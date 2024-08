Ouverture de nouvelles boutiques Porsche NOW au Canada

Porsche NOW est l’expression d’un concept de design éphémère qui offre une expérience de marque intime et interactive dans certaines régions métropolitaines.

De nouvelles fenêtres contextuelles présentent la gamme de modèles Porsche électrifiés dans la palette de couleur Provence, inaugurée sur le nouveau Macan électrique.

Cinq boutiques dans trois provinces seront en activité jusqu’à la fin de l’année.



TORONTO, 26 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est heureuse d’annoncer l’ouverture de cinq boutiques éphémères Porsche NOW dans les régions métropolitaines de Montréal, d’Ottawa et de Vancouver. Ces vitrines publicitaires seront les premières du genre à présenter en primeur la mobilité électrique, annonçant l’arrivée de nouveaux modèles Porsche électrifiés au Canada, comme le Macan électrique et le Taycan 2025.

Porsche NOW est l’expression d’un concept de luxe moderne qui offre un environnement de vente éphémère intime où les visiteurs peuvent interagir avec la marque Porsche, ses véhicules et ses experts en produits dans un environnement unique axé sur l’expérience des visiteurs. À l’intérieur, les fenêtres contextuelles comprennent un salon de configuration et un coin « Porsche Lifestyle », ainsi qu’un ou deux véhicules Porsche électrifiés. Chaque fenêtre contextuelle intègre des cylindres en carton recyclable dans les murs, les sièges ou les éléments d’affichage. Une palette de couleurs distinctive inspirée de la teinte Provence, introduite pour la première fois avec le nouveau Macan électrique, offre une ambiance élégante et invitante. Les visiteurs pourront participer à plusieurs événements organisés comme des cours de yoga en personne ou des séances de peinture en direct.

Chaque centre Porsche NOW est géré par un centre Porsche indépendant, encouragé à le concevoir et le construire de manière durable. Par exemple, des panneaux solaires alimentent la structure temporaire de Langley, tandis que les invités de Richmond marchent sur un plancher fait de chaussures recyclées. Les cinq installations seront en activité jusqu’à la fin de l’année.

Voici les détails sur chaque boutique Porsche NOW au Canada :

À propos de Porsche NOW

Porsche NOW propose un modèle de vente au détail éphémère. Situées dans des centres urbains achalandés ou dans des centres commerciaux, ces vitrines de vente créent un endroit où les clients peuvent découvrir la marque Porsche de façon novatrice et stimulante. Le concept Porsche NOW au Canada est basé sur un concept global et adapté aux exigences locales.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/.

Relations publiques Relations Publiques Patrick Saint-Pierre Tina McMullan 647 531-2992 647 393-2264 Patrick.Saint-Pierre@porsche.ca Tina.McMullan@porsche.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aecbec0a-8e19-42c4-8727-8e28b1f3a205/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b144d98-063a-45eb-892d-750646fc55fc/fr

