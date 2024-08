Úlceras por Presión Relacionadas con Dispositivos Médicos: Hospital de Arkansas Demandado por 'Evento Nunca'

Las úlceras por presión relacionadas con dispositivos médicos causan lesiones en la piel o en los tejidos como resultado de la presión de un dispositivo

Cada dispositivo médico debe ser evaluado en las rondas de enfermería para detectar presión indebida, y el dispositivo debe ser retirado cuando ya no sea necesario.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- Medical device-related pressure ulcers (MDR PrUs), también conocidas como úlceras por presión adquiridas en el hospital (HAPUs), a menudo reflejan la forma y la ubicación de un dispositivo médico. Un aspecto único de las MDR PrUs es un material plástico rígido utilizado para construir varios dispositivos médicos como fuente de la presión externa", explica Joyce M. Black, en el artículo "Chronic Wound Care Management and Research" (2016: 3 91-99).

El Dr. Greg Vigna, experto en cuidado de heridas y abogado nacional especializado en úlceras por decúbito, afirma: "A diferencia de las úlceras por presión, la fuente de presión es el dispositivo y no la cama. A diferencia de las úlceras por presión, donde las heridas ocurren en sitios de presión sobre los tejidos blandos comprimidos entre los huesos y la cama, las úlceras por presión relacionadas con dispositivos médicos son causadas por el dispositivo".

¿Qué intervenciones recomienda Joyce Black para prevenir las úlceras por presión relacionadas con dispositivos médicos en su artículo, "Medical device-related pressure ulcers"? S

1) Equipo interdisciplinario de prevención de úlceras por presión en todo el hospital.

2) Estudio trimestral de prevalencia de úlceras por presión en todo el hospital, con enfoque en la prevención de MDR PrU.

3) Utilización y auditoría del expediente médico electrónico para cumplir con un conjunto de intervenciones preventivas utilizadas en todos los pacientes (a menudo llamado paquete de cuidado de la piel).

4) Rondas de vigilancia de la piel/reuniones diarias en todas las unidades; campeones de la piel.

5) Aplicación de apósitos de espuma con bordes en capas según protocolo para amortiguar debajo de los dispositivos.

6) Rondas de atención intencionales por hora (educación al paciente/familia) y reuniones diarias de seguridad del personal.

Haz clic en el siguiente enlace para obtener más información: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/CWCMR.S82370

El Dr. Vigna agrega: "He visto úlceras por presión relacionadas con dispositivos médicos en sitios de traqueotomía, sitios de tubos de gastrostomía, pies secundarios a botas multipodales, catéteres urinarios, tubos rectales y collares cervicales. Cada dispositivo médico debe ser evaluado en las rondas de enfermería para determinar si ejerce una presión indebida y el dispositivo médico debe ser discontinuado cuando ya no sea necesario".

El Dr. Vigna continúa: "Hemos presentado un caso en el Condado de White, Arkansas, contra el Centro Médico del Condado de White, por lesiones graves causadas por un catéter urinario en la piel y los tejidos blandos de nuestro cliente que requirieron debridación quirúrgica del tejido muerto y varias semanas de atención en el hogar (Caso No. 73 CV-23-1085)".

El Dr. Vigna concluye: "Estamos de acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid que clasifican este tipo de resultado como un evento nunca ocurrido. Nuestra posición es que este catéter urinario causante de lesiones nunca fue necesario y no fue manejado de manera razonable por el personal de enfermería durante la corta hospitalización de nuestro cliente. El resultado habla por sí mismo, tejido muerto".

Lee esta guía para aprender sobre los "Eventos nunca ocurridos" y, para obtener recursos e información, visita el Decubitus Ulcer Help Desk.

Greg Vigna, MD, JD, es un abogado nacional especializado en negligencia médica y un experto en cuidado de heridas. Está disponible para consultas legales para familias y pacientes que hayan sufrido úlceras por decúbito debido a una mala atención de enfermería en hospitales, hogares de ancianos o centros de vida asistida. El Vigna Law Group, junto con Ben C. Martin, Esq., del Martin Law Group, una firma de abogados nacional de lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas, procesan conjuntamente casos de negligencia hospitalaria y en hogares de ancianos que resultan en úlceras por presión en todo el país.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.