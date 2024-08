Le Festival du film de Changchun joue en faveur du développement économique régional

CHANGCHUN, Chine, 29 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wang Junkai, chanteur de l’extrêmement populaire groupe chinois TFBOYS, a été désigné ce lundi Ambassadeur du 19ᵉ Festival du film de Changchun. Cette nouvelle a rapidement fait le buzz sur Weibo, le plus important réseau social du pays.



Le Festival du film de Changchun fait partie des événements culturels majeurs en Chine. Il a ouvert ses portes mercredi soir dans la capitale de la province du Jilin, située au nord-est du pays, berceau de l’industrie cinématographique nationale, et participe pleinement à la prospérité du cinéma chinois.

Articulé autour du thème « Ère nouvelle, Renaissance et Nouvelle puissance », le festival répond à un objectif de « Rencontre dans la Cité du film pour échanger sur l’avenir du cinéma ». Il se déroule en six grands temps, dont les cérémonies d’ouverture et de clôture et la remise des prix, entre autres.

Si le Festival du film de Changchun s’est tenu tous les deux ans depuis sa création en 1992, il a lieu chaque année depuis 2021.

En Chine, l’été est une saison propice au box-office. Dimanche, les recettes estivales 2024 s’élevaient déjà à 11,1 milliards de yuans (soit environ 1,56 milliard de dollars), la comédie nationale « Successor » se classant en tête du podium des recettes.

Ce blockbuster a rapporté près de 3,2 milliards de yuans de recettes depuis sa sortie le 16 juillet dernier, soit pas moins de 29 % des recettes totales de la saison. « Successor » a également été présélectionné pour le prestigieux prix Golden Deer Award.

Coproduit par le Changchun Film Studio, l’une des sociétés de production cinématographique chinoises les plus renommées, le film présente des caractéristiques typiques de la ville de Changchun, notamment ses emblématiques limousines, ce qui a laissé une forte impression sur nombre de spectateurs.

Ces dernières années, Changchun a activement assuré la promotion du développement haute qualité de son industrie cinématographique pour accompagner la création de films tels que « Successor ». Cette année, le Golden Hall de la Changchun International Film Metropolis a été spécialement aménagé pour accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture du festival.

Lors de la 18ᵉ édition du Festival du film de Changchun, en 2023, le gouvernement municipal de la ville a mis en place plusieurs mesures destinées à promouvoir le développement haute qualité de l’industrie cinématographique et télévisuelle, en proposant un appui financier pouvant atteindre jusqu’à 35 millions de yuans par film.

Outre sa renommée de « Cité du film » et d’hôte du festival actuel, Changchun a également décroché d’autres titres, notamment celle de « Cité des automobiles ». La ville restructure activement son parc industriel en exploitant ses atouts et en résolvant ses faiblesses pour fortement contribuer à la redynamisation du nord-est de la Chine, et ouvrir de nouvelles voies économiques.

Source : 19ᵉ Festival du film de Changchun

Interlocuteur : M. Han, tél. : 86-10-63074558

