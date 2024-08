Atlas Renewable Energy e ArcelorMittal impulsionam a produção de aço sustentável no Brasil

Acordo entre as duas empresas possibilitará o fornecimento de energia renovável para a siderúrgica, em nova modalidade de contrato.

Este contrato reforça o posicionamento da Atlas como um grande parceiro da indústria, agora com o setor de siderurgia, em sua transição energética e agenda de sustentabilidade.” — Fábio Bortoluzo, diretor geral da Atlas no Brasil

SãO PAULO, BRASIL, August 21, 2024 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy, líder internacional em geração de energia renovável, e a ArcelorMittal, líder mundial de produção de aço, assinaram contratos, em modelo inédito, para o fornecimento de energia renovável. O acordo engloba o investimento para a construção de uma usina fotovoltaica, de 315 MWp de capacidade instalada, dentro do Complexo Solar Fotovoltaico Luiz Carlos, em Paracatu (MG), que contribuirá para o fornecimento às unidades produtivas da ArcelorMittal no Sul e Sudeste do Brasil.Os contratos serão celebrados por meio da constituição de uma joint venture entre a Atlas e a ArcelorMittal que inclui a construção de uma parte significativa do Complexo Solar Fotovoltaico Luiz Carlos. Uma vez que a usina entre em operação comercial, a ArcelorMittal adquirirá a totalidade da participação societária da Atlas, ficando com 100% do projeto.Este modelo permitirá o acesso da ArcelorMittal a um projeto de grande escala, em uma área de forte irradiação na região sudeste, com contrato de conexão ao sistema elétrico, possibilitando energia renovável e competitiva no longo prazo para a produção de aço verde. A capacidade instalada de 315 MWp e geração de 578 GWh ao ano do projeto são equivalentes ao fornecimento de energia para mais de 300 mil residências brasileiras, evitando a emissão de mais de 20 mil toneladas de CO2.“Este contrato reforça o posicionamento da Atlas como um grande parceiro da indústria, agora com o setor de siderurgia, em sua transição energética e agenda de sustentabilidade. Este modelo de contratação mostra a nossa capacidade de adaptar-se às necessidades dos clientes, trazendo novidades ao mercado, e com benefícios concretos de redução de custo e transição energética da indústria. Estamos muito felizes em juntar esforços com a ArcelorMittal, fortalecendo nosso compromisso com a expansão da energia renovável e contribuindo para o abastecimento sustentável das unidades produtivas no País", explica Fábio Bortoluzo, diretor geral da Atlas no Brasil.“Os investimentos em energia renovável estão alinhados aos esforços da ArcelorMittal de ampliar a autossuficiência em energia e reforçam a importância estratégica de Minas Gerais para o negócio da empresa, contribuindo com a geração de empregos e desenvolvimento econômico do Estado. A iniciativa é inédita na operação brasileira, em um projeto desse porte, e que conta com um parceiro também líder em seu segmento. Trata-se de mais uma ação com o objetivo de neutralizar as emissões de CO2 na indústria do aço e contribuir com a meta de se tornar carbono neutro até 2050”, afirma Jefferson De Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO ArcelorMittal Aços Longos e Mineração LATAM.Complexo Solar Luiz CarlosO complexo fotovoltaico Luiz Carlos tem, no total, 787 MWp de capacidade instalada, com 315 MWp destinados ao fornecimento da ArcelorMittal e o restante do complexo possui contrato (PPA) assinado com outra grande empresa da cadeia construtiva. Recentemente a Atlas obteve o financiamento do complexo fotovoltaico Luiz Carlos. A companhia captou R$1,5 bilhão, dos quais R$ 750 milhões foram em debêntures incentivadas (lei 12.431/2011), que contou com certificação de “Debêntures Verdes” da Sustainable Fitch, e R$720 milhões em notas comerciais, ambas operações coordenadas e assessoradas pelo Banco Itaú Itaú BBA na modalidade project finance.A construção do complexo teve início em 2024 e traz, mais uma vez, a realização dos programas de desenvolvimento social e ambiental da companhia. É o caso do Somos Parte da Mesma Energia, que já capacitou mais de 1500 mulheres no entorno dos projetos construídos pela Atlas no Brasil, México e Chile para atuação na construção de plantas solares.Além dele, está sendo desenvolvido o premiado programa Ed-Mundo, que capacita jovens estudantes de comunidades vulneráveis em programação, TI, robótica e empreendedorismo. O programa permite que os estudantes se tornem protagonistas da transformação social, gerando oportunidades de trabalho e outras fontes de renda para suas comunidades e famílias.A região de Paracatu abriga, ainda, o projeto solar Boa Sorte, de 438 MWp de capacidade instalada, que entrou em operação em 2024. Esses projetos fazem parte da estratégia da companhia no desenvolvimento da região, em termos ambientais e sociais, com ênfase à contratação de mão de obra local.A conclusão do acordo ainda depende de condições usuais em operações dessa natureza, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável com mais de 6 GW em projetos contratados, dos quais 2,7 GW estão em operação. A Atlas é especialista em desenvolver, financiar, construir e operar projetos de energia renovável desde 2017. A Atlas possui uma equipe experiente com profundo conhecimento do mercado global de energia e renováveis, com o histórico mais longo no setor na Iberoamérica. A estratégia da empresa está focada em ajudar grandes empresas a fazer a transição energética para 100% de energia renovável. A Atlas Renewable Energy é amplamente reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala, bem como por um histórico profundo e duradouro em programas sociais e desenvolvimento sustentável.Para mais informações, visite: https://www.atlasrenewableenergy.com/pt-br/ Sobre a ArcelorMittalMaior produtor de aço no Brasil e líder no mercado global, o Grupo ArcelorMittal tem cerca de 127 mil empregados, sendo 20 mil no Brasil, e atende a clientes em 140 países, com o propósito de criar aços inteligentes para as pessoas e o planeta. A empresa tem unidades industriais em oito estados (MG, ES, RJ, SC, CE, BA, SP e MS), além da maior rede de distribuição do país. Foi a primeira empresa das Américas com uma unidade certificada pelo ResponsibleSteel, uma das certificações em ESG mais respeitadas no mundo. As plantas brasileiras têm capacidade de produção anual de 15,5 milhões de toneladas de aço bruto e de 5,1 milhões de toneladas de minério de ferro e atendem às indústrias automobilística, de eletrodomésticos, construção civil, óleo e gás, máquinas e equipamentos, dentre outras. A empresa atua, ainda, em áreas como geração de energia para consumo próprio, produção de biorredutor renovável (carvão vegetal a partir de florestas plantadas de eucalipto) e tecnologia da informação.

