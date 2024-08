Rezolve AI collabora con ePages per portare il commercio conversazionale basato sull'intelligenza artificiale a oltre 100.000 esercenti in tutto il mondo

Rezolve AI è una delle prime società di intelligenza artificiale pure play a utilizzare un proprio modello linguistico di grandi dimensioni, brainpowa, che promette di rivoluzionare l'eCommerce

NEW YORK, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rezolve AI (Nasdaq: RZLV) ("Rezolve" o "la Società"), leader nel campo delle soluzioni di intelligenza artificiale (IA) per il commercio, ha avviato una partnership strategica con ePages, il più grande fornitore indipendente di software di eCommerce per rivenditori in Europa, al fine di migliorare l'esperienza di eCommerce delle piccole e medie imprese attraverso la tecnologia innovativa basata sull'intelligenza artificiale di Rezolve AI.



Questa tecnologia avanzata consente ai clienti di interagire con i siti di eCommerce invece di navigare alla vecchia maniera, come nel classico shopping online. Inoltre, è possibile interagire con il personale di supporto virtuale per ottenere aggiornamenti sugli ordini, maggiori informazioni sui prodotti e molto altro, in 95 lingue.

In base all'accordo, Rezolve AI fornirà i suoi prodotti all'avanguardia, tra cui Brain Assistant e Brain Commerce, alla vasta rete di esercenti di ePages. In cambio, quest'ultima utilizzerà i propri canali di marketing e promozione, come il suo App Store, per vendere i prodotti di Rezolve AI alla sua base di commercianti esistente e futura. La collaborazione consentirà agli esercenti di offrire esperienze di acquisto personalizzate e assistenza clienti in tempo reale, rivoluzionando l'interazione fra aziende e clienti e incentivando le vendite.

"Siamo entusiasti di unire le forze con ePages e di fornire le nostre soluzioni di intelligenza artificiale alla sua vasta rete di commercianti", ha dichiarato Daniel M. Wagner, Amministratore Delegato di Rezolve AI. "Questa partnership rappresenta una pietra miliare importante nella nostra missione di rivoluzionare il settore dell’eCommerce. Unendo il potente software per l'eCommerce di ePages alla tecnologia IA innovativa di Rezolve, consentiamo alle aziende di fornire esperienze di acquisto personalizzate e assistenza clienti in tempo reale. Insieme, vogliamo ridefinire il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti e incentivano le vendite".

Il Large Language Model (LLM) proprietario di Rezolve, brainpowa, è personalizzato e focalizzato sul commercio e sulla vendita al dettaglio, consentendo di effettuare acquisti in modalità "conversazionale" e pagamenti istantanei in 95 lingue. La piattaforma per il coinvolgimento di Rezolve fornisce ai clienti un motore di vendita basato sull'IA generativa progettato per migliorare in modo significativo la ricerca, la consulenza e la generazione di entrate nei negozi online.

Brainpowa è un modello linguistico IA progettato per comprendere il contesto delle parole di una frase tenendo in considerazione quelle che le precedono e che le seguono. "ePages è il più grande fornitore indipendente di software di eCommerce in Europa ed è specializzata nella semplificazione di sistemi di eCommerce potenti per le piccole e medie imprese. Oggi, oltre 100.000 aziende in 70 paesi gestiscono negozi online professionali con il software basato su cloud di ePages, con un massimo di 15 lingue e ottimizzato per i dispositivi mobili. Grazie agli aggiornamenti automatici e alle nuove integrazioni, i negozi online di ePages sono sempre in linea con le ultime tendenze dell'eCommerce", ha dichiarato Wilfried Beeck, Amministratore Delegato di ePages.

Colmando il divario tra impegni promozionali e transazioni di acquisto, Rezolve consente alle aziende di realizzare vendite istantanee nel punto di interesse. Per mezzo di vari trigger online e offline, fra cui social media, stampa e geolocalizzazione, i consumatori vengono guidati senza interruzioni nel flusso di vendita fino al pagamento istantaneo, dando loro la possibilità di effettuare acquisti attraverso un'unica azione. Questo approccio innovativo trasforma ogni interazione del consumatore in una potenziale opportunità di acquisto.

La partnership tra Rezolve ed ePages rappresenta un notevole passo avanti nel settore dell'eCommerce, unendo una tecnologia IA all'avanguardia a un potente software per negozi online. Insieme, le due società mirano a rivoluzionare il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti e incentivano le vendite.

Chi è ePages

ePages (www.epages.com) è il principale fornitore di piattaforme di eCommerce basate su cloud per piccole e medie imprese in Europa. Oltre 100.000 aziende gestiscono i propri siti web e negozi online tramite ePages. Con oltre 80 partner tecnologici, ePages offre funzionalità innovative per marketing online, mercati, portali di confronto prezzi, pagamenti, spedizioni, ERP e altro ancora. ePages collabora con fornitori di hosting e di servizi di pagamento, società di telecomunicazioni e logistica, nonché produttori di soluzioni ERP, CRM e POS per offrire alle PMI soluzioni commerciali di prim'ordine. La società ha sede ad Amburgo e uffici a Berlino, Jena, Londra, Barcellona e Bilbao.

Chi è Rezolve AI

Rezolve AI è leader nel settore del commercio mobile grazie alla sua piattaforma di coinvolgimento all'avanguardia basata sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico. Rezolve AI ridefinisce il coinvolgimento mobile consentendo a rivenditori, marchi e produttori di creare connessioni dinamiche con i consumatori su dispositivi mobili e desktop. La piattaforma basata sull'intelligenza artificiale semplifica il processo di acquisto, fornendo informazioni pertinenti e rendendo le transazioni scorrevoli con un semplice tocco. Puntando sull'innovazione, Rezolve AI scrive il futuro del commercio digitale, realizzando una fusione perfetta fra tecnologia e commercio a vantaggio delle aziende e dei consumatori. La nostra piattaforma scalabile offre agli esercenti soluzioni utili per interagire con i consumatori in modo efficace, gestendo volumi di traffico elevati e raccogliendo dati preziosi sul coinvolgimento in tempo reale. La società è stata fondata nel 2016, ha sede a Londra, nel Regno Unito, e uffici in tutto il mondo.

