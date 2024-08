의학교육의 다양성과 포용성 증진에 주력하는 KFSHRC

RIYADH, Saudi Arabia, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 킹 파이살 전문병원 겸 연구센터(KFSHRC)가 의학교육의 포용성과 다양성 증진을 위한 노력을 재천명한 가운데, 현대 헬스케어의 전 세계적 특성을 반영하는 학습 환경을 구축하는 선도적 위치를 다지고 있다. KFSHRC는 77개 국가 출신의 전문가들과 함께하며, 활력 넘치는 협업과 지식 공유 문화를 조성함으로써 우수한 의료 서비스에 필수적인 창의성과 혁신을 더욱 촉진하고 있다.

KFSHRC는 지식교류의 허브 역할을 하며, 다양한 배경을 지닌 교육자들과 학습자들을 유치함으로써 풍부한 교육 경험과 글로벌화된 의료 환경에 대비한 전문가 양성에 힘을 쏟고 있다. 가령 KFSHRC 제다의 경우, 공인 인증 프로그램, 기술 기반의 과정, 정규 대학 프로그램에 기반한 과정을 제공하며 다른 국가의 자격 및 인증제도와 동등하게 취급될 수 있는 국제적 동등성 촉진에 나서고 있다. 이를 통해 다양한 전문성 개발과 인증 제도의 전통을 지닌 다른 국가들의 다양한 인력을 수용하고 있다.

KFSHRC는 국제 대표단 초빙과 글로벌 컨퍼런스 참가 등 문화 교류 이니셔티브에도 적극적인 참여를 하고 있다. 특히 글래스고 (Glasgow)에서 열리는 2023 유럽 보건교육협회 컨퍼런스 (Association for Health Education in Europe Conference)에 참가함으로써 글로벌 차원의 협력과 보건교육 모범사례 교환을 위해 KFSHRC가 들이고 있는 노력을 부각시키고 있다.

종합 오리엔테이션 프로그램과 웰니스 활동을 통해 전공의들이 레지던트 과정 시작부터 적극적인 지원을 받고 있다는 느낌을 가질 수 있게 지원하는 것도 주목할 부분이다. KFSHRC는 다양한 문화적 관행과 의학적 접근 방식에도 개방적 태도를 보이면서 헬스케이어 전문가들이 전 세계를 대상으로 우수한 콸리티의 의료 서비스 제공에 나설 수 있게 지원하고 있다.

KFSHRC는 협엄과 상호 존중의 정신을 더욱 증진함으로써 다양한 인재 풀이 지속적 성공을 거두고 혁신을 이룰 수 있도록 함으로써 글로벌 헬스케어 및 의학교육의 선봉장 역할을 이끌어 가고 있다.

KFSHRC는 Brand Finance가 공개한 2024년도 순위 발표에서 중동 및 북아프리카 지역에선 1위, 전 세계 250대 학술 의료 센터 리스트에선 2년 연속 20위를 차지했고 사우디아라비아 및 중동 지역에서 가장 가치 있는 의료 브랜드로 인정받게 되었다. 같은 해 Newsweek 매거진이 선정한 2024년 세계 250대 병원에도 그 이름을 올리는 쾌거를 달성했다.

언론 연락처 정보:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e57c1602-ebc0-4d42-a597-a8a4ab62d4dd

