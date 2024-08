Ressources Cerro de Pasco obtient une autorisation historique et commence à forer les résidus de Quiulacocha

Première phase de l'étude géophysique complétée

MONTRÉAL, 27 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCPK : GPPRF) (FRA : N8HP) (« CDPR “ ou la ” Société “) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu du ministère péruvien de l'Énergie et des Mines l'autorisation requise pour le lancement des activités d'exploration. Il s'agit de la toute première autorisation de ce type accordée au Pérou pour un nouveau projet d'exploration minière au sein d'une installation de stockage de résidus.



En outre, la Société est en train d'installer sa première foreuse pour entamer la phase I du programme de forage du projet de résidus miniers de Quiulacocha (« projet QT »).

La Société a parallèlement achevé la première phase des études géophysiques visant à délimiter la surface inférieure du gisement de résidus.

Guy Goulet commente : « Il s'agit d'une étape importante pour le pays : c'est la première fois dans l'histoire du Pérou qu'une autorisation de forage est accordée pour un nouveau projet d'exploration minière sur des résidus, sans lien avec une concession d'enrichissement. C'est aussi une étape très excitante pour CDPR car nous allons enfin découvrir la valeur réelle des résidus QT et être en mesure de produire un plan directeur pour l'ensemble des ressources de résidus de Quiulacocha. CDPR informera le marché des résultats de forage dès qu'ils seront disponibles.

Programme de forage

CDPR a engagé Ingetrol Comercial S.A.C., une filiale péruvienne de Grupo Ingetrol, pour réaliser la phase I de la campagne de forage. Sur une période d'environ huit semaines, Ingetrol réalisera 40 trous de forage pour prélever plus de 1 000 échantillons de résidus, favorisant ainsi la collecte de données complètes sur toute l’entierté des résidus de Quiulacocha.

Tests en laboratoire

Inspectorate Services Perú S.A.C., une filiale péruvienne de Bureau Veritas, réalisera le programme d'essais géochimiques et métallurgiques à Lima, Peru et Antofagasta, Chili. Les échantillons de résidus, prélevés à chaque mètre, seront envoyés au laboratoire de Bureau Veritas à Lima pour une analyse ICP de 60 éléments et d'autres analyses. Ensuite, les échantillons de résidus seront combinés en composites représentatifs et envoyés à Antofagasta, au Chili, pour des essais métallurgiques.

Géophysique

CDPR a fait appel à Geomain Ingenieros S.A.C., une société péruvienne spécialisée dans les applications géophysiques pour l'exploration minière et l'ingénierie, pour réaliser la phase 1 de la géophysique. Geomain Ingenieros a réalisé avec succès plus de 9 000 m de levés géophysiques sur la partie sèche des résidus de Quiulacocha. L'interprétation préliminaire des profils géophysiques indique que le dépôt de résidus dépasse 40 mètres de profondeur à certains endroits, ce qui est supérieur aux attentes initiales.

Les résidus de Quiulacocha

CDPR est le titulaire de la concession « El Metalurgista », située au Pérou, qui lui confère le droit d'explorer et d'exploiter les résidus de Quiulacocha situés dans la zone qui lui a été attribuée. Le caractère exécutoire de ces droits a été officiellement confirmé par le Bureau général des mines du ministère péruvien de l'Énergie et des Mines.

Le parc à résidus de Quiulacocha couvre environ 115 hectares et on estime qu'il contient environ 75 millions de tonnes de matériaux traités entre les années 1920 et 1990.

Initialement, ces résidus provenaient de l'exploitation de plus de 16 millions de tonnes de minéralisation de cuivre-argent-or avec des teneurs historiques signalées allant jusqu'à 10 % de Cu, 4 g/t d'Au et plus de 300 g/t d'Ag, et ultérieurement de l'exploitation de +58 millions de tonnes de matériaux minéralisés en zinc-plomb-argent avec des teneurs historiques moyennes de 7,41 % de Zn, 2,77 % de Pb et 90,33 g/t d'Ag.

Avec des coûts d'exploitation minière minimes dus aux matériaux de surface et à la capacité de retraitement actuelle des usines adjacentes, le Projet QT de CDPR se démarque étant l'une des principales initiatives minières du Pérou. Ce projet promet non seulement des avantages économiques, mais vise également à restaurer l'environnement et à créer des opportunités d'emploi, en accord avec les besoins de la communauté locale.

Information Technique

M. Alfonso Palacio Castilla, MIMMM/ingénieur agréé (CEng.) et surintendant de projet de CDPR, a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Palacio est une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco Inc. se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux riches en argent et des stocks extraits de plus d'un siècle d'activité de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L’approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d’une économie circulaire. Il s'agit de l'une des plus importantes ressources en surface au monde.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s’attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment le moment de la levée de l’ordonnance, l'utilisation du produit brut de la levée de de capital de 2024 ainsi que les activités et développement de la Société, comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l’exploration, à la mise en valeur et aux activités minières; l’incidence d’événements macroéconomiques ainsi que les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de la CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que le CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

Renseignements

Ressources Cerro de Pasco Inc.

Guy Goulet, chef de la direction

Tél. : 579-476-7000

Courriel : ggoulet@pascoresources.com

