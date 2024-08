Rush Factory Oyj

21.08.2024 klo 17.30

Rush Factory Oyj:n tytäryhtiön loppukauden tapahtumat Keski-Euroopassa vaarassa

Yhtiön käyttämä maksuvälittäjä Stripe on päättänyt pidättää Rush Factoryn saksalaisen tytäryhtiön lipputuloista 100% 120 päivän ajaksi myyntihetkestä. Yhtiö on reklamoinut päätöksestä. Tilanne aiheuttaa haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevalle yhtiölle valtavia haasteita tapahtumien järjestämisen kustannusten kanssa. Keskustelu maksuvälittäjän kanssa on käynnissä, mutta sen etenemisestä ei ole esittää arviota. Saksan tytäryhtiön kyky selvitä vastuistaan on kyseenalainen erityisesti maksuvälittäjän pidättäessä maksuja 120 päivän ajan ja asiaa selvitetään paikallisten asiantuntijoiden kanssa parhaillaan. Rush Factory Oyj:n tytäryhtiön tapahtumat syyskaudella 2024 ovat vaarassa jäädä toteutumatta. Tilanne elää päivittäin ja yhtiö tiedottaa mahdollisista muutoksista asiassa välittömästi.

Saksan tytäryhtiön kaikki tämän vuoden tapahtumat on järjestetty normaalisti Dusseldorfin tapahtumaa lukuunottamatta sieltä löydettyjen toisen maailmansodan aikaisten pommien suljettua tapahtumapaikan. Stripeä yhtiö on käyttänyt maksuvälittäjänä vuosia ja saanut tapahtumien lipunmyynnin tilitykset täysimääräisinä heti. Se että myydyistä lipuista tilitetään rahat vasta neljän kuukauden päästä on kohtuutonta ja itsessään asettaa jo lipun ostaneet ikävään tilanteeseen jossa varmuutta tapahtuman järjestämisestä ei nyt ole. Yhtiö selvittää asiaa ja muita mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen.







Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

