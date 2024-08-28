Bitget 推出「Shield」點對點安全層以保障安全及減少用戶損失

塞舌爾維多利亞, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所 Bitget 宣佈推出 Shield 點對點安全層，以提高其點對點（P2P）交易的安全性。此全新安全層旨在確保用戶安全，建立平台的信任度和可靠性，防止點對點交易中可能發生的欺詐活動。

Bitget 的點對點 Shield 計劃為受點對點結算詐騙影響的用戶提供財務保護。在這種情況下，用戶可獲得補償，以減輕與平台營運直接相關的損失。這一功能旨在建立用戶之間的信任，提供令人更加放心的交易體驗。

Shield 點對點安全層是 Bitget 安全體系的額外保障，擁有 3 億美元 的保障基金，並提供高透明度的 儲備證明 。Bitget 推出 Shield 點對點安全層，彰顯其致力於為點對點交易創造更安全的環境。Bitget 透過解決潛在風險而進一步鞏固其地位，成為值得信賴的加密貨幣市場參與者。

為預防點對點詐騙，用戶在釋放加密貨幣前必須驗證款項已存入，並將付款標記為已完成。此外，交易雙方應避免在付款後取消訂單，也應避免在交易過程中共享個人資料。用戶不應信任未經驗證的通訊，並且需要確保發送者的姓名與 KYC（認識你的客戶）資料吻合，以及僅在平台上進行交易以確保安全。

值得注意的是，Shield 計劃僅保障與平台相關的問題。謹此提醒用戶需保持警惕和審慎，因為由用戶自身的錯誤（例如未能驗證付款或與未信任第三方進行交易）而造成的損失，均不在 Shield 計劃的保障範圍內。

作為法定與加密貨幣之間的主要渠道，Bitget 點對點平台目前已支援近 70 種法定貨幣，包括歐元、尼日利亞奈拉和巴西雷亞爾等。為了使支付更方便，Bitget 點對點平台增加了超過 30 種支付方式，包括 Volet.com（前身為 Advcash）、Revolut 及銀行轉帳等。

如欲了解更多有關 P2P Shield 的詳情，請到 此處 瀏覽官方公告。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。Bitget 交易所於 100 多個國家和地區服務超過 3000 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括阿根廷足球傳奇巨星 Lionel Messi、土耳其國家運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）和 Ilkin Aydın（國家排球隊成員）。

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