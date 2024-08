Bitget Menambah Sokongan untuk Stablecoin PayPal (PYUSD) pada Blok Rantai Solana

VICTORIA, Seychelles, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3, telah menambah sokongan perdagangan untuk stablecoin PYUSD PayPal pada blok rantai Solana, meningkatkan ketersediaan token berbilang rantai. Ini membolehkan transaksi PYUSD yang lancar pada rangkaian Solana dan Ethereum, memudahkan kegunaannya dalam ekosistem Bitget yang lebih luas.



Infrastruktur Solana direka untuk mengendalikan volum transaksi yang tinggi dengan cepat dan pada kos yang minimum, menjadikannya platform yang menarik untuk stablecoin seperti PYUSD. Dengan reputasinya yang semakin meningkat sebagai rangkaian pilihan untuk aktiviti stablecoin, Solana menawarkan persekitaran yang cekap dan berskala yang sejajar dengan keperluan sistem pembayaran digital. Penyepaduan PYUSD ke dalam Solana meluaskan pilihan pengguna dengan mendayakan urus niaga pada berbilang rangkaian blok rantai. Langkah ini berkemungkinan akan mengukuhkan kedudukan Solana dalam pasaran stablecoin, seterusnya menyokong peranannya dalam memperkasakan urus niaga kewangan dan perkhidmatan berasaskan blok rantai yang lain. Dengan memperluaskan ketersediaan PayPal USD di Solana, peluang baharu muncul untuk pengguna dan perniagaan, terutamanya dalam bidang yang kelajuan transaksi dan kecekapan kos adalah penting.

Salah satu kelebihan utama yang ditawarkan oleh PYUSD ialah potensinya untuk kebolehaksesan dan penggunaan pengguna yang lebih besar berbanding dengan stablecoin lain. Kehadiran global dan pangkalan pengguna PayPal yang mantap memberikan PYUSD kelebihan unik. Dengan rangkaian PayPal yang luas, termasuk jutaan pedagang dan pengguna di seluruh dunia, PYUSD berpotensi untuk menskala dengan cepat dan menjadi alternatif yang menonjol dalam ruang stablecoin. Selain itu, penyepaduan PYUSD pada platform seperti Bitget meletakkannya untuk memanfaatkan kedua-dua kepentingan runcit dan institusi yang stabil, stablecoin disokong fiat.

Penyenaraian stablecoin PayPal, PYUSD, pada Bitget merupakan perkembangan penting untuk platform dan penggunanya. Sebagai salah satu nama yang paling dikenali dalam kewangan global, kemasukan PayPal ke dalam pasaran stablecoin dengan PYUSD membawa tahap kepercayaan bagi penggunaan arus perdana. Bitget kekal berdedikasi untuk inovasi dan pengoptimuman berterusan, berusaha untuk menyediakan pengguna dengan perkhidmatan perdagangan yang cekap dan boleh diakses. Bitget menangani permintaan untuk produk kripto yang lebih fleksibel, memperkasakan 30 juta penggunanya untuk mengurus dan mempelbagaikan portfolio dengan teknologi yang baru muncul dan stablecoin baru.

