Bitget incorpora soporte a la stablecoin de PayPal (PYUSD) en el blockchain de Solana

VICTORIA, Seychelles, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la bolsa líder de criptomonedas y empresa Web3, ha incorporado soporte de operaciones a la stablecoin PYUSD de PayPal en el blockchain de Solana, aumentando la disponibilidad de tokens de cadenas múltiples. Esto permite transacciones ágiles con PYUSD en las redes Solana y Ethereum, facilitando su utilidad en el ecosistema Bitget más amplio.



La infraestructura de Solana está diseñada para manejar altos volúmenes de transacciones con rapidez y un costo mínimo, convirtiéndola en una atractiva plataforma para stablecoins como PYUSD. Con su creciente reputación como red preferida para actividades de stablecoin, Solana ofrece un entorno eficiente y escalable que se ajusta a los requisitos de los sistemas digitales de pago. La integración de PYUSD en Solana amplía las opciones de los usuarios haciendo posibles las transacciones en múltiples redes de blockchain. Es previsible que este paso refuerce la posición de Solana en el mercado de stablecoin, reforzando aún más su papel en el impulso de las transacciones financieras y otros servicios basados en blockchain. Al expandir la disponibilidad de USD de PayPal en Solana, surgen nuevas oportunidades para los consumidores y para los negocios, especialmente en áreas donde la velocidad y la rentabilidad de las transacciones son cruciales.

Una de las ventajas principales que ofrece PYUSD es su potencial para una mayor accesibilidad y adopción por parte de los usuarios, en comparación con otras stablecoins. La presencia mundial establecida de PayPal y su base de usuarios le brindan a PYUSD una ventaja única. Con la enorme red de PayPal, que incluye a millones de comerciantes y de consumidores a nivel mundial, PYUSD tiene el potencial de escalarse rápidamente y convertirse en una alternativa sobresaliente en el espacio de las stablecoins. Asimismo, la integración de PYUSD en plataformas como Bitget la posiciona para capitalizar el interés tanto minorista como institucional en stablecoins estables, con soporte de monedas fiduciarias.

La inclusión de la stablecoin de PayPal, PYUSD en Bitget, representa un desarrollo significativo tanto para la plataforma como para sus usuarios. Como uno de los nombres más reconocidos en las finanzas mundiales, la entrada de PayPal al mercado de stablecoin con PYUSD, eleva el nivel de confianza para la adopción generalizada. Bitget mantiene su dedicación a la innovación y optimización continuas, esforzándose por ofrecer a los usuarios servicios de operación eficientes y accesibles. Bitget responde a la demanda de criptoproductos más flexibles, permitiendo a sus 30 millones de usuarios gestionar y diversificar carteras con tecnología emergente y nuevas stablecoins.

