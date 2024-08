Bitget Lança Camada de Segurança P2P 'Shield' para Garantir a Segurança e Mitigar Perdas de Usuários

VICTORIA, Seychelles, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , a principal bolsa de criptomoedas, anunciou o lançamento da camada de segurança P2P Shield, que aumenta a segurança em suas operações entre pares (P2P). Essa nova camada tem como objetivo garantir aos usuários, construir confiança e confiabilidade da plataforma contra atividades fraudulentas que podem ocorrer em transações P2P.

O programa Bitget P2P Shield oferece proteção financeira a usuários que são vítimas de fraude em acordos de pares. Nesses casos, os usuários têm a garantia de compensação para mitigar perdas diretamente relacionadas às operações da plataforma. Esse recurso visa construir confiança entre os usuários, garantindo uma experiência de operação mais confiante.

O P2P Shield é uma adição à camada de segurança da Bitget, que ostenta um Fundo de Proteção de US$ 300 milhões e Prova de Reservas transparente. A introdução do Bitget P2P Shield mostra o foco da plataforma em criar um ambiente mais seguro para operação P2P. Ao abordar riscos potenciais, a Bitget visa fortalecer sua posição como um participante confiável no espaço cripto.

Para evitar golpes P2P, é importante que os usuários verifiquem os depósitos de pagamento antes de liberar a criptomoeda e marquem os pagamentos como concluídos. Além disso, os traders devem evitar cancelar ordens após o pagamento e abster-se de compartilhar detalhes pessoais durante as operações. Comunicações não verificadas não devem ser confiáveis e os usuários precisam garantir que o nome do remetente corresponda aos detalhes KYC e operar apenas dentro da plataforma para permanecerem seguros.

É vital observar que o programa Shield cobre apenas problemas relacionados à plataforma. Os usuários são encorajados a permanecerem vigilantes e a terem cautela, pois perdas devido a erros relacionados ao usuário, como falha na verificação de pagamentos ou operação com partes não confiáveis, não são cobertas.

Como um importante canal fiat-to-crypto, a plataforma Bitget P2P agora suporta quase 70 fiats, incluindo EUR, NGN e BRL. Para facilitar o pagamento, ela adicionou mais de 30 métodos de pagamento, como Volet.com (anteriormente Advcash), Revolut e Transferência Bancária.

Para mais informações sobre o P2P Shield, visite o anúncio oficial aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 30 milhões de usuários em mais de 100 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 abrangentes, incluindo funcionalidade de carteira, swap, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais. A Bitget inspira as pessoas a adotarem as criptomoedas por meio de colaborações com parceiros confiáveis, incluindo o lendário jogador de futebol argentino Lionel Messi e os atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei).

Para mais informações, visite: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de mídia, entre em contato com: media@bitget.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39377f90-199c-4357-8941-ef064ab9cdc8

