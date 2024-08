KFSHRC setzt mit VR-Technologie auf der AMEE 2024 neue globale Standards

RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durch die kontinuierliche Einführung neuer Technologien stellt das KFSHRC sicher, dass seine Auszubildenden gut auf die medizinischen Herausforderungen von heute vorbereitet sind und über die Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, die sie benötigen, um die Zukunft der Medizin zu gestalten. Diese Technologien schließen die Lücke zwischen Theorie und Praxis und bereiten Fachkräfte im Gesundheitswesen darauf vor, in einer immer komplexeren und technologiegetriebenen Gesundheitslandschaft eine Führungsrolle zu übernehmen.

Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) ist weiterhin führend in der medizinischen Ausbildung, indem es modernste Virtual-Reality (VR)-Technologie in seine Ausbildungsprogramme integriert.

Das KFSHRC nutzt VR, um immersive, interaktive Lernumgebungen zu schaffen, die reale medizinische Szenarien simulieren. Diese virtuellen Erfahrungen ermöglichen es den Auszubildenden, komplexe Verfahren in einer kontrollierten Umgebung zu üben, wodurch ihre Kompetenz und ihre Vorbereitung auf klinische Umgebungen erheblich verbessert werden. Neben dem Bildungsbereich ist VR auch ein leistungsstarkes Hilfsmittel in der Patientenversorgung, da sie die Behandlungsergebnisse, das Engagement, das Verständnis und die Speicherung medizinischer Informationen verbessert. Das im selben Jahr gegründete Saud Jeddah Simulation Centre hat zahlreiche VR-basierte Schulungen durchgeführt und damit die führende Rolle des KFSHRC in der simulationsbasierten Ausbildung gestärkt. Die Einführung von VR und anderen Simulationsinitiativen führte zu einer Steigerung des Engagements der Teilnehmer um 58 % und zeigt die kontinuierlichen Bemühungen der Einrichtung, die Bildungsergebnisse zu verbessern.

Die Teilnehmer der AMEE 2024 können die VR-Technologie des KFSHRC aus erster Hand erleben und mitverfolgen, wie sie die medizinische Ausbildung revolutioniert und weltweit einen neuen Standard für hervorragende Bildungsqualität setzt.

Darüber hinaus konnte das KFSHRC im Jahr 2023 seine erste Zertifizierung durch den Accreditation Council for Graduate Medical Education-International (ACGME-I) bekanntgeben, was sein Engagement für globale Qualitätsstandards und seinen Einsatz für die Weiterentwicklung der medizinischen Ausbildung widerspiegelt.

Es ist bemerkenswert, dass das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Nordafrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance Ranking 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke in Saudi-Arabien und im Nahen Osten anerkannt ist. Außerdem wurde es im selben Jahr vom Magazin Newsweek unter die 250 besten Krankenhäuser der Welt gewählt.





