Le programme Porsche Drive souligne son cinquième anniversaire au Canada

Le service d’abonnement mensuel a fait ses débuts à Toronto le 29 août 2019.



Depuis, le programme s’est élargi pour inclure des options de location à la journée et l’abonnement à véhicule unique, et s’est étendu à Vancouver, Kelowna et Montréal.

Comptant les plus récents modèles Porsche, la flotte du programme accueillera bientôt le tout nouveau Macan électrique.



TORONTO, 29 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche Drive Canada, Ltd. (PDCL) souligne aujourd’hui le cinquième anniversaire de son programme Porsche Drive. Anciennement connu sous le nom de Passeport Porsche, le service d’abonnement mensuel a fait ses débuts à Toronto le 29 août 2019.

« Comparativement à l’expérience de propriété courante, Porsche Drive représente une option souple et pratique. Ce programme offre un accès sur demande à une sélection exclusive de nos voitures sport dans toutes les gammes de modèles, a déclaré David Williams, président-directeur général de PDCL. Au cours des cinq dernières années, ce sont plus de 1 000 membres qui ont été ravis par notre offre croissante de services et d’emplacements, et nous sommes impatients de voir ce nombre grandir encore plus. »

Les membres peuvent choisir entre un abonnement mensuel à véhicule unique ou à véhicules multiples; le second forfait permet de changer de modèle autant de fois qu’on le souhaite à l’aide d’une application Web avec service de concierge numérique. Les véhicules sont livrés et récupérés au domicile ou au lieu de travail du membre dans le rayon couvert. Au Canada, tous les coûts d’exploitation des services par abonnement, à l’exception de l’essence et des frais de recharge, sont inclus dans la mensualité. Actuellement, l’abonnement à véhicule unique est offert à compter de 2 100 $ par mois plus taxes pour un Macan et va jusqu’à 5 500 $ par mois plus taxes pour une 911 Carrera 4 GTS Cabriolet. L’abonnement à véhicules multiples comprend toutes les gammes de modèles – 911, Taycan, 718, Macan, Cayenne et Panamera – et est offert au coût de 4 800 $ par mois, taxes en sus.

Les clients intéressés par un forfait à court terme, par exemple pour une escapade de fin de semaine, une occasion spéciale ou des vacances, peuvent réserver un véhicule de la flotte Porsche Drive pour une location à la journée. Le kilométrage autorisé pour les locations est de 400 kilomètres par jour. Pour une période de location d’un à trois jours, le prix journalier va de 319 $ plus taxes pour un Macan à 539 $ plus taxes pour une 911. Si l’on choisit de louer une 911 pour 4 jours ou plus, le prix journalier diminue à 469 $ plus taxes.

Pour les passionnés de modèles électrifiés, le Taycan entièrement électrique fait déjà partie du parc de véhicules Porsche Drive. Le nouveau Macan électrique rejoindra bientôt la gamme de modèles disponibles, tout comme les variantes E-Hybrid du Cayenne et de la Panamera.

À propos de Porsche Drive Canada, Ltd.

Porsche Drive Canada, Ltd. (PDCL) est le programme d’abonnement et de location exclusif consacré aux véhicules distribués par Automobiles Porsche Canada, Ltée. L’équipe canadienne et bilingue du service de concierge numérique de PDCL soutient les membres et les Centres Porsche participant au programme Porsche Drive.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

