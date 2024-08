Avance Clinical gewinnt Frost & Sullivan Award 2024 für herausragende globale Biotech-CRO-Kompetenz

ADELAIDE, Australien und WAKE FOREST, North Carolina, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical, ein führendes globales Auftragsforschungsinstitut, das sich auf klinische Studien für den Biotechnologiesektor spezialisiert hat, hat den renommierten Frost & Sullivan Best Practices Customer Value Leadership Award 2024 für herausragende globale Biotech-CRO-Kompetenz gewonnen.



Yvonne Lungershausen, CEO von Avance Clinical, dankte Frost & Sullivan für die globale Auszeichnung und sagte, dass sie damit das gesamte Team von Avance Clinical weltweit für seine Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Medikamentenentwicklung für Kunden würdigte.

„Unser agiler, kundenorientierter und integrierter Ansatz zur Förderung der klinischen Forschung für unsere Biotech-Kunden findet in einer Branche, die allzu oft einen Einheitsansatz verfolgt, eindeutig Anklang“, so Frau Lungershausen.

Frost & Sullivan ist eine weltweit anerkannte Autorität bei der Identifizierung und Auszeichnung von Unternehmen, die sich durch herausragende Führungsqualitäten, Innovation und Wachstum auszeichnen.

Laut Frost & Sullivan „festigen diese Unternehmen ihre Führungspositionen durch Innovation und die Entwicklung neuer Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, die den sich ständig weiterentwickelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden. Durch die strategische Erweiterung ihres Produktportfolios fördern führende Unternehmen den Gesamtmarkt. Innovation und Wachstum voranzutreiben, ist eine schwierige Aufgabe, die durch die strategisch erforderlichen Veränderungen, etwa disruptive Technologien, die Komprimierung der Wertschöpfungskette, die Konvergenz der Branchen und neue Geschäftsmodelle, noch schwieriger wird.“

„In diesem Zusammenhang steht die Auszeichnung von Avance Clinical für eine noch größere Errungenschaft.“

Im Bericht über die Auszeichnung wurde festgestellt, dass Avance Clinical mit Hauptsitz in Adelaide, Australien, heute ein führendes globales Auftragsforschungsinstitut ist, das erstklassige klinische Studien mit weltweit anerkannten Daten für Biotechnologieunternehmen auf der ganzen Welt durchführt.

„Dank seines Fokus auf den Biotech-Sektor verfügt das Unternehmen über umfangreiche Erfahrung in der klinischen Forschung in über 250 therapeutischen Indikationen, um maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten, die den dynamischen Anforderungen der Biotech-Forschung und -Entwicklung gerecht werden“, heißt es in dem Bericht.

Zudem wurde darin betont, dass Avance Clinical über besonders fundiertes Fachwissen in den Bereichen Zell- und Gentherapien, Zentrales Nervensystem (ZNS), Dermatologie, Endokrinologie, Infektionskrankheiten, Onkologie, Augenheilkunde, Arzneimittel für seltene Leiden sowie Atemwegserkrankungen und Allergien verfügt. Insgesamt bietet das erstklassige Team des Unternehmens, das aus über 330 Spezialisten für klinische und behördliche Angelegenheiten besteht, hochwertige klinische Studien in Australien, Neuseeland, Asien und Nordamerika für internationale Biotechnologieunternehmen an.

Frost & Sullivan bemerkte außerdem: „Die flache Organisationsstruktur des Unternehmens bietet den Kunden direkten Zugang zu den Führungsteams und erleichtert so die kontinuierliche Zusammenarbeit während der gesamten Arzneimittelentwicklung.“

Dem Bericht zufolge hat der einzigartige Ansatz des Unternehmens im Projektmanagement, bei dem jedes Projekt individuell überwacht wird, zu einer hohen Kundenzufriedenheit und einer beeindruckenden Kundenbindung geführt.

Laut Frost & Sullivan bietet Avance Clinical ein überzeugendes Geschäftsmodell für Biotechnologieunternehmen. Insbesondere angesichts ihrer Studie, in der festgestellt wurde, dass „über 50 % der Biotechnologieunternehmen während ihrer klinischen Programme mit mehr als einem Auftragsforschungsinstitut zusammenarbeiten, was zu einem weniger optimierten Ansatz mit höheren Projektkosten führt, Verzögerungen verursacht und Probleme beim Wissens- und Datentransfer mit sich bringt“.

„Im Gegensatz zu größeren multinationalen CROs ermöglicht es dieser persönliche Ansatz Avance Clinical, die Herausforderungen der Kunden genau zu verstehen, und versetzt das Unternehmen in die Lage, flexible Lösungen und praktische Beratung anzubieten, wodurch es optimal aufgestellt ist, um mit der Schnelllebigkeit der biotechnologischen Forschung und Entwicklung Schritt zu halten. Aufgrund seiner Agilität und Reaktionsfähigkeit ist das Unternehmen der ideale Partner für kleine und mittelgroße Biotechnologieunternehmen und erfüllt einen entscheidenden Bedarf, den Konkurrenten oft nur schwer decken können“, so Unmesh Lal, Global Research Director.

Im Bericht über die Auszeichnung wurde außerdem Folgendes festgestellt:

Internes Team für Regulierungsangelegenheiten: Eines der überzeugendsten Wertversprechen von Avance Clinical ist das interne Regulierungsteam, das sich nahtlos in die klinischen und Projektabwicklungsabläufe seiner Biotech-Kunden einfügt, um Verzögerungen und kostspielige Fehler zu minimieren (Verkürzung der Anlaufzeit für Studien um bis zu 50 % und Senkung der Kosten um bis zu 30 %).

Eines der überzeugendsten Wertversprechen von Avance Clinical ist das interne Regulierungsteam, das sich nahtlos in die klinischen und Projektabwicklungsabläufe seiner Biotech-Kunden einfügt, um Verzögerungen und kostspielige Fehler zu minimieren (Verkürzung der Anlaufzeit für Studien um bis zu 50 % und Senkung der Kosten um bis zu 30 %). Partnerschaften mit Prüfzentren: Avance Clinical investiert weiterhin strategisch in den Aufbau starker Beziehungen zu klinischen Prüfzentren, die in der Lage sind, klinische Studien der Phasen I bis IV durchzuführen, und bildet so ein ausgedehntes Netzwerk von über 2.000 hochwertigen, vertrauenswürdigen klinischen Prüfzentren für klinische Studien in Australien, Neuseeland, den USA, Kanada und Europa.

Avance Clinical investiert weiterhin strategisch in den Aufbau starker Beziehungen zu klinischen Prüfzentren, die in der Lage sind, klinische Studien der Phasen I bis IV durchzuführen, und bildet so ein ausgedehntes Netzwerk von über 2.000 hochwertigen, vertrauenswürdigen klinischen Prüfzentren für klinische Studien in Australien, Neuseeland, den USA, Kanada und Europa. Fortschrittliche Technologie: Das Technologie- und Innovationsteam von Avance Clinical erleichtert nicht nur die unternehmensweite Anwendung branchenüblicher Technologien, sondern identifiziert und prüft auch kontinuierlich die neuesten Technologielösungen, einschließlich Anwendungen für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), um die globale Systemintegration zu unterstützen.

Das Technologie- und Innovationsteam von Avance Clinical erleichtert nicht nur die unternehmensweite Anwendung branchenüblicher Technologien, sondern identifiziert und prüft auch kontinuierlich die neuesten Technologielösungen, einschließlich Anwendungen für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), um die globale Systemintegration zu unterstützen. Ein globaler Ansatz: Das einzigartige GlobalReady-Modell des Unternehmens unterstützt Biotech-Unternehmen weltweit von der frühen präklinischen Phase bis hin zu späteren Phasen und nutzt die richtigen Beziehungen zu Prüfzentren, um Zugang zu den optimalen Patientenpopulationen zu erhalten. Das GlobalReady-Programm ermöglicht einen nahtlosen Übergang und eine reibungslose Koordination zwischen den Regionen, so dass Biotechnologieunternehmen ihr Fachwissen auf verschiedenen Märkten einsetzen können.

Das einzigartige GlobalReady-Modell des Unternehmens unterstützt Biotech-Unternehmen weltweit von der frühen präklinischen Phase bis hin zu späteren Phasen und nutzt die richtigen Beziehungen zu Prüfzentren, um Zugang zu den optimalen Patientenpopulationen zu erhalten. Das GlobalReady-Programm ermöglicht einen nahtlosen Übergang und eine reibungslose Koordination zwischen den Regionen, so dass Biotechnologieunternehmen ihr Fachwissen auf verschiedenen Märkten einsetzen können. Beschleunigte Rekrutierung: Das starke Netzwerk von Avance Clinical ermöglicht eine schnelle Machbarkeitsbewertung und einen zügigen Ablauf der Anlaufaktivitäten, wodurch eine beschleunigte Patientenrekrutierung ermöglicht wird. Diese Effizienz wiederum führt zu kürzeren Gesamtlaufzeiten für die Biotech-Kunden des Unternehmens und gewährleistet schnellere und effektivere klinische Studien, einschließlich einer beschleunigten Studienanlaufdauer von fünf bis sechs Wochen.



Sama Suwal, die Best-Practice-Forschungsanalystin bei Frost & Sullivan, erklärt, dass das globale Netzwerk von Avance Clinical ein klarer Vorteil für seine Kunden sei: „Durch seine globalisierte Strategie erweitert Avance Clinical seine Präsenz in neuen Regionen durch organische Expansionen und Partnerschaften, um den wachsenden globalen Bedürfnissen seiner Biotech-Kunden besser gerecht zu werden ... das Unternehmen baut seine Präsenz in den Vereinigten Staaten (USA) und Asien weiter aus und stärkt gleichzeitig seine CRO-Partnerschaften in Europa.“

Erfahren Sie mehr:

• Erfahren Sie mehr über das GlobalReady-Modell

• Für weitere Informationen über die Vorteile, Ihre nächste Studie mit Avance Clinical durchzuführen, kontaktieren Sie uns

• Fordern Sie hier ein Angebot an

Über Avance Clinical | Angebot anfordern

Avance Clinical ist das größte Full-Service-CRO in Australien, Asien und Nordamerika, das qualitativ hochwertige klinische Studien mit weltweit anerkannten Daten für internationale Biotech-Unternehmen durchführt. Die Kunden des Unternehmens sind Biotechnologie-Unternehmen, die Phase I bis Phase III ihres Arzneimittelentwicklungsprogramms durchführen und schnelle, agile und anpassungsfähige lösungsorientierte klinische Forschungsdienstleistungen benötigen.

Frost & Sullivan Awards

Avance Clinical, Gewinner des Frost & Sullivan Asia-Pacific CRO Market Leadership Award in den letzten vier Jahren, bietet seit mehr als drei Jahrzehnten CRO-Dienstleistungen in der Region an.

Präklinische bis mittlere und späte Phase

Avance Clinical bietet mit seinem erfahrenen ClinicReady-Team präklinische Beratungs- und Zulassungsdienstleistungen von der präklinischen bis zur klinischen Phase III an und kann dabei bedeutende Anreizrabatte der australischen Regierung von bis zu 43,5 % und schnelle Zulassungsverfahren anbieten.

Dank seiner Erfahrung in mehr als 250 Indikationen kann das CRO erstklassige Ergebnisse und hochwertige, international anerkannte Daten für die Überprüfung durch die TGA, die FDA und die EMA liefern.

Technologie

Avance Clinical setzt modernste Technologie und Goldstandard-Systeme in allen Funktionsbereichen ein, um seinen Kunden die effizientesten Verfahren zu bieten. Zu den Technologiepartnern gehören unter anderem Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta und Medrio.

www.avancecro.com

