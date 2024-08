Le KFSHRC établit de nouvelles normes mondiales en matière de formation aux soins de santé numériques

RIYAD, Arabie saoudite, 25 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) tire parti de technologies innovantes pour améliorer l’éducation et la formation médicales en déployant des initiatives révolutionnaires, telles que la salle de garde intelligente et la bibliothèque scientifique virtuelle.

La salle de garde intelligente, optimisée par STID Mobile ID, propose un accès en temps réel aux informations essentielles, notamment les dossiers des patients et les instructions cliniques. La simplification des responsabilités du personnel en salle de garde permet de réduire considérablement les délais de réponse et d’améliorer la qualité des soins.

Le KFSHRC a mis au point la bibliothèque scientifique virtuelle par l’intermédiaire de son service des technologies de l’information pour le secteur de la santé. Cette plateforme numérique complète offre un accès instantané aux dernières recherches médicales, aux revues et ressources pédagogiques, proposant ainsi un environnement d’apprentissage interactif. Cette initiative permet au personnel d’acquérir les connaissances nécessaires pour avancer dans le paysage des soins de santé en constante évolution. Les programmes de formation avancés du KFSHRC centrés sur la simulation améliorent également les compétences et la préparation des stagiaires médicaux, pour qu’ils soient en mesure de gérer avec sérénité les situations du monde réel.

L’intégration de ces technologies dans les pratiques quotidiennes du KFSHRC témoigne de l’approche avant-gardiste de l’institution et de son engagement à tirer parti de la numérisation pour améliorer l’expérience pédagogique. Le KFSHRC veille à ce que son infrastructure pédagogique reste à la pointe des avancées technologiques en matière d’enseignement médical, et prépare la prochaine génération de professionnels de la santé à exceller dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté.

Ces efforts s'inscrivent dans les tendances mondiales de l'enseignement médical, mettant l'accent sur l'innovation, la transformation numérique et la collaboration internationale. En tant que Gold Sponsor de l’AMEE 2024, l’événement phare de l’Association internationale pour l'éducation des professions de santé, le KFSHRC confirme son engagement à façonner l’avenir de l’éducation aux soins de santé.

Il convient de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. De plus, la même année, le magazine Newsweek l'a classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde.

