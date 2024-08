Hainan 2024: svelata la classifica dei migliori 10 in materia di turismo ed eccellenza culturale

HAIKOU, Cina, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nella primavera del 2024, il Dipartimento del turismo, della cultura, della radio, della televisione e dello sport della Provincia di Hainan ha promosso a livello internazionale un evento di selezione della classifica dei migliori 10 in materia di turismo ed eccellenza culturale, il quale ha ricevuto un'ottima copertura mediatica ed è stato acclamato in tutto il mondo. Tra i luoghi più importanti figurano l'Isola di Boundary a Lingshui, la Baia di Yalong a Sanya e la Stazione Daner Zhuiguang di Danzhou.

A seguito dell'evento, sono stati pubblicati 96 post su Facebook che hanno messo in evidenza le diverse proposte di viaggio di Hainan, tra cui l'autostrada costiera di Hainan, le escursioni marine, lo shopping duty free, i ritiri benessere, le esperienze rurali, le foreste pluviali e il patrimonio culturale immateriale. Grazie a questi post, il pubblico internazionale ha potuto constatare la vivacità turistica e culturale di Hainan, in particolare i 59 Paesi esenti da visto, con risposte positive da utenti di Paesi come Stati Uniti, Francia e Spagna.

Dopo sei mesi di proposte e votazioni, è stata svelata la classifica dei migliori 10 in materia di turismo ed eccellenza culturale. L'elenco comprende l'Isola di Boundary a Lingshui, la Baia di Yalong a Sanya, la Stazione Daner Zhuiguang di Danzhou, il tratto di Wanning dell'autostrada costiera di Hainan, la città internazionale del duty free di Sanya, il villaggio di Houhai a Sanya, la Old Arcade Street di Haikou, il villaggio di Maona nella città di Wuzhishan, l'Hainan Li Brocade e il Parco forestale tropicale della Baia di Yalong a Sanya. Inoltre, il pubblico internazionale è stato colpito da alcune esperienze regionali uniche. Tra le tante esperienze, figurano l'annuale Expo internazionale dei prodotti di consumo in Cina, vetrina dei migliori prodotti globali; il Museo Nanhai di Hainan, che mette in luce l'antica Via della Seta marittima; i famosi piatti locali di Hainan, come il pollo di Wenchang, i noodles di riso di Hainan, i mooncake in stile Hainan e i noodles di riso in salsa agrodolce di Lingshui; infine, famosa per la foresta pluviale tropicale e le sorgenti termali naturali, la destinazione benessere della Seven Fairy-Lady Mountain di Baoting.

La provincia di Hainan, il più grande porto di libero scambio della Cina e l'unica provincia insulare tropicale, vanta 68 baie uniche, oltre 4400 chilometri quadrati di parchi nazionali di foresta pluviale tropicale e un patrimonio culturale etnico cinese di oltre 3000 anni, tutti simboli turistici e culturali distintivi di Hainan. Hainan offre decine di voli internazionali e l'esenzione dal visto per i visitatori di 59 Paesi; propone invece una sosta di massimo 144 ore per i gruppi turistici registrati nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. Un'autostrada costiera, unica nel suo genere, e una ferrovia ad alta velocità sono altri due elementi distintivi di Hainan. La provincia ospita inoltre uno dei più grandi centri commerciali duty free del mondo, caratteristica che ne fa una delle principali destinazioni per lo shopping duty free in Asia.

Fonte: Dipartimento del turismo, della cultura, della radio, della televisione e dello sport della Provincia di Hainan

Contatto in Cina per i media: referente Mr. Fu, telefono 86-10-63074558

