Bitdeer AI 推出配备无服务器 GPU 架构的先进 AI Training Platform，赋能可扩展、高效的 AI /机器学习推理

新加坡, Aug. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 云服务的领先供应商 Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR) 旗下 Bitdeer AI 宣布推出先进的 AI Training Platform，该平台旨在利用无服务器 GPU 架构提供快捷、可扩展的 AI /机器学习推理。伴随全新 AI Training Platform 的推出，Bitdeer AI 也成为了亚洲首批同时提供云服务和 AI 训练平台的 NVIDIA 云服务供应商 (CSP) 之一。



Bitdeer AI Training Platform 通过基于项目的笔记本和有组织资源，赋能每个人大规模地构建、训练和微调AI模型。基于预先配置的指南和可定制的参数，该创新平台简化了开发和完善 AI 模型的过程，使更多人能够使用这些模型。它还支持同一组织内的不同团队协作构建和开发 AI 模型，而无需管理各自的服务器，从而树立了新的效率和性能基准。

高性能 AI 架构

全新发布的平台支持用户无缝访问高性能 AI 架构和资源，包括搭载 H100 GPU 的 NVIDIA DGX SuperPOD、DDN 存储和 InfiniBand 网络。它还能跨多台服务器同步调用多个 GPU，从而提升 AI /机器学习训练过程的效率和可扩展性。通过将工作负载分配到多个 GPU，Bitdeer AI 的服务可以处理大规模、复杂的训练任务，使其成为希望加速 AI 计划的组织的理想选择。

应对关键业务挑战

优化开发成本： 借助 Bitdeer AI，企业可以通过按使用付费的模式优化成本，仅在笔记本处于服务模式时才收费。这种方式确保组织只为使用的资源付费，从而使 AI 开发更具成本效益。

借助 Bitdeer AI，企业可以通过按使用付费的模式优化成本，仅在笔记本处于服务模式时才收费。这种方式确保组织只为使用的资源付费，从而使 AI 开发更具成本效益。 简化复杂的 GPU 架构设置： 无服务器架构为机器学习提供了全面集成的开发环境，包括预构建的算法以及对 TensorFlow 和 PyTorch 等流行框架的支持。这显著降低了开发和训练机器学习模型的复杂性和所需时间，简化了 AI 开发流程。

无服务器架构为机器学习提供了全面集成的开发环境，包括预构建的算法以及对 TensorFlow 和 PyTorch 等流行框架的支持。这显著降低了开发和训练机器学习模型的复杂性和所需时间，简化了 AI 开发流程。 确保可重复性和环境一致性：Bitdeer AI 确保构建环境的一致性和可重复性，这对于管理机器学习模型部署至关重要。这种一致性可以防止在重新启动 CI/CD 作业或从一个平台迁移到另一个平台时出现意外错误，避免在长时间运行的机器学习作业中出现代价高昂的构建错误。



Bitdeer AI 与新加坡管理大学 (SMU) 计算机与信息系统学院的软件工程团队合作，对平台进行了测试、验证和微调，确保其稳健性和有效性。展望未来，Bitdeer AI 计划与 NVIDIA 合作，通过与 NIM 等 NVIDIA AI Enterprise (NVAIE) 云服务的集成来增强 AI Training Platform。此次合作将使企业能够高效地定制、测试和扩展 AI 代理，进一步巩固Bitdeer AI 提供顶级 AI 解决方案的承诺。

关于 Bitdeer AI

Bitdeer AI 是领先的 AI /机器学习 GPU 云解决方案提供商，致力于为企业提供先进的训练能力和高性能资源。作为新加坡首家提供云服务和 AI 训练平台的 NVIDIA 云供应商 (NCP)，凭借创新的解决方案和战略合作关系，我们始终走在 AI 发展的前沿，帮助组织加速 AI 计划并实现目标。如需了解更多信息，请访问 https://www.bitdeer.ai 。

前瞻性陈述

本新闻稿中关于未来预期、计划和前景的陈述，以及关于非历史事实事项的任何其他声明，均可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革法》界定的“前瞻性陈述”。“预期”、“期待”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“目标”、“将”、“会”等词和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表述的内容存在实质性差异，这些因素包括 Bitdeer 20-F 表年报中“风险因素”部分讨论的因素，以及 Bitdeer 随后向美国证券交易委员会提交的文件中针对潜在风险、不确定性和其他重要因素的讨论。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。Bitdeer 明确声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，公司均不承担更新任何前瞻性陈述的义务。读者不应依赖本页面上的信息作为其发布日期后的最新或准确信息。

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