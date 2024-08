Avance Clinical remporte le prix Frost & Sullivan 2024 récompensant l’excellence internationale des ORC en biotechnologie

ADELAÏDE, Australie et WAKE FOREST, Caroline du Nord, 29 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical, l’une des principales ORC mondiales spécialisée dans les essais cliniques dans le secteur de la biotechnologie, a remporté le prestigieux prix Frost & Sullivan 2024 des meilleures pratiques de leadership en matière de valeur ajoutée pour les clients récompensant l’excellence internationale des ORC en biotechnologie.



Yvonne Lungershausen, Directrice générale d’Avance Clinical, a remercié Frost & Sullivan pour ce prix international et a souhaité que l’ensemble des équipes d’Avance Clinical à travers le monde qui collaborent afin d’accélérer l’élaboration de médicaments pour les clients soient reconnues.

« Notre approche agile, axée sur les clients et intégrée visant à faire progresser la recherche clinique pour nos clients dans le domaine de la biotechnologie fait visiblement écho dans ce secteur qui adopte bien trop souvent un modèle plus générique », déclare-t-elle.

Frost & Sullivan fait figure d’autorité reconnue mondialement pour ce qui est d’identifier et de récompenser les entreprises faisant preuve d’excellence en matière de leadership, d’innovation et de croissance.

Selon Frost & Sullivan, « ces entreprises consolident leur position de leader en innovant et en élaborant de nouveaux produits, solutions et services qui permettent de répondre aux besoins en constante évolution des clients. En élargissant de manière stratégique leurs portefeuilles de produits, les entreprises en tête permettent de faire progresser le marché dans son ensemble. Stimuler l’innovation et la croissance est une tâche ardue, d’autant plus en raison des impératifs stratégiques qui imposent le changement actuellement, tels que les technologies novatrices, la compression de la chaîne de valeur, la convergence des secteurs et les nouveaux modèles économiques. »

« Dans ce contexte, la reconnaissance d’Avance Clinical représente un accomplissement encore plus important. »

Le rapport du prix souligne qu’Avance Clinical, dont le siège se trouve à Adélaïde, en Australie, est désormais une ORC mondiale de premier plan qui facilite la réalisation d’essais cliniques de premier plan grâce à des données reconnues sur le plan international pour les entreprises de biotechnologie à travers le monde.

« La société, qui se concentre exclusivement sur le secteur des biotechnologies, possède une expérience approfondie dans la recherche clinique dans plus de 250 indications thérapeutiques, pour lesquelles elle fournit des services personnalisés qui répondent aux besoins dynamiques de la R&D dans le domaine des biotechnologies », stipule le rapport.

Le rapport met également en lumière l’expertise particulièrement solide d’Avance Clinical dans les indications autour des thérapies cellulaires et géniques, du système nerveux central (SNC), de la dermatologie, de l’endocrinologie, des maladies infectieuses, de l’oncologie, de l’ophtalmologie, des maladies rares et des médicaments orphelins, mais également des affections respiratoires et des allergies. D’un point de vue global, l’équipe de renommée mondiale de l’entreprise, qui se compose de plus de 330 spécialistes cliniques et réglementaires, mène des essais cliniques de haute qualité en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie et en Amérique du Nord pour le compte d’entreprises de biotechnologie internationales.

Frost & Sullivan précise également que : « La structure organisationnelle horizontale de l’entreprise permet aux clients d’être en contact direct avec les équipes de direction, ce qui facilite la collaboration continue tout au long du parcours d’élaboration de médicaments. »

Le rapport indique que l’approche unique de l’entreprise en matière de gestion de projet, dans le cadre de laquelle chaque projet est supervisé de manière individuelle, a permis de générer des niveaux de satisfaction élevés et une fidélisation impressionnante auprès des clients.

Frost & Sullivan précise qu’Avance Clinical propose une analyse de rentabilisation robuste pour les entreprises de biotechnologie. Plus particulièrement, les recherches de l’organisme « ont révélé que plus de 50 % des entreprises de biotechnologie collaboraient avec plus d’une ORC au cours de leurs programmes cliniques. Cela donne lieu à une approche moins rationalisée, et augmente par conséquent les coûts des projets, les retards et les problématiques en matière de transfert de connaissances/données. »

« Contrairement aux grandes ORC multinationales, cette approche plus personnelle permet à Avance Clinical de comprendre les problématiques des client de plus près et de leur proposer des solutions flexibles et des conseils pratiques afin qu’ils se positionnent de manière optimale pour s’adapter à la nature en constante évolution de la R&D dans le secteur de la biotechnologie. Aussi, l’agilité et la réactivité de l’entreprise en font le partenaire idéal pour les petites et moyennes entreprises en biotechnologie, et répondent à un besoin crucial que les concurrents ont souvent des difficultés à satisfaire », déclare Unmesh Lal, Directeur mondial de la recherche.

Le rapport du prix a également mis en exergue ce qui suit :

Affaires réglementaires internes : l’une des propositions de valeur les plus intéressantes d’Avance Clinical réside dans son équipe réglementaire interne, qui s’intègre facilement aux opérations cliniques et de réalisation de projets de ses entreprises de biotechnologique clientes afin de minimiser les retards et les erreurs coûteuses (entraînant une réduction du délai de lancement des essais allant jusqu’à 50 % et une réduction des coûts allant jusqu’à 30 %).

: l’une des propositions de valeur les plus intéressantes d’Avance Clinical réside dans son équipe réglementaire interne, qui s’intègre facilement aux opérations cliniques et de réalisation de projets de ses entreprises de biotechnologique clientes afin de minimiser les retards et les erreurs coûteuses (entraînant une réduction du délai de lancement des essais allant jusqu’à 50 % et une réduction des coûts allant jusqu’à 30 %). Partenariats avec les centres : Avance Clinical continue d’investir stratégiquement afin de construire des relations solides avec des centres cliniques en mesure de conduire des essais cliniques de phase I à IV. Cela a ainsi donné naissance à un vaste réseau de plus de 2 000 centres d’essais cliniques fiables de haute qualité en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada et en Europe.

: Avance Clinical continue d’investir stratégiquement afin de construire des relations solides avec des centres cliniques en mesure de conduire des essais cliniques de phase I à IV. Cela a ainsi donné naissance à un vaste réseau de plus de 2 000 centres d’essais cliniques fiables de haute qualité en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada et en Europe. Technologies avancées : en plus de faciliter l’application de technologies correspondant aux normes du secteur à l’échelle de l’entreprise, l’équipe Technologie et innovations d’Avance Clinical identifie et passe en revue en continu les dernières solutions en matière de technologies, notamment les applications basées sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA), afin de pouvoir les intégrer aux systèmes internationaux.

en plus de faciliter l’application de technologies correspondant aux normes du secteur à l’échelle de l’entreprise, l’équipe Technologie et innovations d’Avance Clinical identifie et passe en revue en continu les dernières solutions en matière de technologies, notamment les applications basées sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA), afin de pouvoir les intégrer aux systèmes internationaux. Une approche globale : GlobalReady, le modèle unique de l’entreprise, soutient les entreprises de biotechnologie, du stade préclinique aux phases ultérieures dans le monde entier, en tirant parti des relations avec les centres appropriés afin d’offrir un accès aux populations de patients adéquates. Le programme GlobalReady favorise une transition et une coordination fluides entre les régions, et permet aux entreprises de biotechnologie de mettre à profit leur expertise sur différents marchés.

: GlobalReady, le modèle unique de l’entreprise, soutient les entreprises de biotechnologie, du stade préclinique aux phases ultérieures dans le monde entier, en tirant parti des relations avec les centres appropriés afin d’offrir un accès aux populations de patients adéquates. Le programme GlobalReady favorise une transition et une coordination fluides entre les régions, et permet aux entreprises de biotechnologie de mettre à profit leur expertise sur différents marchés. Recrutement accéléré : le réseau fiable d’Avance Clinical permet d’accélérer les évaluations de faisabilité et la progression des activités de lancement, en vue d’activer le recrutement des patients. Cette efficacité se traduit pour sa part par des délais plus courts pour les entreprises de biotechnologie clientes de la société sur le plan global, ce qui garantit des essais cliniques plus rapides et plus efficaces, notamment grâce à des délais de lancement accélérés de cinq à six semaines.



Sama Suwal, Analyste de recherche sur les meilleures pratiques chez Frost & Sullivan, déclare que le réseau international d’Avance Clinical constitue un avantage évident pour ses clients : « La stratégie mondialisée d’Avance Clinical élargit sa présence à de nouvelles zones géographiques grâce à des expansions organiques et des partenariats au profit des besoins croissants de ses entreprises en biotechnologie clientes sur le plan international. La société continue d’élargir sa présence aux États-Unis et en Asie tout en renforçant ses partenariats en tant qu'ORC dans toute l’Europe. »

À propos d’Avance Clinical | Demander une proposition

Avance Clinical est la plus grande ORC australienne, asiatique et nord-américaine proposant une gamme complète de services, et spécialisée dans la réalisation d’essais cliniques de qualité, aux données mondialement reconnues, pour les sociétés biotechnologiques internationales. Son portefeuille de clients réunit des sociétés de biotechnologie qui réalisent les phases I à III de leur programme de développement de médicaments, et qui requièrent des services de recherche clinique rapides, agiles et évolutifs, axés sur la solution.

Prix Frost & Sullivan

Avance Clinical, lauréat du Prix Frost & Sullivan en tant qu'ORC leader du marché dans la région Asie-Pacifiqu e au cours des quatre dernières années, fournit des services d'ORC dans la région depuis plus de trente ans.

De la phase préclinique à la phase intermédiaire et avancée

Avance Clinical assure des services de conseil préclinique et de réglementation grâce à son équipe expérimentée ClinicReady. Elle intervient de la phase préclinique à la phase III, en tirant parti d’importantes remises incitatives du gouvernement australien (jusqu’à 43,5 %) et de processus réglementaires à démarrage rapide.

Forte de son expérience dans plus de 250 indications, l’ORC peut fournir des résultats de classe mondiale et des données de haute qualité reconnues à l’échelle internationale pour les évaluations de la TGA, de la FDA et de l’EMA.

Technologie

Avance Clinical met à profit une technologie de pointe et des systèmes de référence dans tous les domaines fonctionnels pour proposer les processus les plus efficaces à ses clients. Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta et Medrio se détachent parmi ses partenaires technologiques.

www.avancecro.com

