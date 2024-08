DRiV dévoilera des mises à jour et des extensions majeures de sa gamme de produits à l’occasion du salon Automechanika de Francfort

La division après-vente de Tenneco prend des mesures audacieuses pour soutenir les objectifs de croissance des distributeurs européens, des grossistes et des entreprises d’entretien de véhicules

KONTICH, Belgique, 27 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV, la division mondiale après-vente de Tenneco, dévoilera une série d’améliorations apportées à sa marque ainsi que d’importantes expansions de sa gamme de produits pour plusieurs de ses marques historiques lors du salon Automechanika 2024, qui se tiendra du 10 au 14 septembre à Francfort, en Allemagne. Les dirigeants de l’entreprise partageront ces réalisations lors d’une conférence de presse le 11 septembre, et les clients pourront en savoir plus en visitant le stand DRiV, situé dans le Hall 4.0, C31 de Messe Frankfurt.



Établie en 2019, la société DRiV est l’un des premiers partenaires mondiaux des distributeurs et grossistes de pièces de rechange, des reconstructeurs de moteurs et des entreprises d’entretien et de réparation de véhicules. DRiV compte 31 des marques les plus fiables du secteur, notamment Monroe®, MOOG®, Ferodo®, Champion®, Walker®, et Wagner™, ainsi qu’une famille de six marques phares « Engine Expertise ». DRiV emploie environ 9 000 professionnels dans le monde entier et exploite un réseau de 20 centres techniques et d’ingénierie et de 29 centres de distribution.

« Cela fait maintenant cinq ans que nous avons créé DRiV pour combiner la puissance de notre famille de marques inégalée avec des niveaux entièrement nouveaux d’innovation produit, de couverture, de commodité, d’assistance pour les clients du marché après-vente », a déclaré Jean-François Bouveyron, vice-président de DRiV EMEA et directeur général de Tenneco. « Les professionnels du secteur qui participeront au salon Automechanika 2024 verront que, non seulement nous continuons à offrir ces avantages concurrentiels, mais que nous prenons des mesures audacieuses pour aider nos clients à prospérer à long terme sur un marché qui évolue rapidement. »

Les annonces de DRiV lors du salon Automechanika 2024 incluront :

Des améliorations significatives de l’identité et du positionnement de la marque DRiV .

. L’introduction d’une gamme complète de composants à grand volume sous la marque Wagner de DRiV, respectée dans le monde entier.

de DRiV, respectée dans le monde entier. Le lancement d’offres et d’extensions de produits supplémentaires pour les véhicules légers et les véhicules commerciaux, proposés par Monroe , l’une des marques les plus connues et les plus fiables de l’industrie automobile mondiale.

, l’une des marques les plus connues et les plus fiables de l’industrie automobile mondiale. La relance de la marque et de la gamme de produits MOOG , notamment par le biais d’innovations qui permettent aux mécaniciens de gagner du temps et d’éviter les retours.

, notamment par le biais d’innovations qui permettent aux mécaniciens de gagner du temps et d’éviter les retours. Une nouvelle gamme complète de produits signée Walker , partenaire de confiance en matière d’équipement d’origine pour les systèmes d’échappement.

, partenaire de confiance en matière d’équipement d’origine pour les systèmes d’échappement. Introduction d’une nouvelle génération d’informations numériques et de capacités d’assistance au service des clients des marques Engine Expertise de DRiV – AE®, FP Diesel®, Glyco®, Goetze®, Nüral®, et Payen®.

Les visiteurs du stand DRiV pourront également découvrir comment la formation technique Garage Gurus et la plateforme de connaissances en ligne de la société aident les mécaniciens, les rédacteurs d’entretien, les constructeurs de moteurs et les étudiants à devenir de plus en plus compétents dans le diagnostic et la réparation d’une gamme complète de systèmes de véhicules complexes.

« Tous ceux qui entreront en contact avec notre équipe au salon Automechanika découvriront que nous accélérons considérablement notre rythme d’innovation, d’introduction de nouvelles pièces et de service à la clientèle, d'assistance et de valeur, tout cela pour permettre à l’industrie et à nos partenaires commerciaux d’atteindre leurs objectifs de croissance », a déclaré Massi Milani, directeur général, produit, prix et marketing EMEA de DRiV. « Nous sommes fermement décidés à nous positionner comme le meilleur partenaire possible pour chaque client du marché de l’après-vente, qu’il s’agisse d’un réseau de distribution de pièces détachées ou d’un petit atelier familial. Nous pensons qu’un avenir audacieux et brillant se dessine dans ce secteur pour tous. »

