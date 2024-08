Le district de Futian à Shenzhen incite le public à s’intéresser et à participer à la conservation de la faune et de la flore en milieu urbain

SHENZHEN, Chine, 16 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un gigantesque rorqual de Bryde croise un imposant navire dans les eaux côtières ; des hérons de Chine et des poules d’eau animent le cycle naturel de la vie dans un étang de lotus situé dans un parc ; des poissons nagent librement tandis que des mouettes planent aux côtés d’aigrettes dans la baie de Shenzhen... Le 15 août, à l’occasion de la deuxième Journée nationale de l’écologie en Chine, le district de Futian a accueilli l’événement « Vibrant Life in the Beautiful Futian: Wild City Residents: A Shenzhen Story Fans’ Expedition in Futian 2024 » incitant les citoyens à observer la vie quotidienne des animaux sauvages présents dans la ville.



Wild City Residents: A Shenzhen Story est un documentaire sur le thème de l’écologie coproduit par le Futian District Convergence Media and Cybersecurity Information Center, et un producteur de documentaires renommé de Shenzhen. La série documentaire offre aux téléspectateurs un aperçu de la reproduction et de la vie de plus de 20 000 espèces animales sauvages réparties dans plus de 1 000 parcs de Shenzhen, et suscite l'émotion du public en décrivant la relation harmonieuse et complexe entre l’homme et la nature.

Deng Kangyan, le célèbre producteur de documentaires à l’origine de la série, a décrit Wild City Residents: A Shenzhen Story comme un « panneau publicitaire » conçu par les innombrables espèces vivant à Shenzhen. L'œuvre inspire aux spectateurs une réflexion plus approfondie sur la question persistante d'une cohabitation durable entre l’humain et la nature.

À Shenzhen, la philosophie du développement durable est intégrée à celle du développement urbain, ouvrant la voie à un avenir écologiquement viable. Le terme poétique « wild city residents » (résidents sauvages) de Shenzhen incarne l’engagement de la ville en faveur du développement durable. Cette mégalopole abrite plus de 20 000 espèces au sein de ses baies, de ses montagnes, de ses lacs et de ses parcs, au même titre que ses résidents humains. Parmi ces espèces, plus de 140 font l’objet d’une protection spéciale de l’État.

Shenzhen a innové en faisant progresser la civilisation écologique. En début d’année, l’achèvement du corridor écologique reliant le mont Meilin au mont Yinhu (pont Kunpeng Trial No. 1) a captivé le public. Le pont relie non seulement les voies vertes du mont Yinhu et du mont Meilin, mais sert également de corridor vital pour la migration de la faune et de la flore.

Selon les responsables du bureau de gestion de l’écologie et de l’environnement de Futian de la municipalité de Shenzhen, le pont Kunpeng Trial No. 1 intègre un sentier piétonnier et un corridor écologique conçu pour protéger la faune et la flore. Il fait partie de l’initiative « Mountain-Sea Vistas » de Shenzhen et du projet « Five Parks Link », qui relie le parc du mont Meilin, le parc du mont Yinhu, le parc du mont Bijia, le parc central et le parc du mont Lianhua. Par le biais d’efforts tels que le « système d’humidification du paysage » et la reproduction de l’habitat, la plus grande zone d’isolement écologique des monts centraux de Shenzhen a été « reliée » avec succès.

Les données du bureau de l’administration urbaine et de l’application générale de la loi du district de Futian révèlent que, depuis le début de l’année, des caméras ont filmé plus de 240 passages d’animaux sauvages, dont des chats-léopards et des sangliers, sur le pont du corridor. En outre, les écureuils de Pallas et les écureuils à flancs rayés, longtemps séparés sur les versants opposés des monts Bijia et Lianhua, ont enfin pu se « retrouver ».

L’amélioration de l'éco-environnement de Shenzhen se poursuit, et le district de Futian accueille chaque hiver des petites spatules. Le district a également vu réapparaître d’autres espèces sous protection spéciale de l’État et des espèces rares, notamment la petite civette de l’Inde, la loutre d’Eurasie, le chat-léopard, le bruant auréole, le canard à bec tacheté de Chine et le bihoreau malais, ainsi que la population de cycadales du lac Xianhu.

Source : Futian District Convergence Media and Cybersecurity Information Center

