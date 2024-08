Bitget fügt Unterstützung für PayPal (PYUSD) Stablecoin auf der Blockchain von Solana hinzu

VICTORIA, Seychellen, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat die Handelsunterstützung für den Stablecoin PYUSD von PayPal auf der Blockchain von Solana hinzugefügt und damit die Verfügbarkeit von Multichain-Tokens erhöht. Somit werden reibungslose Transaktionen von PYUSD in den Netzwerken von Solana und Ethereum ermöglicht und die Nutzung im breiteren Ökosystem von Bitget vereinfacht.

Die Infrastruktur von Solana ist auf die schnelle und kostengünstige Abwicklung hoher Transaktionsvolumina ausgelegt, sodass sie eine attraktive Plattform für Stablecoins wie PYUSD darstellt. Solana genießt einen wachsenden Ruf als bevorzugtes Netzwerk für Stablecoin-Aktivitäten und bietet eine effiziente und skalierbare Umgebung, die den Anforderungen digitaler Zahlungssysteme gerecht wird. Die Integration von PYUSD in Solana erweitert die Möglichkeiten der Nutzer durch die Möglichkeit von Transaktionen auf mehreren Blockchain-Netzwerken. Dieser Schritt dürfte die Position von Solana auf dem Stablecoin-Markt stärken und damit seine Rolle bei der Durchführung von Finanztransaktionen und anderen Blockchain-basierten Diensten weiter unterstützen. Durch die Erweiterung der Verfügbarkeit von PayPal USD auf Solana ergeben sich neue Möglichkeiten für Verbraucher und Unternehmen, insbesondere in Bereichen, in denen Geschwindigkeit und Kosteneffizienz bei Transaktionen entscheidend sind.

Einer der Hauptvorteile von PYUSD ist das Potenzial für eine größere Zugänglichkeit und Benutzerakzeptanz im Vergleich zu anderen Stablecoins. Dank der etablierten globalen Präsenz und der Nutzerbasis von PayPal bietet PYUSD einen einzigartigen Vorteil. Mit dem umfassenden Netzwerk von PayPal, das Millionen von Händlern und Verbrauchern weltweit umfasst, hat PYUSD das Potenzial für eine schnelle Skalierung und Entwicklung zu einer bedeutenden Alternative im Bereich der Stablecoins. Darüber hinaus kann PYUSD durch die Integration auf Plattformen wie Bitget sowohl vom Interesse der Privatkunden als auch der institutionellen Anleger an stabilen, Fiat-gestützten Stablecoins profitieren.

Die Auflistung des Stablecoins PYUSD von PayPal auf Bitget bedeutet für die Plattform und ihre Nutzer eine bedeutende Entwicklung. Als einer der bekanntesten Namen in der globalen Finanzwelt schafft PayPal mit dem Eintritt in den Markt der Stablecoins (PYUSD) eine Vertrauensbasis für die Akzeptanz durch die breite Öffentlichkeit. Bitget widmet sich weiterhin der kontinuierlichen Innovation und Optimierung und verpflichtet sich der effizienten und zugänglichen Bereitstellung von Handelsdienstleistungen an die Nutzer. Bitget bedient die Nachfrage nach flexibleren Kryptoprodukten und ermöglicht seinen 30 Millionen Nutzern die Verwaltung und Diversifizierung von Portfolios mit aufstrebenden Technologien und neuen Stablecoins.

Um mit dem Handel von PYUSD zu beginnen, klicken Sie hier .

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 25 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse verpflichtet, Nutzer mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen beim intelligenten Handel zu unterstützen. Die ehemals als BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen wie Wallet-Funktionalität, Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr bietet. Durch die Zusammenarbeit mit glaubwürdigen Partnern wie dem legendären argentinischen Fußballspieler Lionel Messi und den türkischen Nationalsportlern Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft) inspiriert Bitget die Menschen zur Nutzung von Kryptowährungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e3142f2-b67f-4ac5-9b2e-b88ff0474e46

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.