Les forages de Probe Gold recoupent des hautes teneurs d'or du gisement aurifère de Beaufor, projet Novador, Québec

Faits marquants:



Nouveaux intercepts multiples à haute teneur en or à l'intérieur et autour du gisement d'or Beaufor récemment acquis, qui est situé le long de la tendance Courvan de la société.

l'intérieur et autour du gisement d'or Beaufor récemment acquis, qui est situé le long de la tendance Courvan de la société. Les intersections à haute teneur ont rapporté jusqu'à 20,2 g/t Au sur 3,9 mètres (coupés) ou 36,8 g/t Au sur 3,9 mètres (non coupés), 4,1 g/t Au sur 17,4 mètres (coupés) ou 7,8 g/t Au sur 17,4 mètres (non coupés) à la surface dans la zone W.

intersections ou 36,8 g/t Au sur 3,9 mètres (non coupés), ou 7,8 g/t Au sur 17,4 mètres (non coupés) à la surface dans la zone W. D 'autres résultats d'analyse à haute teneur comprennent 4,6 g/t Au sur 26,7 mètres et 14,5 g/t Au sur 4,2 mètres (coupés) ou 31,9 g/t Au sur 4,2 mètres (non coupés) en profondeur dans la zone 140.

'autres comprennent et (non coupés) en profondeur dans la zone 140. Les forages ont été réalisés avant l'acquisition de la propriété en avril dernier et les résultats seront inclus dans une nouvelle estimation de ressources minérales, qui sera publiée prochainement.

Les résultats indiquent un fort potentiel d'expansion et de croissance de la minéralisation proche de la surface et située à proximité des infrastructures minières existantes.



TORONTO, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (" Probe " ou la " Société ") est heureuse de présenter la dernière série de résultats du programme de forage des ressources du gisement Beaufor réalisé par Monarch Mining Corporation avant l'acquisition par la Société en avril dernier. La propriété Beaufor fait partie de la tendance Courvan sur la propriété Novador (la " propriété "), détenue à 100 % par Probe, près de Val-d'Or, au Québec (voir la figure 1).

Les résultats de cent trois (103) trous de forage, totalisant 17 952 mètres, ont révélé d'importantes intervalles minéralisées à haute teneur dans le sous-sol de Beaufor. Les zones aurifères s'étendent de la surface à une profondeur d'environ 350 mètres dans la partie supérieure du gisement et d'environ 650 à 1050 mètres dans la partie inférieure du gisement Beaufor. Les résultats confirment le potentiel d'extension et de continuité des hautes teneurs latéralement et en profondeur des zones W et 140 et des zones plus profondes M1, Q et QF (voir les figures 2 et 3 et le tableau des résultats de forage sélectionnés ci-dessous).

Le gisement d'or Beaufor fait actuellement l'objet d'une mise à jour de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») qui devrait être publiée prochainement. Un nouveau programme de forage d'exploration et d'expansion devrait débuter en septembre à Novador, qui inclura des cibles près de la surface du gisement Beaufor.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, déclare : "Nous sommes très encouragés par les résultats obtenus sur la propriété Beaufor. Le forage a confirmé à la fois la continuité et le potentiel d'expansion des zones à haute teneur latéralement et en profondeur dans les zones W et 140. Beaufor est une acquisition récente et peu coûteuse qui fait partie de notre stratégie de consolidation et, avec les propriétés McKenzie Break et Croinor, elle présente un grand potentiel de croissance future. Sur la base de ces résultats de forage et de notre nouvelle modélisation géologique, nous planifions maintenant un forage de suivi qui se concentrera sur des cibles proches de la surface. Dans le cadre du projet Novador, le gisement aurifère Beaufor fait actuellement l'objet d'une mise à jour des ressources minérales et fera partie de la mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour l'ensemble de nos propriétés de Val-d'Or Est, qui devrait être publiée prochainement."

Le gisement d'or Beaufor s'étend sur environ 1,5 km de longueur, 900 mètres de largeur et 1 200 mètres de profondeur. La propriété renferme actuellement des ressources aurifères historiques à haute teneur, mesurées et indiquées, de 219 200 onces d'or à 5,3 g/t et des ressources minérales présumées de 122 500 onces d'or à 4,7 g/t (source : Monarch NI 43-101 Technical Report Beaufor Gold - July 2021). La propriété est facilement accessible par la route 117 et un chemin de gravier et est située à 25 kilomètres à l'est de Val-d'Or. Elle possède des droits miniers de surface et des infrastructures, y compris des développements souterrains descendant jusqu'à 900 mètres sous la surface. Ce projet consolide l’orientation aurifère de Courvan, qui comprend les gisements de Courvan, Senore et Beaufor. Cette orientation recèle un potentiel d'exploration important, qui fera l'objet d’un programme de forage d'exploration et d'expansion des ressources en 2024 et 2025.

Les nouveaux résultats du programme de forage du gisement Beaufor sont les suivants :

Numéro de trou De (m) To (m) Longueur (m) Or (g/t) Zone BES-22-076 60.8 62.8 2.0 5.1 Nouveau BEU-21-10-038 20.3 48.1 27.8 0.5 140-06 et 140-04 BEU-21-30-042 384.0 387.0 3.0 5.9 Nouveau y compris 384.5 385.0 0.5 35.4 Nouveau BEU-21-30-043 224.8 228.2 3.4 3.4 Q_01 y compris 227.7 228.2 0.5 23.3 Q_01 BEU-21-30-052 80.0 87.6 7.6 6.7 Q_01 y compris 86.8 87.6 0.8 60.7 Q_01 BEU-21-30-089 41.6 44.6 3.0 4.9 Q_01 y compris 42.6 43.6 1.0 14.7 Q_01 BEU-21-30-092 107.0 110.6 3.6 7.1 M1_01 y compris 109.8 110.6 0.8 26.5 M1_01 BEU-22-10-021 76.7 78.5 1.8 7.8 140-09 y compris 77.2 77.7 0.5 27.9 140-09 BEU-22-10-021 (coupé) 94.0 98.2 4.2 14.5 140-04 BEU-22-10-021 (non coupé) 94.0 98.2 4.2 31.9 140-04 y compris 96.1 97.0 0.9 146.0 140-04 BEU-22-10-023 68.2 92.4 24.2 2.3 140-09 et 140-04 y compris 81.5 85.5 4.0 7.6 140-09 et 140-04 BEU-22-10-024 53.0 79.7 26.7 4.6 140-06 et 140-04 BEU-22-10-024 89.2 93.3 4.1 2.9 140-03 BEU-22-10-026 67.5 101.5 34.0 0.8 140-10 et 140-09 BEU-22-10-029 97.0 117.5 20.5 1.3 140_04 BEU-22-30-049 147.3 148.4 1.1 14.0 Nouveau BEU-22-30-049 (coupé) 382.7 392.6 9.9 6.8 QF1_02 BEU-22-30-049 (non coupé) 382.7 392.6 9.9 13.6 QF1_02 y compris 383.2 384.0 0.8 149.0 QF1_02 BEU-22-30-050 20.9 23.0 2.1 5.0 Nouveau BEU-22-30-050 331.0 334.6 3.6 3.5 QF1_03 BEU-22-30-050 400.5 401.4 0.9 26.4 Nouveau BEU-22-30-093 9.0 12.0 3.0 4.1 Nouveau BEU-22-30-095 141.5 145.4 3.9 10.5 M1_01 y compris 144.7 145.4 0.7 51.5 M1_01 BEU-22-30-109 127.7 131.2 3.5 2.9 Q1_01 BEU-22-30-110 86.8 90.1 3.3 3.8 Q_01 BEU-22-30-112 103.0 106.0 3.0 4.2 Q1_01 BEU-22-30-112 145.5 146.9 1.4 23.8 Nouveau BEU-22-30-113 170.0 176.0 6.0 2.9 Q1_04 BEU-22-30-114 142.0 148.7 6.7 1.6 Q1_05 BEU-22-30-115 164.0 168.5 4.5 3.9 Q1_04 BEU-22-30-115 199.8 200.8 1.0 12.1 QF1-02 BEU-22-30-115 213.9 227.5 13.6 1.2 QF1-03 y compris 218.5 220.4 1.9 7.5 QF1-03 BEU-22-30-116 80.5 83.5 3.0 23.7 Q_01 y compris 82.0 83.5 1.5 41.2 Q_01 BEU-22-30-122 69.7 78.3 8.6 1.4 QF1_01 BEU-22-30-125 (coupé) 55.8 59.0 3.2 14.3 QF1_01 BEU-22-30-125 (non coupé) 55.8 59.0 3.2 19.9 QF1_01 y compris 55.8 57.3 1.5 42.2 QF1_01 BEU-22-30-127 (coupé) 5.0 15.0 10.0 7.8 QF1_01 BEU-22-30-127 (non coupé) 5.0 15.0 10.0 10.9 QF1-01 y compris 5.5 6.5 1.0 39.9 QF1_01 y compris 14.0 14.5 0.5 128.0 QF1_01 BEU-22-30-133 (coupé) 76.8 81.5 4.7 13.0 QF1_01 y compris 76.8 79.6 2.8 21.7 QF1_01 BEU-22-30-133 (non coupé) 76.8 81.5 4.7 14.6 QF1_01 y compris 76.8 79.6 2.8 24.4 QF1_01 BEU-22-30-137 249.5 250.2 0.7 15.7 Nouveau BEU-22-30-162 (coupé) 79.1 82.0 2.9 19.3 QF1_01 BEU-22-30-162 (non coupé) 79.1 82.0 2.9 43.8 QF1_01 y compris 79.1 79.6 0.5 207.0 QF1_01 BEU-22-30-165 (coupé) 60.4 61.4 1.0 65.0 QF1_01 BEU-22-30-165 (non coupé) 60.4 61.4 1.0 70.2 QF1_01 BEU-22-W-011 (coupé) 129.9 134.0 4.1 9.9 W-04 BEU-22-W-011 (non coupé) 129.9 134.0 4.1 10.0 W-04 y compris 129.9 130.5 0.6 65.8 W-04 BEU-22-W-012 106.0 116.0 10.0 3.5 W-04 BEU-22-W-022 (coupé) 51.4 55.3 3.9 20.2 W-01 BEU-22-W-022 (non coupé) 51.4 55.3 3.9 36.8 W-01 y compris 52.7 53.9 1.2 119.0 W-01 BEU-22-W-029 (coupé) 52.7 70.0 17.3 4.1 W-01 BEU-22-W-029 (non coupé) 52.7 70.0 17.3 7.8 W-01 y compris 55.0 56.0 1.0 129.0 W-01 BEU-22-W-048 25.4 25.9 0.5 54.9 W-01 BES-22-076 60.8 62.8 2.0 5.1 Nouveau

(1) Tous les nouveaux résultats analytiques rapportés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur de carotte et coupés à 65 g/t Au lorsque nécessaire. La largeur réelle est estimée entre 60 et 95 % de la longueur de la carotte. Seuls les intervalles dont la teneur multipliée par l'épaisseur est supérieure à 10,0 g/t Au * m sont rapportés.



Le gisement de Beaufor est situé dans le batholite de Bourlamaque, au contact oriental de la formation de Dubuisson. Le batholite de Bourlamaque est une intrusion synvolcanique de granodiorite quartzique localement recoupée par des dykes de diorite à grain fin et constitue une caractéristique géologique majeure du camp minier de Val-d'Or. La minéralisation aurifère se présente sous forme de veines de quartz-tourmaline-pyrite associées à des zones de cisaillement à pendage modéré vers le sud, résultant du remplissage de fractures de cisaillement et d'extension. Les veines sont étroitement associées à des dykes mafiques qui pénètrent dans la granodiorite.





Figure 1 : Carte de surface - Propriétés de Val-d'Or Est, qui incluent la propriété Novador avec maintenant les titres miniers Beaufor.

Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e16b1a15-da86-43d3-8efa-29f3c3808b2c/fr





Figure 2 : Carte de localisation de la surface - Nouveaux forages sur le gisement aurifère de Beaufor

Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/95d38ee3-761c-4d35-ac42-367dedeab8f6/fr





Figure 3 : Coupe transversale et vue en direction vers l'ouest - Résultats des nouveaux forages sur le gisement aurifère de Beaufor

Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee681cfe-ebcf-4c76-b6b9-ea9cfabe4fbc/fr

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold consolide sa position foncière dans la région très prometteuse de Val-d'Or Est, dans la province de Québec, avec un ensemble de terrains à l'échelle du district de 685 kilomètres carrés qui représente l'une des plus grandes propriétés foncières dans le camp minier de Val-d'Or. Le projet Novador représente un bloc de propriété de 175 kilomètres carrés qui abrite trois anciennes mines en production (Mine Béliveau, Mine Bussière et Mine Monique) et contient plus de 95 % des ressources aurifères de la société à Val-d'Or Est. Novador est situé dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui abrite de nombreux producteurs et usines en activité.

Les propriétés de Val-d'Or comprennent des ressources aurifères totalisant 3 793 900 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 1 418 700 onces dans la catégorie inférée le long de toutes les tendances et de tous les gisements (communiqué de presse du 19 juillet 2023).

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Marc Ducharme, P.Geo, vice-président Exploration de la Société, qui est une " personne qualifiée " tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (" Règlement 43-101 ").

Contrôle de la qualité

Lors du dernier programme de forage, des échantillons d'analyse ont été prélevés sur la carotte NQ en sciant la carotte en deux, une moitié étant envoyée à un laboratoire commercial certifié et l'autre moitié étant conservée pour référence future. Un programme strict d'AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, qui comprend l'insertion d'étalons minéralisés et d'échantillons vierges pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses d'or ont été réalisées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériaux. Des répétitions ont été effectuées par pyroanalyse suivie d'un test gravimétrique sur chaque échantillon contenant 3,0 g/t d'or ou plus. Des analyses de l'or total (Metallic Sieve) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de leur teneur en or ou la présence d'or visible.

Les résultats de forage obtenus par Monarch Mining Corporation et le protocole d'échantillonnage QA/QC sont les suivants : la carotte forée est sciée en deux moitiés égales le long de son axe principal et l'une des moitiés est expédiée à ALS Canada ou aux Laboratoires Agat à Val-d'Or, au Québec, pour analyse. Les échantillons sont concassés, pulvérisés et analysés par pyroanalyse, avec une finition par absorption atomique. Les échantillons dépassant 10 g/t Au sont ré-analysés par la méthode gravimétrique et les échantillons contenant de l'or visible sont analysés par la méthode du tamis métallique. Monarch utilise un protocole complet d'assurance et de contrôle de la qualité, y compris l'insertion de normes, de blancs et de duplicatas.

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador (plusieurs millions d'onces) au Québec, ainsi que le projet Detour Gold (Québec), qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 685 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. L'évaluation économique préliminaire Novador récemment mise à jour par la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Au nom de Probe Gold Inc,



Dr. David Palmer,

Président et directeur général

Pour plus d'informations :

Veuillez consulter notre site web à l'adresse www.probegold.com ou prendre contact avec nous :

Seema Sindwani

Vice-président des relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Déclarations prospectives

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué de presse contient certaines " déclarations prospectives " qui ne sont pas constituées de faits historiques. Les déclarations prospectives comprennent les estimations et les déclarations qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la société, y compris les mots selon lesquels la société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que "croit", "anticipe", "s'attend à", "estime", "peut", "pourrait", "ferait", "sera" ou "planifie". Étant donné que les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses et portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent par nature des risques et des incertitudes inhérents. Bien que ces déclarations soient basées sur les informations dont dispose actuellement la société, celle-ci ne peut garantir que les résultats réels correspondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, le calendrier du début des opérations et les estimations des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité d'identifier des ressources minérales, l'incapacité de convertir des ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommande une décision de production, la nature préliminaire des résultats des tests métallurgiques, les retards dans l'obtention ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou d'autres projets nécessaires, les risques politiques, l'incapacité à remplir l'obligation d'accommoder les Premières Nations et autres peuples indigènes, les incertitudes relatives à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire à l'avenir, les changements dans les marchés boursiers, l'inflation, les changements dans les taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les retards dans le développement des projets, les coûts d'investissement et d'exploitation variant de manière significative par rapport aux estimations et les autres risques liés à l'industrie de l'exploration et du développement miniers, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Figure 1 : Carte de surface - Propriétés de Val-d'Or Est, qui incluent la propriété Novador avec maintenant les titres miniers Beaufor. Carte de surface - Propriétés de Val-d'Or Est, qui incluent la propriété Novador avec maintenant les titres miniers Beaufor. Figure 2 : Carte de localisation de la surface - Nouveaux forages sur le gisement aurifère de Beaufor Carte de localisation de la surface - Nouveaux forages sur le gisement aurifère de Beaufor Figure 3 : Coupe transversale et vue en direction vers l'ouest - Résultats des nouveaux forages sur le gisement aurifère de Beaufor Figure 3 : Coupe transversale et vue en direction vers l'ouest - Résultats des nouveaux forages sur le gisement aurifère de Beaufor

