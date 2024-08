CarnoSyn® Brands presenteert TriBsyn™ op het 46e ESPEN Congress On Clinical Nutrition & Metabolism

CARLSBAD, Californië, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Natural Alternatives International, Inc. (NAI) en CarnoSyn® Brands exposeren op het 46e ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism in Milaan, Italië, van 7 tot 10 september 2024. ESPEN 2024 biedt een uniek platform voor bedrijven om innovatieve wetenschap op het gebied van klinische voeding en metabolisme te presenteren en te delen, waarbij samenwerking met artsen, diëtisten, apothekers, voedingsdeskundigen, wetenschappers en verpleegkundigen wordt gestimuleerd.



Het team van NAI en CarnoSyn® Brands is te vinden op stand #16 waar het klaar staat om de nieuwste klinische bevindingen over TriBsyn™ te bespreken. Het gaat om een formule waarvoor een patent is aangevraagd en die gebruik maakt van eigen technologie om de biologische beschikbaarheid en opname van bèta-alanine te verhogen. Tegelijkertijd wordt het veelvoorkomende gevoel van paresthesie dat gepaard gaat met werkzame doseringen bèta-alanine, effectief geëlimineerd. TriBsyn™ biedt nieuwe mogelijkheden om onbereikte consumenten aan te spreken, van oudere volwassenen tot veganisten en iedereen die welzijn belangrijk vindt. Congresdeelnemers zijn welkom aan de stand voor meer informatie over deze nieuwe productinnovatie.

Aaron Starr, vicepresident van CarnoSyn® Brands: “We zijn verheugd om TriBsyn™ dit jaar voor te stellen op het ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism en om de details van de klinisch aangetoonde formule te delen. Er is een groeiende behoefte aan en groeiende vraag naar oplossingen voor gezond ouder worden en welzijn. Deze gepatenteerde carnosine-booster is een game changer voor de categorieën voedingssupplementen, maar ook voor verrijkte en medische voedingsmiddelen, die zich willen richten op spiervitaliteit, cognitieve prestaties en ondersteuning tegen veroudering."

Na ESPEN is het team aanwezig op het 20e congres van de European Geriatric Medicine Society (EuGMS) in Valencia, Spanje, van 18 tot 20 september.

Meer informatie over TriBsyn™ is te vinden bij stand #16 op ESPEN of www.tribsyn.com.

Over CarnoSyn® Brands:

CarnoSyn® Brands omvat drie klinisch onderzochte, gepatenteerde ingrediënten die exclusief verkrijgbaar zijn bij Natural Alternatives International, Inc.: CarnoSyn® instant release bèta-alaninepoeder, SR CarnoSyn® sustained release bèta-alaninetabletten en TriBsyn™ poeder. In 2019 verkreeg CarnoSyn® bèta-alanine de NDI-status van het FDA en ontving het de status van Self-Affirmed GRAS (Generally Recognized as Safe). SR CarnoSyn®, een geavanceerde afgiftevorm van CarnoSyn®, kreeg de GRAS-bevestiging in 2017. Het nieuwe "paresthesie-vrije" TriBsyn™-poeder stelt NAI in staat hun productaanbod binnen de voedingssupplementencategorie uit te breiden, waaronder medische en andere verrijkte voedingsproducten. Ga naar www.srcarnosyn.com voor meer informatie over SR CarnoSyn® op het gebied van actieve voeding en welzijn. Ga naar www.tribsyn.com voor meer informatie over de nieuwste innovatie, TriBsyn™.

Over NAI:

NAI, gevestigd in Carlsbad, Californië, is een toonaangevende formulator, fabrikant en marketeer van voedingssupplementen en biedt strategische partnerservices aan zijn klanten. De uitgebreide partnerschapsaanpak van NAI biedt een breed scala aan innovatieve voedingsproducten en diensten aan klanten, waaronder wetenschappelijk onderzoek, gepatenteerde ingrediënten, klantspecifieke formulering van voedingsproducten, producttesten en evaluatie, marketingbeheer en -ondersteuning, ontwerp van verpakkingen en afleversystemen, beoordeling van regelgeving en hulp bij internationale productregistratie. Ga naar www.nai-online.com voor meer informatie over NAI.

Contact:

Renee Michaelson

Director of Global Marketing

NAI/CarnoSyn® Brands

(760) 736-7700

info@nai-online.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.