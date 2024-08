Coup d’envoi du séminaire universitaire international sur le 50e anniversaire des fouilles archéologiques des tombes Han de Mawangdui

CHANGSHA, Chine, 29 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année marque le 50e anniversaire des fouilles archéologiques des tombes Han de Mawangdui. Afin de mettre pleinement en valeur les résultats fructueux de la préservation, des travaux de recherche et de l’utilisation des fouilles archéologiques des tombes Han de Mawangdui et d’accroître l’influence mondiale de la civilisation chinoise, la cérémonie d’ouverture du séminaire universitaire international a débuté à Changsha, le matin du 18 août. Mise en œuvre par le gouvernement populaire de la province du Hunan, la cérémonie a été organisée par le Département de l’information du Comité provincial du Hunan, le Département provincial de la culture et du tourisme du Hunan, et le bureau du Patrimoine culturel du Hunan, avec d’autres unités participantes, dont le Musée du Hunan. Mao Weiming, secrétaire adjoint du Comité provincial du Hunan et gouverneur de la province, et Li Qun, vice-ministre du ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine et directeur de l’Administration nationale du patrimoine culturel, ont prononcé des discours lors de la cérémonie d’ouverture. Des dirigeants tels que Yang Haodong, membre du Comité permanent du Comité provincial du Hunan et ministre du Département de l’information du Comité provincial du Hunan, ont assisté à l’événement.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le China Central Newsreel & Documentary Film Studio (Group) a fait don au Musée du Hunan de séquences vidéo universitaires HD des sites de fouilles archéologiques des tombes Han de Mawangdui. Les lamelles de bambou et les manuscrits sur soie découverts dans les tombes Han de Mawangdui et les textiles de la tombe Han n°1, ainsi que les nouveaux résultats des recherches menées sur ces artefacts, ont été présentés. Le documentaire intitulé Mawangdui’s Immortal Years, qui retrace les fouilles, les travaux de préservation et de recherche scientifique ainsi que l’exposition des tombes Han de Mawangdui, a également été présenté en avant-première. En outre, le musée du Hunan a signé des accords avec six institutions, dont l’Université des sciences et technologies de Hong Kong et l’Académie de Dunhuang, pour le lancement de projets interdisciplinaires collaboratifs.

Depuis un demi-siècle, des générations de gardiens dévoués ont consacré d’immenses efforts et déployé des trésors de sagesse à la préservation et à l’étude des tombeaux Han de Mawangdui, ce qui a conduit à des résultats de recherche significatifs. Un inventaire complet des artefacts exhumés du tombeau a révélé un total de 26 937 objets. Les spécimens de restes humains, y compris le corps bien conservé de Lady Xin Zhui, ont été efficacement protégés grâce à une approche de protection en trois étapes aux niveaux holistique, cellulaire et moléculaire. Cette méthode a permis d’atténuer avec succès la dissolution des protéines et la perte d’ions calcium dans les os. D’autres artefacts, tels que des manuscrits sur soie, des textiles et des artefacts en laque et en bois, ont également bénéficié d’une préservation fondamentale et très efficace. À ce jour, 948 artefacts ont été numérisés dans des formats haute résolution, comprenant 7 779 images et 285 modèles 3D, posant ainsi les fondements de la base de connaissances sur les artefacts des tombes Han de Mawangdui.

L’objectif pour le futur est d’atteindre une numérisation à 100 %, y compris de tous les fragments, afin de créer un graphe de connaissances complet des artefacts des tombes Han de Mawangdui. Le séminaire universitaire de 2 jours, dont le thème principal est axé sur « Les reliques des tombes Han de Mawangdui, la culture Han, et la Chine contemporaine », comprend quatre sous-séminaires consacrés respectivement à l’archéologie de la dynastie Han et à la recherche sur les échanges culturels sino-étrangers, à la recherche sur l’histoire de l’art et de l’idéologie de la dynastie Han, à la recherche sur les lamelles de bambou et les manuscrits sur soie de la dynastie Han, et à la recherche médicale concernant la dynastie Han. Les experts et universitaires présents ont partagé et examiné des idées, perspectives et réalisations innovantes en matière de préservation et de transmission patrimoniale des reliques culturelles.

Le séminaire universitaire international, qui suscite une grande attention en Chine et à l’étranger, a réuni plus de 300 experts et chercheurs de plus de 100 universités, instituts de recherche et musées de 8 pays. Le ministère grec de la Culture et des Sports et le bureau de représentation de l’UNESCO en Chine, entre autres institutions, ainsi que des universitaires de renom, ont envoyé des lettres et des vidéos de félicitation à l’occasion de l’événement.

Les tombeaux Han de Mawangdui marquent l’endroit où Li Cang, le chancelier du royaume de Changsha pendant la dynastie des Han occidentaux, et les trois membres de sa famille ont été enterrés. Le tombeau est célèbre pour la remarquable préservation de la dépouille de Lady Xin Zhui (épouse de Li Cang), un corps féminin resté intact pendant plus de deux millénaires, la découverte d’une ancienne robe chinoise aussi fine qu’une aile de cigale et plus de 130 000 mots de manuscrits sur soie, certains contenant des textes perdus. Il a aujourd’hui largement reconnu comme étant l’une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle, non seulement en Chine, mais dans le monde entier.

