتوى الوارد بالبيان.

الإفصاح عن المشورة غير الاستثمارية:

يهدف هذا البيان إلى أغراض إعلامية فقط، ولا يعني بأي حال من الأحوال أو يُشكِّل توصية أو طلبًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو سلع أو سندات أو خيارات أو مشتقات أو أي منتجات استثمارية أخرى. يجب اتخاذ أي قرارات تتعلق بالاستثمارات بعد إجراء بحث شامل واستشارة مستشار مالي مؤهل أو متخصص. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على المعلومات الواردة في هذا البيان.

جهة الاتصال: investors@ProMusicRights.com

المصدر: Music Licensing, Inc

