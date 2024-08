NACO continuera de soutenir les entrepreneurs immigrants malgré les changements apportés au Programme de visa pour démarrage d’entreprise

TORONTO, 15 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La National Angel Capital Organization (NACO) réaffirme son engagement envers les entrepreneurs immigrants et son désir de soutenir la réussite continue du Programme de visa pour démarrage d’entreprise, malgré les récents changements annoncés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).



Depuis le 31 juillet 2024, IRCC a décidé de ne pas établir de nouveaux contrats avec les deux partenaires d'associations d’industries qui soutiennent le Programme de visa pour démarrage d’entreprise, ce qui inclut NACO. Cette décision fait suite à une pause dans la désignation de nouveaux incubateurs d'entreprises, anges investisseur.e.s, et fonds de capital de risque, ainsi qu'à une révision en cours du Programme par le Ministère.

Dans une déclaration adressée à NACO, IRCC a noté : « La pause actuelle sur la désignation de nouveaux incubateurs d'entreprises, anges investisseur.e.s, et fonds de capital de risque a temporairement éliminé l'une des fonctions clés précédemment soutenues par les associations industrielles. Le Ministère mène également une révision du Programme, ce qui pourrait avoir un impact sur les fonctions requises des organisations contractées à l'avenir. Par conséquent, le Ministère a décidé d'exploiter le Programme sans le soutien d’associations d’industries pendant que nous évaluons davantage nos besoins contractuels. »

Malgré ces changements, NACO reste déterminée à soutenir les objectifs du Programme de visa pour démarrage d’entreprise et continuera de plaider pour des améliorations au programme. Fort de plus de dix ans d'expérience en tant que partenaire avec IRCC et en tant qu'architecte du Programme de visa pour démarrage d’entreprise, NACO travaillera à renforcer le soutien aux organisations désignées et aux entrepreneurs immigrants.

De plus, NACO continuera de soutenir les organisations membres qui répondent aux critères de désignation. Cela inclut la mise à jour de l'IRCC sur le statut de leur adhésion à NACO, la fourniture de lettres de soutien lorsque cela est approprié, et le rapport sur les données de performance clés relatives à leur participation au programme. NACO partagera ces données avec IRCC sous forme d'un rapport annuel sur le Programme de visa pour démarrage d’entreprise, assurant une défense continue et un alignement avec les objectifs du programme.

« Les entrepreneurs immigrants apportent une incroyable richesse en innovation, diversité et dynamisme à notre économie », a déclaré Claudio Rojas, PDG de NACO. « Le Programme de visa pour démarrage d’entreprise a été essentiel pour positionner le Canada en tant que leader mondial de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Nous croyons au potentiel immense de ce programme pour attirer les meilleurs talents du monde entier. NACO reste déterminée à assurer la réussite continue du Programme de visa pour démarrage d’entreprise. »

À propos de la National Angel Capital Organization

Les membres de la National Angel Capital Organization (NACO) ont investi 1,54 milliard de dollars dans plus de 2 000 entreprises canadiennes. Incorporée en 2002, NACO est l'association professionnelle du Canada pour les anges investisseur.e.s et la seule plateforme nationale pour les collectifs d'anges et les pôles d'innovation qui soutiennent les entrepreneurs canadiens. Le réseau national de NACO comprend 4 000 anges investisseur.e.s et 100 organisations membres, représentant les incubateurs, accélérateurs et réseaux d'anges les plus actifs du Canada. https://nacocanada.com .

