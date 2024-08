Crianças expõe sentimento das experiências vividas na Guerra da Ucrânia com desenhos que são transformados em animação

Alunos ucranianos utilizaram a plataforma brasileira De Criança Para Criança

SãO PAULO, BRASIL, August 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- Os reflexos da Guerra na Ucrânia e as experiências de 20 alunos ucranianos, com idades entre 12 e 15 anos, foram transformados em uma animação sobre os conflitos no Leste Europeu. Com linguagem acessível, “The story of a brave country” – A história de um grande país, em português – foi produzida por estudantes de uma escola situada em Kyiv, capital ucraniana, por meio da metodologia educacional infantil De Criança Para Criança (DCPC), que contribui com a educação através de conteúdos audiovisuais.

O cofundador e diretor criativo do DCPC, Vitor Azambuja, explica que a proposta surgiu em 2023, durante uma visita a Helsinque, capital finlandesa, e tanto os alunos quanto os professores se prepararam para produzir a animação. “Como eles já estavam passando pela guerra, nós delimitamos o tema, abordando o que as crianças estavam sentindo em meio ao conflito”, comenta, ressaltando também a presença do DCPC na Europa, incluindo a Espanha, a sede na Finlândia e expansão na Alemanha, Dinamarca e Ucrânia.

O projeto vai, ainda, ao encontro das iniciativas para a recuperação educacional no país. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 6,7 milhões de crianças e jovens ucranianos, com idades entre 3 e 18 anos, foram afetados pela guerra. Em um recorte, 66% das crianças em idade pré-escolar não frequentam mais as aulas.

Em vista disso, crianças do Ensino Fundamental usam a criatividade e ferramentas tecnológicas para criar histórias com roteiro, desenhos e narração em sala de aula com os conteúdos aprendidos. Os arquivos digitalizados são enviados à plataforma do DCPC para serem transformados em animação. Ao todo, já foram produzidas 2,8 mil animações infantis e mais de 75 mil estudantes atendidos. “Nossa metodologia inova no sentido de transformar as histórias criadas pelos alunos em desenhos animados narrados ou jogos (gamificação)”, conclui Gilberto Barroso, também cofundador e CEO do DCPC.

Ilustrada pelos próprios alunos, a produção narra a história de duas crianças ucranianas que viviam em paz antes do início da guerra, ao mesmo tempo em que apresenta aspectos culturais, culinários e geográficos. O aumento dos conflitos em fevereiro de 2022 e o drama vivido durante os bombardeios também são destacados na animação, que enfatiza, ainda, a solidariedade entre os personagens. A produção pode ser assistida no link: https://www.youtube.com/watch?v=EAVyVMrhYjI

Sobre Vitor Azambuja - Especialista em criação, diretor de arte e artista plástico. Formado em publicidade e piano clássico, trabalhou em diversas agências de propaganda, criando filmes e anúncios para grandes anunciantes. Um dos criadores do programa De Criança Para Criança, é sócio e diretor criativo da empresa. Foi premiado em festivais de propaganda no Brasil e no exterior. Realizou exposições de pinturas em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iorque, Miami e Paris. Seu propósito é fazer com que as crianças do mundo inteiro aprendam desenvolvendo a sua criatividade.

Sobre Gilberto Barroso - Especialista em educação e gamificação, um dos responsáveis pelo projeto Criando Juntos, do De Criança Para Criança, que tem como um dos objetivos a autonomia das crianças em sala de aula quando falamos de aprender por meio de games, vídeos, histórias e o digital. É brasileiro nascido em São Paulo. Formado em Administração, trabalhou em diversos segmentos, mas se especializou no segmento de Pay Tv, atuando desde seu início no Brasil, distribuindo HBO até ser diretor da Sony Pictures. Lançou vários canais como AXN, Warner, Sony, Cinemax, HBO, E!, History Channel e E!. Em 2015 largou o segmento de Pay Tv para lançar o programa De Criança para Criança. Gilberto é o presidente da empresa e tem como propósito fazer com que crianças do mundo todo aprendam e compartilhem conhecimento de forma criativa e democrática.

Sobre o De Criança para Criança

O programa De Criança para Criança (DCPC) oferece um leque de metodologias de educação híbrida para escolas de todo o mundo. Do futuro para a escola, a proposta é oferecer às crianças a oportunidade de serem protagonistas, colocando-as no centro da aprendizagem. Através de uma plataforma simples, os professores são orientados a serem mediadores, fazendo com que os próprios alunos desenvolvam conhecimento sobre temáticas diversas. A partir de discussões, constroem coletivamente histórias, fazem desenhos e gravam locuções relativas às narrativas criadas, que posteriormente serão transformadas em animações feitas pelo DCPC, expandindo os horizontes educacionais.

Site: https://www.decriancaparacrianca.com.br/pt/

Instagram: https://www.instagram.com/decriancaparacrianca/

YouTube: https://www.youtube.com/user/decriancaparacrianca

Facebook: https://www.facebook.com/DeCriancaParaCrianca/

