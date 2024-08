Banacol Contribuisce allo Sviluppo Sostenibile Attraverso Relazioni Sindacali Armoniose e Costruttive

Banacol, continua a dimostrare il suo impegno incrollabile per lo sviluppo sostenibile

Banacol riafferma il suo impegno per lo sviluppo sostenibile e l'impatto positivo a lungo termine attraverso relazioni collaborative con i sindacati.

MEDELLíN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, August 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- Banacol, l'azienda bananiera, continua a dimostrare il suo impegno incrollabile per lo sviluppo sostenibile e l'impatto positivo a lungo termine attraverso relazioni collaborative con i sindacati.

Banacol: Relazioni Sindacali Rispetto e Collaborazione

Fin dalle sue origini, Banacol ha promosso una relazione stretta e rispettosa con i sindacati che rappresentano la sua forza lavoro operativa. Con il 100% dei suoi dipendenti operativi affiliati a sei organizzazioni sindacali, l'azienda dimostra fermamente una comunicazione continua e prolifica con queste organizzazioni. Attraverso il rispetto delle differenze e una comunicazione chiara e rispettosa, Banacol è riuscita a lavorare mano nella mano con i sindacati per trovare interessi comuni che beneficiano i lavoratori.

Questo approccio riflette il DNA di Banacol: l'importanza di lavorare e costruire collaborativamente. In Banacol si comprende e si valorizza il potere del lavoro di squadra con un obiettivo comune. Il rispetto per il 100% degli accordi collettivi va oltre, poiché Banacol cerca proattivamente di identificare e risolvere le preoccupazioni, migliorare continuamente le condizioni di lavoro e promuovere iniziative che beneficiano tutta la comunità.

I Valori Fondamentali di Banacol Nella Relazione Sindacale

Tra i valori che Banacol sottolinea nella sua relazione con i sindacati vi sono:

- Rispetto: base fondamentale delle relazioni sindacali, riconoscendo e rispettando le persone e la loro libertà di associazione.

- Trasparenza e Comunicazione Permanente: chiavi per una relazione armoniosa.

- Assertività e Scopo Comune: impiego e benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.

- Lavoro di Squadra: fondamentale per raggiungere obiettivi comuni.

- Imparzialità e Fiducia: pilastri di una relazione solida.

I Progetti e le Iniziative Collaborative di Banacol con i Sindacati

Banacol ha realizzato diversi progetti e iniziative di successo in collaborazione con i sindacati, come l'accordo con la UITA e i sindacati per aumentare la partecipazione femminile nelle aziende agricole e migliorare il benessere dei dipendenti. Un esempio è il programma "AgrOrgullosas", con il quale Banacol mira ad aumentare la partecipazione femminile nelle attività agricole dal 10% al 20%, dimostrando il suo impegno per l'equità di genere e l'empowerment delle donne nella regione.

In una prospettiva più ampia, questa iniziativa non solo vuole sensibilizzare sull'importanza dell'equità di genere, ma anche fornire strumenti pratici per affrontare e superare le sfide legate alla discriminazione e all'ineguaglianza.

Infatti, per Banacol, lavorare insieme ai sindacati è fondamentale, perché rappresentano una voce aggiuntiva per gli interessi dei suoi collaboratori. Banacol lavora costantemente e in modo armonioso con loro, ascoltando le preoccupazioni da un altro punto di vista e raggiungendo accordi che permettano di avanzare verso obiettivi comuni.

Con una recente trattativa sindacale nel 2023, che segna una pietra miliare storica con una durata di quattro anni, Banacol riafferma il suo impegno per il benessere dei suoi dipendenti e per la costruzione di una società e un paese migliori: lavorando insieme, si può costruire un futuro più promettente, pieno di opportunità e benessere per tutti.

Questo impegno non è solo una promessa di continuare a migliorare le condizioni lavorative, ma anche di promuovere un ambiente in cui ogni persona possa prosperare e contribuire al progresso della società. Banacol è convinta che la chiave del successo risieda nel potere della collaborazione e della solidarietà.

