KFSHRC fördert Diversität und Inklusivität in der medizinischen Ausbildung

RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) bekräftigt sein Engagement für Inklusivität und Vielfalt in der medizinischen Ausbildung und hat sich als Vorreiter bei der Gestaltung eines Lernumfelds etabliert, das den globalen Charakter der modernen Gesundheitsversorgung widerspiegelt. Das KFSHRC bietet Fachkräften aus über 77 Ländern eine lebendige Kultur der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs und fördert so Kreativität und Innovation, die für Spitzenleistungen im Gesundheitswesen unerlässlich sind.

Als Zentrum des Wissensaustausches bringt das KFSHRC Lehrende und Lernende mit unterschiedlichem Hintergrund zusammen, sorgt für ein reichhaltiges Bildungserlebnis und bereitet Fachkräfte auf ein globalisiertes Gesundheitswesen vor. So bietet das KFSHRC Jeddah z. B. einem breit gefächerten Fachpersonal aus Ländern mit unterschiedlichen beruflichen Bildungs- und Zertifizierungsstandards Zugang, indem es die internationale Gleichwertigkeit durch akkreditierte Zertifizierungsprogramme, kompetenzbasierte Kurse und formale Universitätskurse gewährleistet.

Das KFSHRC engagiert sich aktiv für Initiativen zum kulturellen Austausch, empfängt internationale Delegierte und nimmt an weltweiten Konferenzen teil. Nicht zuletzt unterstreicht die Einrichtung mit ihrer Teilnahme an der 2023 stattfindenden Association for Health Education in Europe Conference in Glasgow ihr Engagement für die weltweite Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Verfahren in der Gesundheitsausbildung.

Mit umfassenden Orientierungsprogrammen und Wellness-Angeboten sorgt das KFSHRC außerdem dafür, dass sich die Auszubildenden von Beginn ihrer Ausbildung an gut betreut fühlen. Indem das KFSHRC unterschiedliche kulturelle Praktiken und medizinische Ansätze berücksichtigt, bereitet es seine medizinischen Fachkräfte auf eine qualitativ hochwertige Versorgung auf weltweiter Ebene vor.

Das KFSHRC fördert durch Zusammenarbeit und gegenseitigen Respekt die Entfaltung und Innovationskraft seiner Fachkräfte und stärkt damit seine internationale Führungsrolle im Gesundheitswesen und in der medizinischen Ausbildung.

Erwähnenswert ist, dass das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Nordafrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren belegt hat und laut dem Brand Finance Ranking 2024 als wertvollste medizinische Marke in Saudi-Arabien und im Nahen Osten anerkannt ist. Außerdem wurde es im selben Jahr vom Magazin Newsweek unter die 250 besten Krankenhäuser der Welt gewählt.

Medienkontakt:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e57c1602-ebc0-4d42-a597-a8a4ab62d4dd

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.