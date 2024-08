Falco annonce la création des comités technique et stratégique avec Glencore Canada Corporation

MONTRÉAL, 26 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée. (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la création et la mise en place des comités technique et stratégique (collectivement les « comités »), comme le prévoient les termes de la convention de licence d'exploitation et d'indemnisation (« OLIA ») conclu avec Glencore Canada Corporation (« Glencore ») le 23 janvier 2024.



La création des comités confirme la reconnaissance par les parties que le développement, la construction, l'exploitation et la fermeture réussis du projet Falco Horne 5 d'une manière qui assure la sécurité et l'intégrité opérationnelle des opérations de la fonderie Horne, nécessitent une coordination et une communication entre Falco et Glencore à plusieurs niveaux.

Comité technique

Le comité technique se concentrera, entre autres, sur la détermination des paramètres opérationnelles en cours en vertu desquels Falco peut mener les opérations du projet Falco Horne 5 afin de (i) ne pas interférer avec la fonderie Horne, (ii) minimiser et contrôler les risques pour la fonderie Horne, (iii) au besoin, déterminer et adopter des mesures d’atténuation, (iv) au besoin, déterminer d’autres mesures de surveillance, de collecte de données et/ou d’études et (v) déterminer toute autre question concernant les risques potentiels pour la fonderie Horne découlant des opérations de Falco.

Le comité technique sera composé des quatre membres suivants :

M. Wouter Vanaarde, Directeur de l'ingénierie - Glencore

Mme Marie-Élise Viger, Directrice de l'environnement - Glencore

M. Luc Lessard, Président et chef de la direction - Falco

Mme Hélène Cartier, Vice-présidente, environnement, développement durable et relations avec les communautés - Falco

Comité stratégique

Le comité stratégique sera un forum de discussion et d’échange d’informations sur des questions d’importance stratégique pour l’interaction du développement, de la construction, de l’exploitation et de la fermeture du projet avec les opérations de la fonderie Horne, la recherche de synergies, les questions relatives à l’engagement de la communauté et des organismes de réglementation et les préoccupations des parties prenantes, ainsi que le partage d’informations sur le projet Falco Horne 5 et la fonderie Horne.

Le comité stratégique sera composé des trois membres suivants :

M. Danny Tremblay, Directeur des opérations commerciales et des sites de recyclage - Glencore

M. Luc Lessard, Président et chef de la direction - Falco

Mme Hélène Cartier, Vice-présidente, environnement, développement durable et relations avec les communautés - Falco

Les comités sont composés de professionnels expérimentés possédant une vaste expérience dans divers domaines, notamment l’environnement, la construction, le développement et la production, et dont la plupart ont collaboré étroitement au cours des dernières années.

Luc Lessard, Président et chef de la direction de Falco, a commenté : « La création des comités reflète le dévouement continu et la vaste collaboration des parties pour poursuivre et préparer, dans le cadre établi par l'OLIA, une base solide pour la prochaine phase de développement du projet. Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées chez Glencore pour leur travail, leur assistance continue et leur participation engagée, et leur soutien au projet Falco Horne 5. »

Comme annoncé précédemment par la commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), la première partie de l’audience publique sur le projet Falco Horne 5 débutera le 27 août 2024 à 19 h. L’audience se poursuivra le 28 août 2024 à 13 h 30 et 19 h, et d’autres séances pourraient être ajoutées au besoin. L’équipe et les experts de Falco sont enthousiastes d’entamer ce processus formel du BAPE.

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi-Témiscamingue. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Falco Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16,7 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris une référence au développement, à la construction, à l’exploitation et à la fermeture du projet Falco Horne 5, à l’atténuation des risques et des interférences à l’égard de la fonderie Horne de Glencore et à la capacité de Falco à développer avec succès le projet Falco Horne 5 en conformité avec les modalités de l’OLIA. Ces énoncés sont basés sur les informations actuellement disponibles à la Société et la Société ne fournit aucune assurance que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. La survenance de tels événements ou la réalisation de tels énoncés est sujette à un certain nombre de facteurs de risque identifiés dans les documents d’information continue de Falco disponibles sur www.sedarplus.com. Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements se produiront dans les délais divulgués ou même pas du tout. Sauf lorsque la loi applicable l’exige, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

