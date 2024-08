Vacances Air Canada invite les Canadiens et Canadiennes à montrer un voyage à leur image

MONTRÉAL, 15 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vacances Air Canada a le plaisir d’annoncer le lancement de sa campagne de marque automne-hiver « Un voyage à votre image ». Cette campagne sociale a été conçue pour mettre les voyageurs canadiens de l’avant en les invitant à montrer un voyage à leur image sur les médias sociaux avec le mot-clic #VoyageÀMonImage et en identifiant @aircanadavacations pour courir la chance d’être mis en vedette sur les réseaux sociaux de Vacances Air Canada. La campagne vise à créer une communauté de voyageurs composée de vraies personnes en vacances, qui échangent et partagent des expériences de voyage uniques.



« Nous voulons inspirer les Canadiens et Canadiennes à rêver de leurs prochaines vacances en les invitant à s’exprimer dans notre campagne, a déclaré Nino Montagnese, vice-président de Vacances Air Canada. En créant des liens authentiques et émotionnels par le biais des voyages, nous célébrons la façon dont ils nous font sentir et nous rassemblent. »

La campagne, qui se déroulera du 15 août 2024 au 8 septembre 2024, comprend des médias numériques et sociaux, un concours « Un voyage à votre image » et des placements médias extérieurs dans des villes clés du pays, chacun illustrant une série d’ambiances et de moments de vacances ludiques.

« En sachant que la planification d’un voyage est souvent inspirée par les médias sociaux et les recommandations d’amis et de membres de la famille, il est tout à fait naturel de demander aux Canadiens et Canadiennes de nous montrer un voyage à leur image afin que d’autres puissent découvrir de nouvelles aventures, de nouvelles destinations et des expériences de voyage uniques », a déclaré Selma Filali, directrice principale du marketing et du commerce électronique à Vacances Air Canada.

La campagne dévoile également le nouveau guide Soleil numérique 2024-2025 de Vacances Air Canada, qui présente une sélection de forfaits tout-inclus et d’escapades au soleil. Avec plus de 600 options, les Canadiens et Canadiennes désireux d’échapper au froid sont sûrs de trouver la destination idéale qui conviendra à leur style de voyage et à leur budget. Pour célébrer le lancement, Vacances Air Canada invite également la population canadienne à participer au concours pour courir la chance de gagner un voyage tout-inclus d’une semaine à la magnifique Riviera Maya, connue pour ses paysages luxuriants et ses plages époustouflantes. Tous les détails du concours sont disponibles ici.

À propos de Vacances Air Canada

Vacances Air Canada est un grand spécialiste des vacances qui, depuis presque 50 ans, fait vivre aux Canadiens et aux Canadiennes des moments inoubliables. Récipiendaire à plusieurs reprises du prix du choix des consommateurs, le voyagiste offre des forfaits vacances et des croisières sur mesure pour répondre aux besoins individuels de chaque voyageur. Grâce à des vols de correspondance pratiques au départ de plusieurs villes canadiennes et un large éventail de destinations dans le monde entier, notamment le Mexique et les Caraïbes, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, l’Europe, le Canada, les États-Unis, l’Asie, l’Australie et Dubaï, les forfaits de Vacances Air Canada comprennent des vols à bord d’Air Canada et d’Air Canada Rouge, et vous donnent la possibilité d’accumuler et d’échanger des points AéroplanMD. Pour en savoir plus sur la façon de faire voyager vos rêves, visitez le www.vacancesaircanada.com.

