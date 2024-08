RI Department of State Reminds Voters of Start of Early Voting Period for September Primary

RHODE ISLAND, August 20 - PROVIDENCE, RI – Secretary of State Gregg M. Amore and the RI Department of State Elections Division are today reminding eligible voters that early voting begins tomorrow, August 21, 2024, and continues through September 9.

Eligible voters can find their early voting location online at vote.ri.gov or by contacting their local board of canvassers.

The deadline to request a mail ballot is 4 p.m. today. After today's deadline, voters who cannot vote in-person can request an emergency mail ballot from their local board of canvassers. All mail ballots must be received by the Board of Elections by 8 p.m. on September 10.

The primary elections will be held on September 10, 2024.

Voters can find important information online here.

To learn more about elections in Rhode Island, register to vote, or check your registration status, visit vote.ri.gov.

###

El Departamento de Estado de RI Recuerda a los Votantes sobre el Período de Votación por Adelantado para las Elecciones Primarias de Septiembre

PROVIDENCE, RI – El Secretario de Estado Gregg M. Amore y la División de Elecciones del Departamento de Estado de RI les recuerdan hoy a los votantes elegibles para votar, que el período de votación por adelantado comienza mañana, 21 de agosto del 2024 y continúa hasta el 9 de septiembre.

Los votantes elegibles para votar pueden encontrar su lugar de votación en línea en vota.ri.gov o comunicándose con su junta local de elecciones.

La fecha límite para solicitar una papeleta de votación por correo es hoy, hasta las 4:00 p.m. Después de la fecha límite de hoy, los votantes que no pueden votar en persona, pueden solicitar una papeleta de votación por correo de emergencia a su junta local de elecciones. Todas las papeletas de votación por correo deben ser recibidas por la Junta Estatal de Elecciones hasta las 8:00 p.m. del 10 de septiembre.

Las Elecciones Primarias se llevarán a cabo el 10 de septiembre del 2024.

Los votantes pueden encontrar información importante en línea aquí.

Para obtener más información sobre las elecciones en Rhode Island, inscribirse para votar o verificar el estado de su registro de votante, visite vota.ri.gov.

###