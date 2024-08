KEENON Robotics Memamerkan Solusi Layanan Cerdas Inovatif dengan Kecerdasan Terwujud di Konferensi Robot Dunia 2024

BEIJING, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KEENON Robotics mempresentasikan solusi layanan pintar terbarunya dengan kecerdasan terwujud di Konferensi Robot Dunia 2024, yang diselenggarakan di Beijing Etrong International Exhibition and Convention Center, pada 21-25 Agustus 2024. Konferensi tahun ini, yang bertema "Foster New Quality Productive Forces, Innovations for an Intelligent Future", mempertemukan para ahli, pelopor industri, dan inovator terkemuka untuk mengeksplorasi kemajuan terbaru dalam teknologi robotika.



Pada acara tersebut, KEENON Robotics memperkenalkan pengalaman "Smart Hub" mereka yang mutakhir, menghadirkan pengalaman yang mendalam tentang potensi transformatif robotika di berbagai industri, termasuk perhotelan, layanan restoran, dan perawatan kesehatan.

Pameran ini menampilkan jajaran robot layanan yang mengesankan, termasuk DINERBOT T10, T9, T8, BUTLERBOT W3, KLEENBOT C30, KEENON S100, Disinfection Robot M2, robot pengiriman medis KEENON Healthcare X101, dan banyak lagi yang lainnya. Hal ini menyoroti komitmen KEENON untuk mengubah robotika canggih menjadi aplikasi praktis yang meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Seperti yang dikatakan oleh Pendiri & CEO KEENON, Tony Li, "Robot membuka pintu bagi AI untuk memasuki dunia nyata". Visi ini menjadi nyata di stan, di mana robot layanan diintegrasikan dengan mulus ke dalam skenario yang dibuat dengan cermat. Pengunjung dapat melihat sekilas ke dalam dunia di mana, setelah memasuki tunnel gateway, kecerdasan terintegrasi dengan mulus ke dalam kehidupan sehari-hari.

Selain memamerkan solusi robot yang inovatif, KEENON Robotics dianugerahi penghargaan "20 Perusahaan Robotika Teratas yang Paling Dapat Diinvestasikan di Tiongkok" di Inaugural China Robotics Venture Capital Summit Forum pada periode yang sama. Pengakuan ini menggarisbawahi peran perusahaan dalam mendorong inovasi teknologi dan menyoroti potensi pasarnya yang menjanjikan.

KEENON Robotics menjadi yang terdepan dalam mengintegrasikan model AI canggih ke dalam skenario layanan. Robot serba guna perusahaan ini telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam pengindraan lingkungan, pengambilan keputusan, dan eksekusi melalui AI multimodal. Dengan memanfaatkan keahlian yang mendalam tentang lingkungan layanan, robot-robot ini ditingkatkan agar memiliki kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik sehingga layanan di berbagai sektor bisa efektif. Hal ini menunjukkan penerapan dan dedikasi yang menyeluruh untuk mengatasi berbagai kebutuhan dunia nyata.

Di konferensi tersebut, KEENON Robotics mendemonstrasikan peran pentingnya dalam memajukan sektor robotika layanan. Dengan melampaui batasan dari apa yang bisa dicapai, KEENON menciptakan solusi cerdas yang meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan desain yang berpusat pada manusia. Inovasi-inovasi ini dirancang untuk mengubah lingkungan komersial, memberikan nilai yang signifikan bagi klien di seluruh dunia, dan memperkenalkan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kehidupan sehari-hari, serta memastikan manfaat teknologi secara luas.

Tentang KEENON Robotics

Sebagai pemimpin global dalam robot dan solusi layanan komersial, KEENON Robotics menjadi yang terdepan di pasar robot layanan canggih sejak 2010. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir di bidang robotika dan komputasi cloud, perusahaan ini dipercaya oleh bisnis di seluruh dunia. KEENON Robotics didedikasikan untuk menciptakan nilai, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan industri di berbagai sektor.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi global@keenon.com atau kunjungi http://www.keenon.com/en/.

