Hisense s’associe avec Black Myth : Wukong pour garantir une expérience optimale de gaming avec une nouvelle fonctionnalité de jeu

JOHANNESBOURG, 21 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense, leader mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, vient d’annoncer un partenariat mondial avec Black Myth : Wukong, le jeu vidéo de rôle (RPG) tant attendu. Coïncidant avec le lancement mondial du jeu, Hisense présente un Mode Image exclusif Black Myth : Wukong sur une gamme de ses téléviseurs, afin d’optimiser l’expérience du jeu.



La gamme de téléviseurs Hisense ULED Mini-LED U7 et QLED E7 PRO sont les téléviseurs recommandés pour Black Myth : Wukong1

En sa capacité de partenaire mondial officiel de Black Myth : Wukong, Hisense est fière de présenter sa gamme de téléviseurs ULED Mini-LED U7 et QLED E7 PRO, comme étant les téléviseurs officiels recommandés pour le jeu. Dotés de technologies de pointe, ces téléviseurs garantissent une expérience immersive à la hauteur du monde épique de Black Myth : Wukong.

Le Mode Image exclusif de Black Myth : Wukong constitue l’une des caractéristiques remarquables de cette collaboration. Tirant parti de la technologie de pointe de Hisense, ce Mode Image offre une bonne qualité d’image grâce à la technologie HDR (High Dynamic Range pour plage dynamique élevée), l’étalonnage précis des couleurs, et un réglage amélioré des zones et détails sombres, permettant ainsi de fournir des couleurs vives et des détails plus riches. En partenariat avec Dolby, le Mode Image offre également une expérience audiovisuelle immersive correspondant à point au ‘sound design’ et les effets sonores du jeu. Lors des scènes de bataille intenses ou les moments calmes, le Mode Image Black Myth : Wukong offre aux joueurs l’expérience ultime d’un jeu sans précédent.

Le Mode Image exclusif de Black Myth : Wukong est disponible sur la gamme de téléviseurs Hisense UX, U8N, U7N, E7N PRO, Q7N, et S7N pour 2024, permettant aux gamers de s’immerger pleinement dans le monde de Black Myth : Wukong grâce aux expériences visuelles et sonores adaptées, pour optimiser tous les éléments et instants excitants du jeu.

Les joueurs pourront profiter d’un ensemble époustouflant d’illustrations dotées de couleurs vivantes et des contrastes profonds, grâce à la technologie Quantum Dot Color et aux systèmes de rétroéclairage avancés. Avec un Mode Jeu PRO à 144 Hz et un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz, le gameplay se passe d’une façon fluide et simplifiée, éliminant l’effet de flou cinétique. Des fonctionnalités supplémentaires comme la Game Bar (barre de jeu) et une compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium permettent de créer l’environnement de jeu idéal.

Black Myth: Wukong Un Mode Image Personnalisé

Cette collaboration entre Hisense et Black Myth : Wukong marque un progrès significatif pour les industries de la télévision et du gaming. En associant la technologie de pointe de Hisense avec le monde immersif de Black Myth : Wukong, ce partenariat promet aux joueurs une expérience produit révolutionnaire qui établit de nouvelles normes pour le divertissement à domicile

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84154f36-0a2c-4ce1-81ce-092569474d55

Contact : henru.vandermerwe@hisense.com

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.