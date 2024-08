vero präsentiert Film mit dem Handelsblatt

Unsere Branche befindet sich inmitten eines grundlegenden Wandels, und dieser Film soll zeigen, wie unsere Mitgliedsunternehmen den digitalen Aufbruch nutzen können, um sich zukunftsfähig aufzustellen” — Raimo Benger, Hauptgeschäftsführer des vero

DUISBURG, GERMANY, August 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Verband der Bau- und Rohstoffindustrie (vero) präsentiert wegweisendes Filmprojekt unter dem Titel „Economy 4.0“ in Kooperation mit der Handelsblatt Media Group GmbH & Co. KG.Der Verband der Bau- und Rohstoffindustrie (vero) setzt einen neuen Meilenstein in der Diskussion um die Zukunft der Industrie: In Kooperation mit dem renommierten Wirtschaftsmagazin Handelsblatt präsentiert der Verband einen neuen Dokumentarfilm der Filmreihe „Economy 4.0 – Innovation trifft Tradition“.Der Film beleuchtet die tiefgreifenden Veränderungen und Herausforderungen, denen die Bau- und Rohstoffindustrie in Zeiten der Digitalisierung, Automatisierung und globalen Vernetzung gegenübersteht. Der Kurzfilm zeigt eindrucksvoll, wie die Branche die Chancen der digitalen Transformation ergreift, um nachhaltiger, effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden.„Mit ‚Economy 4.0‘ wollen wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Bau- und Rohstoffindustrie nicht nur ein tragender Pfeiler unserer Wirtschaft ist, sondern auch eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Zukunft spielt“, erklärt Raimo Benger, Hauptgeschäftsführer des vero. „Unsere Branche befindet sich inmitten eines grundlegenden Wandels, und dieser Film soll zeigen, wie unsere Mitgliedsunternehmen den digitalen Aufbruch nutzen können, um sich zukunftsfähig aufzustellen.“Als Gesprächspartner mit dabei sind Janna von Pupka (Geschäftsführerin Rohstoffbetriebe Oker GmbH & Co. KG), Christian Strunk (Geschäftsführer Hülskens Holding GmbH & Co. KG), Michael Hüging-Holemans (Geschäftsführer Holemans GmbH), Till H. Iseke (Geschäftsführer Kalkwerke H. Oetelshofen GmbH & Co. KG) und Raimo Benger (Hauptgeschäftsführer vero).In Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt wurde der Kurzfilm gezielt darauf ausgerichtet, sowohl Fachpublikum als auch eine breitere Öffentlichkeit anzusprechen. Hochkarätige Experteninterviews von Mitgliedsunternehmen aus der Bau- und Rohstoffindustrie, spannende Einblicke in innovative Projekte und die Analyse globaler Trends machen „Economy 4.0“ zu einem unverzichtbaren Beitrag für alle, die die Zukunft der Industrie mitgestalten wollen.Der Film wurde am 29.08.2024 erstmal auf YouTube sowie der digitalen Ausgabe des Handelsblatts veröffentlicht.Der Verband der Bau- und Rohstoffindustrie freut sich auf eine inspirierende Diskussion über die Zukunft der Economy 4.0.Über den Verband der Bau- und Rohstoffindustrie:Der Verband der Bau- und Rohstoffindustrie (vero) vertritt die Interessen von rund 700 Unternehmen aus allen Zweigen der Bau- und Rohstoffindustrie. In über 1.000 Betrieben produzieren unsere Mitgliedsunternehmen Kies, Sand und Naturstein, Quarz, Naturwerksteine, Transportbeton, Asphalt, Betonbauteile, Werkmörtel und Recyclingbaustoffe.vero steht für zielorientiertes Handeln. Im Dialog mit Entscheidern setzen wir Brancheninteressen durch und moderieren vermittelnd an den Schnittstellen von Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Wir bündeln die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen zu einer starken Stimme und sorgen dafür, dass sie auch gehört wird – unmittelbar auf Landesebene, mittelbar auf Bundes- und auch auf Europaebene. Ziel des Verbandes ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu stärken, Innovationen zu fördern und nachhaltiges Wirtschaften voranzutreiben.Wir schaffen für die Branche die bestmöglichen Rahmenbedingungen. Kurzum: Wir packen Herausforderungen an. Jetzt. Und für die Zukunft.

