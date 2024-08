KEENON Robotics präsentiert auf der World Robot Conference 2024 innovative Smart-Service-Lösungen mit „Embodied Intelligence“

BEIJING, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KEENON Robotics stellte seine neuesten Smart-Service-Lösungen mit „Embodied Intelligence“ auf der World Robot Conference 2024 vor, die vom 21. bis 25. August 2024 im Beijing Etrong International Exhibition and Convention Center stattfand. Die diesjährige Konferenz stand unter dem Motto „Foster New Quality Productive Forces, Innovations for an Intelligent Future“ und bot führenden Experten, Branchenpionieren und Innovatoren die Gelegenheit, die jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Robotertechnologie zu erkunden.

Bei dem Event stellte KEENON Robotics sein bahnbrechendes „Smart Hub“-Erlebnis vor, das das transformative Potenzial der Robotertechnologie in verschiedenen Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe und dem Gesundheitswesen eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Präsentiert wurde ein eindrucksvolles Line-up von Servicerobotern, darunter DINERBOT T10, T9, T8, BUTLERBOT W3, KLEENBOT C30, KEENON S100, Disinfection Robot M2, KEENON Healthcare X101, ein medizinischer Lieferroboter, und viele mehr. KEENON unterstrich damit sein Engagement, fortschrittliche Robotertechnologie in praktische Lösungen umzusetzen, die die operative Effizienz steigern und das Kundenerlebnis verbessern.

Tony Li, Gründer und CEO von KEENON, dazu: „Roboter öffnen der KI die Tür in die physische Welt.“ Diese Vision nahm am Stand konkrete Gestalt in Form von Servicerobotern an, die in sorgfältig durchdachte Einsatzszenarien eingebunden waren. Mit dem Betreten des Gateway-Tunnels erhielten die Besucher einen Einblick in eine Welt, in der Intelligenz reibungslos in den Alltag integriert ist.

KEENON Robotics präsentierte nicht nur seine innovativen Roboterlösungen, sondern wurde im Rahmen des Inaugural China Robotics Venture Capital Summit Forum zudem mit der Auszeichnung „Top 20 Most Investable Robotics Companies in China“ geehrt. Mit dieser Auszeichnung wird die Rolle des Unternehmens bei der Förderung technologischer Innovationen gewürdigt und sein vielversprechendes Marktpotenzial herausgestellt.

KEENON Robotics spielt eine Vorreiterrolle bei der Integration von fortschrittlichen KI-Modellen in Service-Szenarien. Die Mehrzweckroboter des Unternehmens haben sich durch multimodale KI in den Bereichen Umgebungserfassung, Entscheidungsfindung und Ausführung deutlich verbessert. Durch die Nutzung umfassender Kompetenzen in Serviceumgebungen sind diese Roboter intelligenter und anpassungsfähiger geworden und bieten einen effektiven Service in verschiedenen Sektoren. Dies verdeutlicht die vielseitige Einsatzfähigkeit und das Ziel, ein breites Spektrum an realen Anforderungen zu erfüllen.

Auf der Konferenz stellte KEENON Robotics seine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung des Servicerobotiksektors unter Beweis. KEENON lotet die Grenzen des Machbaren aus und entwickelt intelligente Lösungen, die die Effizienz, den Komfort und das menschenzentrierte Design verbessern. Diese Innovationen werden kommerzielle Umgebungen verändern, Kunden auf der ganzen Welt einen bedeutenden Mehrwert bieten und das alltägliche Leben auf bisher nicht gekannte Weise erleichtern, wodurch der weitreichende Nutzen der Technologie sichergestellt wird.

Über KEENON Robotics

KEENON Robotics zählt zu den weltweit führenden Anbietern von kommerziellen Servicerobotern und -lösungen und nimmt seit 2010 eine Vorreiterrolle auf dem Markt für moderne Serviceroboter ein. Das Unternehmen setzt auf Spitzentechnologien in den Bereichen Robotertechnologie und Cloud Computing und genießt das Vertrauen von Kunden weltweit. KEENON Robotics hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mehrwert zu schaffen, Innovationen zu fördern und zum Wachstum der Branche in verschiedenen Sektoren beizutragen.

