PHILIPPINES, August 24 - Press Release

August 24, 2024 Gatchalian urges Sheila Guo, Cassandra Ong to reveal all at Senate hearing Senator Win Gatchalian said that Sheila Guo and Cassandra Ong should fully disclose all relevant information when they appear at the next Senate hearing into Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs). "Mag tell-all na sila. By virtue of Cassandra Ong and Sheila Guo traveling together, ibig sabihin ay malapit si Cassandra sa Guo family. Dito natin makikita ang koneksyon ng Bamban POGO sa Porac POGO," Gatchalian said. Sheila Guo, who is a shareholder and officer of companies established by the Guo family, could shed light on the funding of the POGO hub in Bamban, according to Gatchalian. "Sheila Guo plays a very important role. In most of the companies owned by the Guo family, she was an officer and stockholder. Ang ibig sabihin nito, kung ang Guo companies ay ginamit to fund the Bamban POGO hub, Sheila also has a role in that funding," he said. Ong is also expected to provide important information about the POGO hub in Porac, Pampanga. "Cassandra Ong, as we all know, is the authorized representative of Lucky South 99. In fact, she even went to PAGCOR to discuss the license of Lucky South 99," he noted. "Aalamin natin kay Shiela at Cassandra kung sino ang masterminds, sino ang government officials na tumutulong sa kanila o kasabwat nila sa POGO, sino ang mga tumulong sa kanilang pondohan ang mga POGO sa Bamban at Porac na naging pugad ng kriminalidad, at gaano kalawak ang operasyon ng mga ito," Gatchalian emphasized, adding that their revelation could even lead to the arrest of Alice Guo. "Ang kinasasangkutan nila ay transnational crimes. May mga money launderers na nahuli sa Singapore na kasosyo ni Alice Guo. Sabihin rin nila kung sino pa 'yung ibang mga negosyante na kasama nila dito sa operasyon na ito. Hindi lang mga foreign syndicates ang sangkot dito. Lumalabas na may mga lokal na negosyante rin silang kasama," Gatchalian concluded. Gatchalian hinimok sina Sheila Guo, Cassandra Ong na mag 'tell-all' sa pagdinig ng Senado Hinimok ni Senador Win Gatchalian sina Sheila Guo at Cassandra Ong na isiwalat na ang lahat ng nalalaman kaugnay ng mga impormasyon tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa pagharap nila sa darating na pagdinig ng Senado. "Mag tell-all na sila. Yun pa lang magkasama na sina Cassandra Ong at Sheila Guo na sabay na nagbibiyahe, ibig sabihin ay malapit si Cassandra sa pamilya Guo. Dito natin makikita ang koneksyon ng Bamban POGO sa Porac POGO," sabi ni Gatchalian. Si Sheila Guo, na isang shareholder at opisyal ng ilang kumpanya ng pamilya Guo, ay maaaring magbigay ng liwanag kung paano napondohan ang pagpapagawa ng POGO hub sa Bamban, ayon sa senador. "Malaki ang papel ni Sheila Guo sa imbestigasyon dahil kung hindi siya stockbroker, siya ay ginawang opisyal sa mga kompanyang pag-aari ng mga Guo. Ang ibig sabihin nito, kung ang mga kompanyang iyon ay ginamit para matustusan ang POGO sa Bamban, hindi malayong alam din niya iyun," sabi pa ni Gatchalian. Mahahalagang impormasyon din ang inaasahang makuha kay Ong tungkol naman sa POGO sa Porac, Pampanga. "Alam naman nating lahat na authorized representative ng Lucky South 99 si Cassandra Ong. Sa katunayan, pumunta pa siya sa PAGCOR para ipakiusap ang lisensya ng Lucky South 99," ani Gatchalian. "Aalamin natin kay Shiela at Cassandra kung sino ang mga mastermind, sino ang government officials na tumutulong sa kanila o kasabwat nila sa POGO, sino ang tumulong sa kanilang pondohan ang mga POGO sa Bamban at Porac na naging pugad ng kriminalidad, at gaano kalawak ang operasyon ng mga ito," pagbibigay-diin ni Gatchalian. Ang mga impormasyong ito, aniya, ay maaaring magbunyag ng kasalukuyang kinaroroonan ni Alice Guo na posibleng magdulot ng kanyang pagkakahuli. "Ang kinasasangkutan nila ay transnational crimes. May mga money launderers na nahuli sa Singapore na kasosyo ni Alice Guo. Sabihin rin nila kung sino pa 'yung mga negosyante na kasama nila dito sa operasyon na ito. Hindi lang mga foreign syndicates ang sangkot dito. Lumalabas na may mga lokal na negosyante rin silang kasama," pagtatapos ni Gatchalian.

