La fusion de 798 et 751 donne vie à la plus grande communauté artistique et d’industries créatives de Chine

PÉKIN, 19 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le quartier artistique 798 et le 751 D·Park, deux des parcs industriels et culturels les plus emblématiques de Pékin, ont annoncé leur fusion dans l’optique d’améliorer le paysage culturel de la ville. Cette fusion offrira des lieux plus grands destinés aux événements culturels et permettra aux visiteurs de se déplacer facilement entre les deux parcs, sans barrières. L’événement « Summer Rhythm », organisé au mois d’août, a directement tiré profit de cette collaboration, soulignant les avantages de la fusion en réunissant des institutions artistiques et des entités commerciales dans les deux parcs pour dynamiser la vie nocturne locale.



Poster de l’événement « Summer Rhythm »

Le projet de fusion des espaces, des marques et des ressources du 798 et du 751 a été dévoilé le 25 juin 2024, date à laquelle Beijing Electronics Holdings Co., Ltd. organisait sa réunion inaugurale pour lancer la Culture and Technology Platform à Pékin. L’objectif était de créer une plateforme de premier plan intégrant la culture et les technologies. Cette initiative vise à exploiter l’innovation technologique afin d’alimenter la créativité culturelle et de stimuler la croissance urbaine grâce au développement culturel.

En plus de vingt ans, le quartier artistique 798 est devenu une plaque tournante de l’art contemporain en Chine. Le 751 D·Park est, quant à lui, devenu une référence en matière de design de mode. Malgré leur héritage industriel commun, chaque parc a développé des caractéristiques culturelles bien distinctes.

Le quartier artistique 798 durant le week-end

Les parcs nouvellement fusionnés formeront le plus grand pôle d’industries artistiques et créatives en Chine. Ils s’étendront sur plus de 500 000 mètres carrés et hébergeront plus de 600 entités. Parmi elles, de nombreux secteurs seront représentés, tels que les arts visuels, le design, la musique, le cinéma et le théâtre, les médias, les technologies, la mode, l’automobile, l’architecture et les arts culinaires. Après la fusion, des améliorations supplémentaires seront apportées aux infrastructures du complexe 798-751, afin d’enrichir les activités culturelles publiques proposées à Pékin.





Scène événementielle du Drama Summer - Beijing Drama Carnival

À l’instar du « Summer Rhythm », une série d’événements comme la saison culturelle internationale 798, l’événement Drama Summer - Beijing Drama Carnival, le festival artistique 798 et le festival technologique et culturel 751 se tiendront au second semestre 2024, qui s’annonce deux fois plus intense. Très prochainement, les nombreux événements organisés au 798-751 permettront d’augmenter considérablement la consommation culturelle. Cela injectera une énergie innovante dans le secteur de la culture et fera de cette zone une destination touristique culturelle incontournable à Pékin, reconnue pour « sa vision internationale, sa place de choix dans le secteur artistique, son offre en matière de mode, et son héritage industriel ».

