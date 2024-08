KEENON Roboticsが2024年世界口ボッ卜大会 (2024 World Robot Conference)で、身体性知能を搭載したスマートサービスソリューションを発表

北京発, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KEENON Roboticsは、2024年8月21日から25日まで北京エトロン国際エキシビション&コンベンションセンター (Beijing Etrong International Exhibition and Convention Center)で開催された2024年世界口ボット大会で、身体性知能を搭載した最新のスマートサービスソリューションを発表した。「新たな質の生産力の共同育成・スマート新未来の共有 (Foster New Quality Productive Forces, Innovations for an Intelligent Future)」をテーマとした今年の展示会は、ロボット業界のトップ科学者、企業家、革新者が参加し、ロボット技術の最新の進歩を探る機会となった。

展示会では、KEENON Roboticsが最先端の「スマートハブ (Smart Hub)」体験を紹介し、ホスピタリティ、レストランサービス、ヘルスケアなど、さまざまな業界でのロボットによる変⾰の可能性を体験型の展⽰で⽰した。

展⽰会では、DINERBOT T10、T9、T8、BUTLERBOT W3、KLEENBOT C30、KEENON S100、消毒ロボットM2、KEENON Healthcare X101医療搬送ロボットなど、サービスロボットの充実したラインナップが披露された。これにより、⾼度なロボット⼯学を、業務効率を⾼め、顧客体験を向上させる実⽤的なアプリケーションに変換するというKEENONのコミットメントがアピールされた。

KEENONの創設者兼CEOのトニー ・ リー (Tony Li) は次のように述べた。「ロボットが、物理的世界にAIが参⼊する扉を開きます。」このビジョンは、サービスロボットが⼊念に練られたシナリオとシームレスに統合しているブースで現実になった。訪問者は、ゲートウェイトンネルを通過して、インテリジェンスが⽇常⽣活にシームレスに織り込まれている世界を体験することができた。

⾰新的なロボットソリューションの展⽰に加え、KEENON Roboticsは、同期間に開催された初開催の中国ロボットベンチャーキャピタルサミットフォーラム (Inaugural China Robotics Venture Capital Summit Forum) で「中国で最も投資価値があるロボット企業トップ20 (Top 20 Most Investable Robotics Companies in China)」賞を受賞した。この表彰は、技術⾰新を推進する当社の価値を強調し、将来ロボット市場でのポテンシャルを浮き彫りにするものである。

KEENON Roboticsは、応用シナリオへの⾼度なAIモデルの統合で最前線に⽴っている。当社の汎⽤ロボットは、マルチモーダルAIによって環境センシング、意思決定、実践が⼤幅に改善されている。応用シナリオにおける深い専⾨知識を活⽤することで、 これらのロボットは知性と適応性の点で向上しており、多様な分野で効果的なサービスを可能にする。これは、現実世界の幅広いニーズに対応する広範な適⽤性と⽰すものである。

KEENON Roboticsは、このカンファレンスで、サービスロボット分野の発展における当社の中⼼的な価値を実証した。可能なことの限界を押し広げることにより、KEENONは、効率性、利便性、⼈間中⼼のデザインを向上させるインテリジェントソリューションを構築している。こうした⾰新は、商業環境を変⾰し、世界中のクライアントに⼤きな価値を提供し、⽇常⽣活に⽐類なき利便性を導⼊し、テクノロジーの幅広い恩恵を実現する。

KEENON Roboticsについて

KEENON Roboticsは、商⽤サービスロボットおよびソリューションのグローバルリーダーであり、2010年以来、先進的なサービスロボット市場の最前線に⽴っている。同社はロボット⼯学とクラウドコンピューティングの最先端技術を活⽤し、世界中の企業から信頼を得ている。KEENON Roboticsは、さまざまな分野にわたって価値を創造し、⾰新を促進し、業界の成⻑に貢献することに専念している。

詳細情報については、global@keenon.comまで問い合わせるか、https://www.keenon.com/jp/を参照。

この発表に関する写真はこちらで⼊⼿可能︓ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/090e8e6a-0583-4e08-b359-57d6c01fb166

