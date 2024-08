AGI präsentiert seine neuesten Innovationen auf der IFA 2024

TAIPEH, Taiwan, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AGI Technology, ein führender Anbieter von Hochleistungs-Speicherlösungen aus Taiwan, bereitet sich auf eine spannende Präsentation auf der IFA 2024 vor. Diese prestigeträchtige Veranstaltung findet vom 6. bis 10. September auf der Messe Berlin statt, wo AGI seine neuesten Entwicklungen am Stand Nr. 110, Halle 11.2 vorstellen wird.



Veranstaltungsdetails

Datum: 6. bis 10. September 2024

Uhrzeit: 10:00 – 18:00 Uhr

Ort: Messe Berlin, Halle 11.2

Stand: Nr. 110

Innovationen, die das Engagement von AGI für fortschrittliche Speicherlösungen widerspiegeln

Supreme Pro TF138 2TB microSD

Als weltweit erste 2-TB-microSD-Karte bietet die Supreme Pro TF138 eine beispiellose Speicherkapazität. Sie ist für Langzeitaufnahmen, Action-Kameras, mobile Speichererweiterungen und Handheld-Spielekonsolen wie die Nintendo Switch konzipiert. In Kombination mit dem Typ-C-kompatiblen Lesegerät bietet die 2-TB-microSD-Karte Supreme Pro TF138 beeindruckende Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 170/160 MB/s und gewährleistet so einen schnellen Datenzugriff und eine nahtlose Integration in Smartphones und andere tragbare Geräte.

TURBOJET RGB DDR5-Serie

Die TURBOJET RGB DDR5-Serie erreicht Geschwindigkeiten von 6000 bis 8000 MHz. Diese Serie eignet sich hervorragend für Übertakter, Gamer, Videokünstler und intensive Computernutzer, die nach einer Leistung auf höchstem Niveau suchen. Sie bietet eine dynamische, programmierbare RGB-Beleuchtung und unterstützt sowohl Intel XMP 3.0 als auch AMD EXPO. Die TURBOJET RGB DDR5-Serie bietet nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch eine breite Kompatibilität mit Intel- und AMD-Plattformen und ermöglicht so ein vollständig anpassbares und leistungsstarkes Computererlebnis.

AI238 8 TB 2,5" SATA III SSD

Die AI238 8 TB 2,5" SATA III SSD wurde für Benutzer entwickelt, die großen Wert auf eine hohe Speicherkapazität legen. Mit einer großen Kapazität von 8 TB bietet diese SSD ausreichend Platz für die Verwaltung großer Datensätze, umfangreicher Medienbibliotheken und leistungsstarkes Gaming. Es handelt sich um eine zuverlässige und langlebige Lösung für Power-User und Enthusiasten, die viel Speicherplatz benötigen, ohne Kompromisse eingehen zu wollen.

Zusätzlich zu diesen vorgestellten Produkten wird AGI Technology auf der IFA 2024 eine breite Palette fortschrittlicher Lösungen vorstellen. Wir laden Sie ein, sich das gesamte Programm anzusehen und sich während der Veranstaltung mit unseren Experten am Stand Nr. 110 zu treffen.

Über AGI

AGI ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Speicherlösungen und bietet eine Reihe innovativer Produkte an, die den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht werden. Mit dem Anspruch, modernste Speicherkapazitäten und überlegene Leistung zu bieten, ermöglicht AGI seinen Kunden außergewöhnliche digitale Erlebnisse.

Kontaktinformationen

Verkaufsteam

sales@agi-tech.com.tw

+886-2-27937256

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47fd4728-3aac-46f5-8834-da6fb7a62f0f

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.