Simtra BioPharma Solutions ernennt Dr. Mike Schäfers zum Chief Commercial Officer

PARSIPPANY, New Jersey, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Simtra BioPharma Solutions, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (Contact Development and Manufacturing Organization, CDMO), das auf sterile Injektionsmittel spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Dr. Mike Schäfers, Ph.D., zum Chief Commercial Officer and Head of Business Development bekanntzugeben. In dieser Funktion wird Dr. Schäfers den globalen Geschäftsbetrieb überwachen, das Geschäftswachstum vorantreiben, die Kundenbeziehungen ausbauen und die Markterweiterung des Unternehmens anführen.



Dr. Schäfers verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus Führungspositionen bei LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Aenova Holding GmbH und West Pharmaceutical Services. Bei LTS arbeitete Dr. Schäfers als Chief Commercial Officer und leitete ein globales Team aus Deutschland, den USA und China. Während seiner Karriere hat er erfolgreich Strategien entwickelt, die wesentlich zum Geschäftswachstum beitrugen. Er hat geschäftliche Kooperationen sowie Partnerschaften betreut und wichtige Akquisitionen und Integrationsaktivitäten geleitet.

„Dr. Mike Schäfers verfügt über eine einzigartige Mischung aus strategischem Verständnis und praktischer operativer Expertise“, sagte Franco Negron, CEO von Simtra BioPharma Solutions. „Mike versteht die Komplexität unserer Branche und seine Fähigkeiten werden wichtig dafür sein, unsere Marktpräsenz weiter zu verbessern und unseren Klienten außergewöhnliche Leistungen zu bieten.“

„Ich bin hocherfreut, Simtra BioPharma Solutions in einer so spannenden Zeit des Unternehmenswachstums beizutreten“, so Dr. Mike Schäfers. „Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team hier die Erfolgsgeschichte von Simtra fortzuführen und zur kontinuierlichen Unternehmensmission der Spitzenleistungen im CDMO-Bereich beizutragen.“

Dr. Schäfer, der einen Ph.D. in Anorganischer Chemie der Ruhr-Universität Bochum hat, hat auch diverse Programme für Führungskräfte abgeschlossen und ist aktives Mitglied von Branchenverbänden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Rhonda Luniak, Director of Communications, Simtra BioPharma Solutions, rjluniak@simtra.com, 303.406.8743

Weitere Informationen über Simtra BioPharma Solutions finden Sie unter www.simtra.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/simtra-biopharma-solutions/





Über Simtra BioPharma Solutions:

Als führendes, unabhängiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in der Herstellung steriler Injektionsmittel bietet Simtra BioPharma Solutions erstklassige cGMP-konforme sterile Abfüllung und Endbearbeitung, technisches Know-how, hochwertigen Service und einen einzigartigen kooperativen Ansatz zur Unterstützung der strategischen Ziele unserer Kunden.

Biotechnologie- und Pharmaunternehmen arbeiten mit uns zusammen, wenn sie ihr Molekül auf den Markt bringen wollen, sei es, um eine Innovation weltweit einzuführen, eine Formulierung zu verbessern oder proaktiv Risiken zu minimieren, um ihr Geschäft auszubauen.

Unsere Teams aus langjährigen Experten bieten maßgeschneiderte, flexible Lösungen, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Produktziele konsequent und in höchster Qualität zu erreichen, damit sie in die Hände der Patienten gelangen, die sie am dringendsten benötigen.

