PHILIPPINES, August 28 - Press Release

August 28, 2024 Cayetano emphasizes college graduates' potential to drive positive change Senator Alan Peter Cayetano on Tuesday urged graduates of the Technical University of the Philippines (TUP) Manila to recognize and harness their potential to drive meaningful change. In his commencement speech on August 27, 2024, Cayetano recounted how his father, the late senator Rene "Compañero" Cayetano, saw the untapped potential of Taguig City in 1984 during a campaign trip throughout Taguig, Pateros, and Muntinlupa. He said his father observed an urban poor area with a panoramic view of Laguna Lake and recognized its future value. "When he got to the top of the hill, nakita niya ang potential ng lugar kasi ang ganda at kita ang buong Laguna Lake. A year later, may lumapit sa kanya sabi, 'Rene, baka gusto mo bilhin.' And they sold it to him at P200 per square meter," Senator Alan recalled. He said the same area is where he grew up and lives to this day with his wife, Taguig City Mayor Lani Cayetano. "The point I'm saying is that sa ibang tao, hindi nila napansin ang lupa na iyon pero ang dad ko nung nakita ang Laguna Lake, nakita niya ang potential," he explained. Cayetano also shared how he saw the potential of Taguig when it was predominantly known for flooding in the 1990s. "Somehow God put in my mind na may potential ang Taguig. In 1993, President (Fidel) Ramos looked at Camp Fort Bonifacio and said, 'May potential ito'. Kaya nung 2000 na may gustong magtayo ng sugalan, kaming mga taga Taguig, nag rally kami. Dahil may vision kami para sa Fort Bonifacio, ipinaglaban namin ang kanyang potential," he recounted. With these personal accounts, Cayetano inspired TUP students to embrace their potential and vision. "Kayo bilang graduates ng isa sa mga tanyag na university at pinag-aagawan ng employers, grabe ang inyong potential. But you have to see it. Walang potential kung walang vision," he said. He also emphasized the role of educators and parents in creating an environment conducive to their success. "Trabaho ng parents at professors na ilagay kayo sa tamang environment. All of us are made uniquely. May plano ang Panginoon sa bawat isa. Each and everyone of us are made as an answer to a problem," he said. In closing, Cayetano expressed pride in the graduates and his optimism for their future. "Graduates, we're proud of you. Looking at you, [alam natin na] grabe ang potential ng ating bansa," he said. Cayetano, binigyang diin ang potensyal ng college graduates para sa positibong pagbabago Hinimok ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Martes ang mga graduate ng Technical University of the Philippines (TUP) Manila na kilalanin at gamitin ang kanilang potensyal upang makapag-ambag sa makabuluhang pagbabago. Sa kanyang commencement speech nitong August 27, 2024, ikinuwento ni Cayetano kung paano nakita ng kanyang ama, ang yumaong senador na si Rene "Compañero" Cayetano, ang hindi pa nagamit na potensyal ng Taguig City noong 1984 sa isang campaign trip sa buong Taguig, Pateros, at Muntinlupa. Sinabi niya na naobserbahan ng kanyang ama ang isang mahirap na lugar na may malawak na tanawin ng Laguna Lake at kinilala ang halaga nito sa hinaharap. "When he got to the top of the hill, nakita niya ang potential ng lugar kasi ang ganda at kita ang buong Laguna Lake. A year later, may lumapit sa kanya sabi, 'Rene, baka gusto mo bilhin.' And they sold it to him at P200 per square meter," kwento ni Senador Alan. Aniya, ang lugar na ito ay kung saan siya lumaki at nakatira hanggang ngayon kasama ang kanyang asawang si Taguig City Mayor Lani Cayetano. "The point I'm saying is that sa ibang tao, hindi nila napansin ang lupa na iyon pero ang dad ko nung nakita ang Laguna Lake, nakita niya ang potential," paliwanag niya. Ibinahagi rin ni Cayetano kung paano niya nakita ang potensyal ng Taguig noong ito ay higit na kilala sa pagbaha noong 1990s. "Somehow God put in my mind na may potential ang Taguig. Noong 1993, tiningnan ni Pangulong (Fidel) Ramos ang Camp Fort Bonifacio at sinabing, 'May potential ito'. Kaya nung 2000 na may gustong magtayo ng sugalan, kaming mga taga Taguig, nag rally kami. Dahil may vision kami para sa Fort Bonifacio, ipinaglaban namin ang kanyang potential," ibinahagi niya. Sa mga personal na kwentong ito, binigyang inspirasyon ni Cayetano ang mga mag-aaral ng TUP na yakapin ang kanilang potensyal at vision. "Kayo bilang graduates ng isa sa mga tanyag na unibersidad at pinag-aagawan ng mga employer, grabe ang inyong potential. Ngunit kailangan mong makita ito. Walang potential kung walang vision," aniya. Binigyang diin din niya ang papel ng mga educator at mga magulang sa paglikha ng isang kapaligirang makatutulong sa kanilang tagumpay. "Trabaho ng parents at professors na ilagay kayo sa tamang environment. Lahat tayo ay ginawang kakaiba. May plano ang Panginoon sa bawat isa. Ang bawat isa sa atin ay ginawa bilang sagot sa isang problema," aniya. Bilang pagtatapos, ipinahayag ni Cayetano ang pagmamalaki sa mga nagsipagtapos at ang kanyang optimismo para sa kanilang kinabukasan. "Graduates, we're proud of you. Looking at you, [alam natin na] grabe ang potential ng ating bansa," sabi niya.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.