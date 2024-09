Les experts en accueil de Toronto, The Food Dudes, annoncent un partenariat exclusif avec le principal fournisseur de services alimentaires au pays, le Groupe Compass Canada

TORONTO, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Food Dudes, la célèbre entreprise culinaire de Toronto fondée par le chef Adrian Niman, a annoncé aujourd’hui un partenariat exclusif avec le Groupe Compass Canada, le principal fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au pays. Cette alliance marque une étape importante qui voit The Food Dudes fusionner le style de pointe de ses produits distinctifs avec les vastes capacités opérationnelles et l’expertise de l’industrie du Groupe Compass Canada.

Fondée en 2009, The Food Dudes est connue pour offrir des expériences culinaires hors du commun dans les lieux et événements les plus prestigieux de Toronto. Célèbre pour ses menus créatifs et sa présence dynamique dans des restaurants originaux comme Pantry, Rasa et Sara, The Food Dudes est fermement établie en tant qu'entreprise pionnière dans le paysage alimentaire canadien. En tant que plus important fournisseur de services alimentaires au pays, le Groupe Compass Canada est un chef de file de l’industrie en matière d’excellence culinaire, mieux connu pour sa vaste expérience dans les services alimentaires contractuels à grande échelle et pour la gestion de l’accueil pour les marques emblématiques, les clients de voyage et de loisirs et les sites sportifs.

« L’adhésion au Groupe Compass Canada est une prochaine étape importante pour nous », déclare Adrian Niman, chef fondateur de The Food Dudes. « Depuis le début, nous avons pour mission d’infuser la passion et l’innovation dans chaque bouchée que nous servons. Maintenant, avec le soutien supplémentaire des connaissances opérationnelles du Groupe Compass, nous sommes prêts à étendre notre portée et à rehausser notre offre. Ensemble, nous avons hâte de repousser les limites, d’établir de nouvelles références dans l’industrie et d’offrir des expériences inoubliables. »

Avec la cheffe de la direction Lindsay Klein, le chef Adrian demeurera à la tête de la direction de The Food Dudes, supervisant les activités comme d’habitude sans changement dans le fonctionnement habituel de l'entreprise. Jacques Webster, président d’Eurest, le secteur axé sur les entreprises et industries du Groupe Compass Canada, gérera le partenariat au sein de son portefeuille impressionnant de marques.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Adrian, Lindsay et leur équipe exceptionnelle », a déclaré Jacques Webster, président de la division Eurest, Groupe Compass Canada. « Grâce à un engagement indéfectible envers l’excellence culinaire, The Food Dudes a créé une niche distincte dans la scène du service traiteur de Toronto en tant qu’innovateurs de l’industrie. Notre objectif est de soutenir cette équipe déjà incroyable avec nos capacités opérationnelles tout en partageant leur expérience culinaire dynamique avec un portefeuille de clients. »

Le partenariat entre le Groupe Compass Canada et Food Dudes est entré en vigueur en juin dernier.

À propos de Food Dudes :

Le chef Adrian Niman a fondé The Food Dudes il y a quinze ans, appliquant ses influences internationales à un style de service traiteur construit sur l’énergie jeune et un service exceptionnel. Se développant déjà rapidement, Adrian s’est associé à la PDG Lindsay Klein en 2011, et c’est à ce moment que les choses ont vraiment pris leur envol. En utilisant la passion, la fierté et l’humilité comme guide, Adrian et Lindsay ont fait de The Food Dudes un empire de l’hospitalité qui englobe toutes les facettes du paysage alimentaire canadien. Grâce au leadership visionnaire de Lindsay en matière de coordination d’événements qui contribue à l’avancement de la culture culinaire d’Adrian, l’entreprise s’est développée pour employer plus de 600 professionnels dévoués tout en s’améliorant continuellement année après année. Le duo de propriétaires de Food Dudes reste impliqué dans chaque projet, éduquant et inspirant leur équipe pour montrer à quel point le service alimentaire peut avoir un impact.

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus grand fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada. Il emploie plus de 25 000 associés dans plus de 2 100 établissements au pays. Son expertise couvre divers secteurs et spécialités, y compris les sites sportifs, les salles à manger, les écoles, les hôpitaux, les plateformes pétrolières, les camps éloignés, les services de distribution automatique et la gestion des installations. Le Groupe Compass Canada a pour mission d’être le fournisseur de services alimentaires le plus novateur du pays, visant à redéfinir l’industrie grâce à une technologie de pointe et à des approches avant-gardistes qui ont un impact positif sur les gens, le rendement et l’objectif. Le Groupe Compass Canada s’engage à utiliser sa taille et son envergure pour faire le bien commun, et a établi un engagement Promesse à la planète visant à réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Grâce à des solutions d’accueil sur mesure et à un dévouement envers l’excellence, le Groupe Compass Canada façonne l’avenir des services alimentaires et de soutien au Canada.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada en 2021, 2022 et 2023, un prix reconnaissant les organisations canadiennes les plus performantes pour leurs cultures qui contribuent à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi que comme Great Place to Work en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme un, Best Workplaces au Canada en 2024 et 2022, Best Workplaces avec l'une des équipes de direction les plus fiables en 2024, et comme meilleur employeur de la RGT en 2023 et 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.compass-canada.com , LinkedIn et Instagram .

Contacts pour les médias

Groupe Compass Canada

Courtney Gardner – Directrice, Communications de l’entreprise

Courtney.gardner@compass-canada.com

The Food Dudes

Leticia Lima - Directrice de la création/des médias

leticia@thefooddudes.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92b4b3cf-41db-4c29-95e9-66b1b3a0e6e4/fr

