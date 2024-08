L’Archer™ 4 Rugged Handheld de Juniper® Systems est désormais disponible et distribué dans le monde entier

Conçu pour travailler. Construit pour durer.

LOGAN, Utah, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper® Systems Inc. est ravi d’annoncer que le tout nouvel Archer™ 4 Rugged Handheld est désormais disponible et distribué dans le monde entier. L’Archer 4 est un ordinateur de poche Android™ qui propose aux travailleurs nomades un appareil robuste et fiable répondant à leurs besoins en matière de collecte de données et professionnels.

« Nous sommes ravis que l’Archer 4 soit désormais disponible et entre les mains d’utilisateurs du monde entier », a déclaré Tim Royer, Chef de produit Archer 4 chez Juniper Systems. « Nous avons entrepris de concevoir un appareil moderne et robuste qui réponde aux besoins de nos clients en matière de connectivité et de système d’exploitation. »

Archer 4 a été conçu pour fournir une plateforme mobile proposant des options de connectivité robustes, une durabilité adaptée à tout type d’environnement et une prise en charge d’Android pour l’avenir. Doté d’un système cellulaire 5G et d’Android 14, avec des mises à jour jusqu’à Android 18, l’Archer 4 est un appareil moderne conçu pour rester compatible avec le matériel, les logiciels et les systèmes d’exploitation futurs. Cela signifie que les clients de l’Archer 4 peuvent s’attendre à des années d’utilisation fiable.

« L’Archer 4 a été conçu Juniper Rugged », a déclaré Royer. « Nous sommes fiers de fournir des appareils aussi robustes que les environnements dans lesquels ils sont utilisés. L’Archer 4 est élaboré selon les normes militaires et bénéficie d’un indice de protection IP68. Nous avons doté l’appareil des pare-chocs caractéristiques de Juniper afin d’atténuer les dommages causés par les chutes accidentelles. »

Deux tailles de batterie sont disponibles pour l’Archer 4 : une batterie standard de 4 500 mAh ou une batterie longue durée de 8 300 mAh. Étant donné que l’Archer 4 dispose également d’une batterie interne standard de 300 mAh qui permet de remplacer à chaud les batteries principales, l’appareil reste opérationnel en cas de remplacement des batteries sur le terrain.

Une autre caractéristique unique de l’Archer 4 réside dans ses modules d’extension qui se connectent à l’arrière de l’appareil à l’aide d’une série de plaques de contact. Les premiers modules disponibles pour l’appareil comprennent un lecteur de codes-barres et un récepteur GNSS qui offre une précision submétrique dès sa sortie de l’emballage et des précisions RTK réalisables avec une solution RTK disponible après le lancement de l’appareil.

« Archer 4 offre aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leur appareil en fonction de leurs tâches quotidiennes », a déclaré Royer. « Besoin de plus d’autonomie ? Vous pouvez choisir la batterie longue durée. Besoin d’effectuer une cartographie sur le terrain ? Munissez-vous du module GNSS et d’une batterie longue durée pour cartographier toute la journée. Les utilisateurs ne sont pas limités à une configuration fixe. »

L’Archer 4 est désormais disponible auprès de Juniper Systems et de notre réseau de revendeurs. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet.

À propos de Juniper Systems

Fondée en 1993, Juniper Systems, Inc. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de tablettes ultra-robustes, d’ordinateurs de poche, de récepteurs GPS, de logiciels de topographie et de solutions de terrain. Les professionnels utilisent les ordinateurs mobiles innovants de Juniper Systems dans les secteurs des ressources naturelles, des services publics, de la géomatique, de l’agriculture, de l’industrie et des applications militaires. De plus, la marque HarvestMaster appartenant à l’entreprise propose des solutions pour des applications agricoles.

Juniper Systems Inc. est une société basée à Logan, dans l’Utah, aux États-Unis, et possède un bureau au Royaume-Uni qui assure les ventes et les services pour les régions de l’EMEA. HarvestMaster est une société également basée à Logan et dispose d’un bureau en Autriche qui assure les ventes et les services pour l’Europe.

Consultez notre site en ligne à l’adresse www.junipersys.com.

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31d3e436-2691-4d4b-8199-973096ee5f9c

Contact : Bradley Thatcher marcom@junipersys.com 1132 W. 1700 N. Logan, UT 84321 Téléphone : 435-753-1881

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.