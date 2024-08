iTeos Therapeutics annonce une présentation orale de dernière minute des données intermédiaires de l’étude de phase II GALAXIES Lung-201 lors du Congrès 2024 de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO)

WATERTOWN, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 21 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS) (« iTeos »), une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients, a annoncé ce jour que les données intermédiaires de l’étude GALAXIES Lung-201, étude de plateforme de phase II dont le promoteur est GSK, le partenaire de développement d’iTeos, visant à évaluer le doublet belrestotug + dostarlimab dans le cancer du poumon non à petites cellules non résécable, localement avancé ou métastatique, ayant une expression élevée de la protéine PD-L1 et non précédemment traité, allaient être présentées sous forme de présentation orale de dernière minute lors du Congrès 2024 de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO), qui aura lieu du 13 au 17 septembre 2024 à Barcelone, en Espagne.



Informations relatives à la présentation orale de dernière minute

Intitulé : Analyse intermédiaire de l’étude GALAXIES Lung-201 : étude de plateforme de phase 2, randomisée, en ouvert, visant à évaluer l’association belrestotug + dostarlimab chez des patients (pts) présentant un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé/métastatique (LA/M) ayant une expression élevée de la protéine PD-L1 (TPS >/= 50 %) et non précédemment traité

Numéro de résumé : LBA52

Intitulé de la séance : Séance de présentation de documents : CPNPC métastatique

Date / Heure : 14 septembre 2024 à 8 h 30 CEST/2 h 30 ET

Le site Internet de l’ESMO indique que tous les résumés de dernière minute seront publiés le jour de la présentation à 00 h 05 CEST.

À propos d’iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics s’appuie sur sa connaissance approfondie de l’immunologie des tumeurs et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats susceptibles de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. La technologie innovante de la Société comprend trois programmes en phase clinique ciblant de nouvelles voies immunosuppressives validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques, y compris l’axe TIGIT/CD226 et la voie de l’adénosine. La Société iTeos Therapeutics a son siège à Watertown, dans le Massachusetts et un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

À propos du belrestotug (EOS-448/ GSK4428859A)

Le belrestotug est un anticorps monoclonal (AcM) actif de récepteur Fc dérivé de l’immunoglobuline humaine G1, ou IgG1, qui cible l’immunoglobuline des lymphocytes T et les domaines de motifs inhibiteurs basés sur la tyrosine des immunorécepteurs (TIGIT), un important récepteur inhibiteur qui contribue à la suppression des réponses immunitaires innées et adaptatives contre le cancer. En tant qu’AcM anti-TIGIT puissant et optimisé à affinité élevée, le belrestotug est conçu pour améliorer la réponse antitumorale grâce à un mécanisme de modulation immunitaire complexe en interagissant avec TIGIT et FcγR, un régulateur clé des réponses immunitaires qui induit la libération de cytokines et une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ou ADCC pour Antibody dependent cellular cytotoxicity). Le candidat thérapeutique progresse dans de multiples indications en collaboration avec GSK.

Publication d’informations sur Internet

iTeos publie régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les investisseurs dans la section « Investors » (Investisseurs) de son site Internet à l’adresse www.iteostherapeutics.com. La Société invite les investisseurs actuels et potentiels à consulter régulièrement cette page pour les obtenir.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Interlocuteur auprès des investisseurs :

Carl Mauch

iTeos Therapeutics, Inc.

carl.mauch@iteostherapeutics.com

Contact médias :

media@iteostherapeutics.com

