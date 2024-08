Focus sui giovani, con uno sguardo al futuro: il Forum WLA 2024 sostiene lo sviluppo dei giovani

SHANGHAI, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Passione e capacità più innovative: gli elementi distintivi dei giovani talenti. La World Laureates Association (WLA, Associazione Mondiale dei Laureati) e il Forum WLA cercano di costruire un ecosistema accademico aperto e inclusivo rivolto ai giovani scienziati internazionali, puntando all’obiettivo di sostenere lo sviluppo dei giovani.



Il Forum WLA 2024 si terrà a Shanghai dal 25 al 27 ottobre 2024. Al forum di quest’anno saranno invitati o proposti un totale di 120 giovani scienziati. I giovani scienziati lavorano presso le migliori e prestigiose università e istituzioni accademiche appartenenti a 15 Paesi e regioni, come il Max Planck Institute, l’Università della California e il CNRS.

Queste grandi menti sono le migliori nei rispettivi ambiti di ricerca o leader in discipline emergenti. I loro campi di ricerca ricoprono diverse discipline, tra cui matematica, fisica, chimica, scienze naturali e tante altre ancora.

Sono stati organizzati tre eventi per i giovani talenti.

Il Forum WLA riunirà scienziati giovani e di chiara fama, tra cui sette o più premi Nobel, al fine di riconsiderare il rapporto dialettico tra eccellenza scientifica e innovazione, con lo scopo di trovare modi efficaci per trasformare la conoscenza e la creatività in influenza tangibile e creare un maggiore valore sociale.

Il WLA Young Scientists HUB e la sessione poster offriranno ai giovani partecipanti l’opportunità di condividere i loro ultimi risultati, nonché di entrare in contatto con i colleghi che ne condividono il pensiero.

È fondamentale che, a inizio carriera, gli scienziati abbiano accesso alla consulenza di esperti. Il Forum propone una piattaforma dove i giovani scienziati potranno scambiare le proprie idee, mentre i colleghi più esperti potranno fornire supporto alla nuova generazione.

John H. Schwarz, vincitore del Premio Breakthrough 2014 in fisica fondamentale, è rimasto colpito dai cambiamenti apportati dal Forum. “Le giuste direzioni, la sociologia di tutte le professioni, le metodologie, la presenza di molte più minoranze e collaborazioni e cooperazioni internazionali: spero che queste tendenze continuino”, ha affermato.

Il legame accademico si estende anche a livello globale. All’inizio di quest’anno, quando un gruppo di partecipanti al Forum WLA 2023 ha preso parte al World Young Scientist Summit (Vertice Mondiale dei Giovani Scienziati), si è identificato con orgoglio come “ex alunni del Forum WLA”. Inoltre, la rete di ex alunni continua a crescere: 77 giovani scienziati si uniranno per la prima volta al Forum WLA 2024.

Il Forum WLA continua a creare un meccanismo di dialogo sostenibile in cui l’innovazione prospera, le menti si connettono e i giovani scienziati vengono valorizzati, il tutto grazie alla collaborazione globale e alle interazioni tra le diverse generazioni.

Sito web ufficiale del Forum WLA 2024: https://2024.wlaforum.com/en

Fonte: The WLA Forum

