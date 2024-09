Deriv celebra su 25 aniversario con la victoria del premio "UK's Best Workplaces in Financial Services & Insurance™"

La oficina del Reino Unido también ha recibido la renovación de sus certificaciones Great Place to Work ® junto con otras seis oficinas de Deriv



Celebra 25 años construyendo una cultura positiva en el lugar de trabajo





El equipo de Deriv en el Reino Unido celebra el premio "Best Place to Work"

LONDRES, Reino Unido, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deriv, plataforma líder de trading online que celebra 25 años de innovación y servicio, ha sido reconocida como uno de los "UK's Best Workplaces in Financial Services & Insurance™" en 2024. Este prestigioso premio destaca el compromiso de Deriv por mantener una cultura de trabajo basada en la confianza, la innovación y un servicio excepcional.

Además de este notable logro, las oficinas de Deriv en el Reino Unido también han renovado sus certificaciones Great Place to Work® junto con otras seis oficinas (Paraguay, Chipre, Francia, Jordania, Malta y Ruanda), siendo Deriv Paraguay recertificada por tercer año consecutivo. Esto destaca aún más la dedicación de la empresa a la creación de un entorno de trabajo positivo y satisfactorio en todas sus operaciones globales.

"Nos sentimos muy orgullosos de recibir este reconocimiento, sobre todo porque las personas han sido el corazón de nuestro negocio durante 25 años", dijo Seema Hallon, Directora de Recursos Humanos. "Es un ejemplo del duro trabajo y la pasión de todo nuestro equipo, que se esfuerza constantemente por crear un entorno en el que todos se sientan valorados, capacitados e inspirados para alcanzar su máximo potencial. Estos premios no sólo celebran nuestros logros pasados, sino que refuerzan nuestra creencia de que una sólida cultura del lugar de trabajo es la piedra angular del éxito a largo plazo y sienta las bases para los próximos 25 años de Deriv ."

La última victoria de Deriv resalta los valores fundamentales de la empresa, que han sido decisivos para su éxito en los últimos 25 años y seguirán dando forma a su futuro.

Confianza: Deriv fomenta una cultura de transparencia, comunicación abierta y respeto mutuo, garantizando que los empleados se sientan confiados y seguros en su entorno de trabajo.



Deriv fomenta una cultura de transparencia, comunicación abierta y respeto mutuo, garantizando que los empleados se sientan confiados y seguros en su entorno de trabajo. Innovación: La empresa alienta la creatividad, la experimentación y el aprendizaje continuo, lo que permite a los empleados desarrollar soluciones avanzadas que satisfacen las necesidades cambiantes de los operadores de todo el mundo.



La empresa alienta la creatividad, la experimentación y el aprendizaje continuo, lo que permite a los empleados desarrollar soluciones avanzadas que satisfacen las necesidades cambiantes de los operadores de todo el mundo. Servicio: Deriv se apasiona por ofrecer un servicio al cliente excepcional y equipar a los operadores con las herramientas y recursos que necesitan para prosperar en los mercados financieros.



Benedict Gautrey, Director General de Great Place To Work® UK, ha declarado:

"La lista de los Best Workplaces in Financial Services and Insurance se elabora a partir de las opiniones anónimas de los empleados que trabajan en el sector sobre su experiencia en el lugar de trabajo.

Compararse con otras empresas del sector, encuestando a sus empleados para saber cómo se compara su cultura con la de los demás, ayuda a los directivos no sólo a tomar decisiones mejor informadas sobre las áreas de mejora, sino que también proporciona a los empleadores una comprensión basada en datos de los aspectos de su oferta actual que les hacen destacar, ayudando a construir una marca de empleador más competitiva.

Es estupendo ver tantos ejemplos de organizaciones que hacen que sus lugares de trabajo sean realmente "excelentes". Muchas felicidades a Deriv por entrar en esta prestigiosa lista".

"Seguiremos invirtiendo en nuestra gente y en un entorno en el que florezcan la confianza, la innovación y el servicio", añadió Hallon. "Es nuestro excepcional equipo el que impulsará el continuo crecimiento e innovación de Deriv en el sector y hará que siga siendo un gran lugar para trabajar en los años por venir."

Acerca de Deriv

Durante 25 años, Deriv se ha comprometido a hacer que el trading en línea sea accesible a cualquier persona, en cualquier lugar. La empresa, en la que confían más de 2.5 millones de operadores de todo el mundo, ofrece una amplia gama de tipos de operaciones y cuenta con más de 200 activos de los mercados más populares en plataformas de trading intuitivas y galardonadas. Con una plantilla de más de 1.400 personas en todo el mundo, Deriv ha cultivado un entorno que celebra los logros, alienta el crecimiento profesional y fomenta el desarrollo del talento, lo que se refleja en su acreditación de Platino por Investors in People.

Contacto de prensa

pr@deriv.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64460c21-fdc6-4075-a7a5-0b2b3efcbf17/es

El equipo de Deriv en el Reino Unido celebra el premio "Best Place to Work" Los empleados de Deriv en el Reino Unido posan para su primera foto de grupo celebrando el premio "Best Place to Work" y la renovación de su acreditación de GPTW.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.