A Betano se torna patrocinadora oficial global da UEFA Europa League e da UEFA Conference League

A Kaizen Gaming ativará a marca premium Betano e Stoiximan até 2026/27 em um acordo de três anos

MONACO, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A UEFA anunciou a Kaizen Gaming, uma das maiores empresas de GameTech do mundo, e sua marca premium Betano como patrocinadora global oficial da UEFA Europa League e da UEFA Conference League começando na temporada 2024/25 até a temporada 2026/27. A Stoiximan, a marca que a Kaizen Gaming controla na Grécia e no Chipre, será a patrocinadora da competição nesses países.



O novo acordo, que foi oficialmente assinado em Mônaco antes do sorteio da competição masculina de clubes da UEFA, tem como base o bem-sucedido programa de patrocínio que tornou a Betano a primeira parceira de apostas da UEFA EURO 2024. No âmbito dessa parceria, a Kaizen Foundation e a UEFA Foundation for Children se uniram em apoio ao projeto 10.000 Smiles que, no total, possibilitou que 10.000 crianças de origens desfavorecidas assistissem a 40 jogos em dez estádios durante a UEFA EURO 2024.

Aris Dimarakis, CEO Adjunto da Kaizen Gaming, disse: “Durante a UEFA EURO 2024, estabelecemos uma parceria irrepreensível com a UEFA, enriquecendo a experiência de milhões de fãs em todo o mundo que desfrutaram da emoção de assistir a um dos eventos esportivos mais prestigiados do planeta. Aproveitando esse sucesso, estamos mais uma vez nos unindo para apoiar a UEFA Europa League e a UEFA Conference League. Como a Kaizen Gaming continua a crescer, oferecendo entretenimento inigualável por meio de jogos responsáveis, essa parceria com uma das organizações esportivas mais respeitadas do mundo é uma prova da nossa evolução e do trabalho árduo persistente da nossa equipe.”

Guy-Laurent Epstein, Diretor de Marketing da UEFA, acrescentou: “É com grande entusiasmo que anunciamos nossa parceria com a Kaizen Gaming e sua marca Betano para as próximas três temporadas da UEFA Europa League e da UEFA Conference League. Tendo testemunhado a dimensão impressionante em que eles efetivaram o patrocínio da UEFA EURO 2024 conosco neste verão, aguardamos ansiosamente para ver como a Betano irá captar a paixão do futebol de clubes europeus para proporcionar ainda mais emoção aos torcedores.”

A nova fase da UEFA Europa League, com 36 equipes, começa com a primeira rodada em 25 de setembro, enquanto a UEFA Conference League, que agora também inclui 36 clubes, começa em 3 de outubro. Um guia completo sobre o novo formato das competições masculinas entre clubes da UEFA pode ser obtido aqui.

